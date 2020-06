Ukas #elbilnyheter uke 26

Her er et utvalg av elbilnyhetene fra uka som gikk.

Utslippstallene i Norge synker, og dette er mye takket være elbilene

I fjor gikk salget av diesel og bensin ned for tredje år på rad her i landet. Og i år ligger Norge for første gang siden vi begynte å operere med klimamål i 1990, faktisk an til å nå klimautslippsmålene vi har satt oss. Kommunikasjonsleder i Norsk elbilforening, Unni Berge, sier at dette har elbilen mye av æren for.

Moss–Horten-fergene blir elektriske

Med ladeanlegg ved kaia i både Moss og Horten, ny batteriferge og ombygging av de andre to hovedfergene spares i overkant av 6 millioner liter diesel i året. Enova støtter ombyggingen av fergene.

Spania skal gi støtte til kjøp av elbil

I kjølvannet av epidemien har Spania lansert støtteordninger som skal hjelpe bilindustrien og bidra til at landet kommer nærmere sine klimamål. Totalt kan en elbil bli 70 000 kroner billigere. Landet skal også gi støtte til utbygging av ladeinfrastruktur, hvor målet er å bygge 50 000 nye ladere innen 2023.

Jaguar Land Rover blir med i samarbeid om trådløs lading for el-taxier i Oslo

Samarbeidspartnerne består av Oslo kommune, Fortum Recharge, Momentum Dynamics og Cabonline/NorgesTaxi, og initiativet er å bygge verdens første trådløse hurtigladesystem for elektriske drosjer. Jaguar har nå lansert at de også blir med i prosjektet og skal levere 25 Jaguar I-pace modeller til NorgesTaxi, som skal operere bilflåten.

Bilene er designet for å ta imot trådløs lading.

Elbiler kan regulere kraftnettet

Elbiler kan være en ressurs for kraftnettet, viser en ny test gjennomført av Statnett i samarbeid med Tibber og Entelios.

Kunder i Tibber og Entelios har deltatt i pilotprosjektet, og resultatet viser at elbiler kan være med å regulere balansen mellom produksjon og forbruk i kraftnettet ved hjelp av automatiserte løsninger.

Dansk bank sier nei til billån hvis du skal kjøpe fossilbil

Den danske banken Merkur Andelskasse sier nei til kunder som ber om billån til diesel- eller bensinbiler. Charlotte Skovgaard, som er direktør i banken, sier at elbilsalget går for sakte. Hun sier også at bankene må gå inn i klimakampen fordi utviklingen skjer der pengene flytter seg.

