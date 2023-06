Elbilforeningen jubler: Fra lørdag blir det påbudt med kortbetalingsløsning på hurtigladestasjonene

KORT OG GODT: – Dette er noe våre medlemmer har bedt om i årevis, sier Christina Bu. Fra 1. juli blir det krav om kortbetaling på alle nye hurtigladere. Foto: Jamieson Pothecary / elbil.no

– I dag er det elektrisk stemning i Elbilforeningen. Dette vil gjøre livet lettere for alle elbilister, jubler generalsekretær Christina Bu.

Fra 1. juli blir det nemlig krav om kortbetaling på alle nye hurtigladere.

– Dette er en stor seier for Elbilforeningen og for alle elbilister. Nå blir livet som elbilist lettere, og terskelen for å velge elbil lavere, sier Christina Bu, generalsekretær i Norsk elbilforening.

Samferdselsdepartementet innfører fredag 30. juni ny forskrift om betalingsløsning for betaling ved lading av elektriske biler.

Det betyr at det blir krav til ladeselskaper å tilby kortbetaling på alle nye hurtigladere bygget etter 1. juli i år.

Eksisterende betalingsløsninger som app og brikke gjennom Ladeklubben vil selvsagt fortsatt kunne brukes.

Langvarig kamp har ført frem

Elbilforeningen har lenge kjempet for at det å betale for hurtiglading skal være like enkelt som alt annet av varer man betaler for.

– Dette er noe våre medlemmer har bedt om i årevis, sier Bu.

Etter mange års hardt arbeid har elbilistene og forbrukerne vunnet.

Så mye som 87 prosent av norske elbilister mener at man burde kunne betale med kort når man hurtiglader.

Dette er en økning på sju prosentpoeng fra i fjor, viser tall fra spørreundersøkelsen Elbilisten 2023.

– Hadde ikke vi stått på og kjempet forbrukernes sak, hadde ikke dette blitt noe av, sier Bu.

Forbrukerrådet glad for universell løsning

Noen andre som har vært med i høringsrundene, både muntlig og skriftlig, er Forbrukerrådet.

Juridisk seniorrådgiver, Thomas Iversen, er også glad for at betaling for lading blir enklere for en voksende skare med elbilister.

– Vi har vært positive til forslaget om kortbetaling på ladestasjonene. Nå som stadig flere tar steget over til elektrisk bil er det viktig at det finnes en betalingsløsning som er både enkel og universell. Kortbetaling er en slik betalingsform.

Han legger til at de aller fleste har et betalingskort de kan bruke til å betale for strømmen langs veien.

– Vi ser frem til å sette oss nærmere inn i forskriften i de kommende dagene, sier Iversen.

Verdensledende på elbilturisme?

En fordel med kortbetaling er at det blir mye enklere å være utenlandsk turist på elbiltur i Norge.

– Nå kan Norge bli verdensledende på elbilturisme da det snart blir like lett å betale for lading som å kjøpe seg en is på veien, sier Bu.

Men Elbilforeningen slutter ikke å kjempe forbrukernes sak helt enda.

Framover vil de jobbe for at kortbetaling også påbys på «gamle» ladere.

– Nå må myndighetene fortsette arbeidet slik at kortbetaling også blir påbudt på eksisterende hurtigladere innen utgangen av 2025, slik Stortinget har bedt om, avslutter Bu.

Fakta om kortbetaling Alle partier unntatt FrP stemte for endringer i lov om infrastruktur for alternativt drivstoff på Stortinget 12. juni. Dette ble fulgt opp i statsråd 16. juni med ikrafttredelse 1. juli 2023. Samferdselsdepartementet følger opp med en forskriftsendring 30. juni slik at det blir krav om å tilby kortbetaling på alle nye hurtigladere med effektuttak fra og med 50 kW og høyere. Et stortingsflertall i transport- og kommunikasjonskomiteen, bestående av Arbeiderpartiet, Senterpartiet, Venstre og SV, fattet følgende vedtak 12. januar 2023: «Stortinget ber regjeringen stille krav om ettermontering av kontaktløs kortbetaling på eksisterende ladeinfrastruktur innen utgangen av 2025.»