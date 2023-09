Parkering for elbil

Storbritannia: Utsetter fossilbil-forbud fra 2030 til 2035

UTSATT: Nå ligger det an til å bli solgt forurensende personbiler i Storbritannia helt frem til 2035. Foto: Jamieson Pothecary / elbil.no

Det annonserte britiske forbudet mot salg av nye bensin- og dieselbiler utsettes med hele fem år.

Dette sa den britiske statsministeren Rishni Sunak i en tale onsdag, ifølge BBC.

Dermed ser det mørkt ut for det tidligere annonserte og langt mer ambisiøse britiske forbudet mot salg av nye bensin- og dieselbiler personbiler fra 2030.

Men vi må legge til: Dette målet ville fremdeles tillate at hybrider kunne kjøpes etter 2030.

I Norge har vi som kjent lenge hatt et enda mer ambisiøst mål, det såkalte 2025-målet – som innebærer at alle nye personbiler og lette varebiler som selges skal være utslippsfrie.

Og da snakker vi altså om absolutt nullutslipp. Norge er i ferd med å fase ut hybridene allerede.

– En trist paradegren i klimapolitikken

Dessuten vil den britiske statsministeren la britene fortsette å varme opp boligene sine med gass fremover.

I talen sin sa han – noe mer ullent med tanke på tidsfrister – at britene skulle få «far more time» til å gå over til varmepumper i husholdningene.

En rekke kritikere har allerede anklaget Sunak for å svekke Storbritannias klimapolitikk, og de får definitivt vann på mølla nå.

Kommunikasjonsleder Unni Berge i Elbilforeningen betegner de nye signalene fra statsministeren som «en trist affære» for et innflytelsesrikt land som Storbritannia – som her hadde muligheten til å markere seg positivt på klimakartet.

– Det er jo en paradegren i klimapolitikken å love at man skal innfri et mål langt fram i tid, men avlyse ambisjoner man faktisk kan bli målt på, sier hun.

Dypt bekymret over forsinkelsen

Organisasjonen Transport and Environment har vist til at 2030-politikken om å fase ut nye bensin- og dieselbiler er det største klimatiltaket i den britiske regjeringens klimastrategi.

«Forsinkelsen til 2035 vil bety et massivt hull i ethvert seriøst forsøk på å nå netto nullutslipp innen 2050,» skriver de på sine nettsider.

Organisasjonen mener at det juridisk bindende aspektet ved målet ville gitt utslippsbesparelser som nå må finnes andre steder.

I talen onsdag sa statsminister Sunak i tillegg at det ikke kommer noe forbud mot olje- og gassleting i den britiske delen av Nordsjøen, men der er han jo i «godt» selskap med for eksempel Norge.

Sunak vil heller ikke innføre nye avgifter for å få folk til å fly mindre.

Ironisk nok holdt statsministeren talen samtidig med et klimatoppmøte i forbindelse med FNs hovedforsamling i New York.

I talen forsikret Sunak imidlertid om at målet om såkalt netto nullutslipp i 2050 ligger fast – og at han vil delta på klimatoppmøtet i Dubai senere i år.