Elbilandelen har nå nådd et viktig vippepunkt i 23 land: Her er landene som ligger best an

MAGISK TALL: Når et land bikker fem prosent elbilandel i nybilsalget, går det erfaringsmessig veldig fort fremover. Nå er det 23 land i verden som har nådd denne terskelen.

Nei, du vinner ingen premie hvis du gjetter at Norge er på lista. Men gjetter du hvorfor en elbilandel på fem prosent av nybilsalget regnes som vippepunktet?

Det har gått ett år siden tallknuserne i Bloomberg Green la fram sin første analyse av hvordan befolkningen i ulike land tar til seg – eller adopterer, som man gjerne uttrykker det på engelsk – elbilen.

Den gang kom de frem til at det var 19 land i verden som hadde nådd det kritiske vippepunktet for elbil – som ifølge Bloomberg Green er når et land overstiger fem prosent elbilandel i nybilsalget.

Se listen over de 23(*) landene som i år har havnet i dette celebre selskapet lenger ned i artikkelen. Der ser du også elbilandelen i de respektive landene.

Uventede nykommere?

Nå har Bloomberg Green sett på dette igjen, og fem nye land har kommet med på lista:

Canada, Spania, Australia – og kanskje litt overraskende – Ungarn og Thailand.

Men hvorfor er nettopp fem prosent det magiske tallet?

Denne terskelen representerer ifølge Bloomberg Green begynnelsen på såkalt «mass adoption», altså når de teknologiske preferansene i befolkningen endrer seg raskt.

Den typiske kurven i liknende eksempler opp gjennom historien viser at når en tilstrekkelig mengde «early adopters» først har tatt steget, går det betydelig raskere i tiden som følger.

Følger elbilen samme mønster, vil elbilandelen i disse landene typisk gå fra fem til 25 prosent i løpet av de neste fire årene.

Følger samme mønster

De fleste teknologiske nyvinninger som slår igjennom følger mer eller mindre det samme mønsteret.

Bloomberg Green trekker frem alt fra mikrobølgeovnen og TV-er til smarttelefoner og LED-lyspærer som eksempler på dette:

Til å begynne med går det sakte, men når proppen løsner, går det fort når massene blir klare til å ta skrittet samtidig som gjerne teknologien modnes.

I tilfellet elbil varierer det stort hvor lang tid hvert land bruker på å nå punktet på de magiske prosentene som tydeligvis må til, men derfra og ut går det altså gjerne unna.

Og så kan vi fra norsk erfaring legge til at det er fullt mulig å påvirke hvor fort det går gjennom politiske virkemidler.

Elbilteknologien har blitt bedre og bedre, men elbilene er fremdeles dyrere i produksjon enn biler med forbrenningsmotor. Gjennom innretning av særlig skatter og avgifter har vi i Norge overvunnet denne midlertidige prisbarrieren for bilkjøperne.

Sent, men godt i USA

I USA, skriver Bloomberg, nådde man ikke vippepunktet før sent i 2021, noe som kanskje kan virke rart i landet som altså produserer Tesla.

Men dette skyldes at amerikanerne har spesielle og godt befestede preferanser når det gjelder bil:

Amerikanerne tilbringer mer tid i bilene sine enn noe annet folk, og de foretrekker store biler og krever lang rekkevidde. Det har også vært begrenset med politikk for å bremse forurensing fra personbilene i USA.

Pickuper og store SUV-er utgjør over halve bil-bestanden i USA, og denne typen biler fordrer kraftige batteripakker hvis de skal ha rekkevidden folket forventer.

Biler som Teslas Cybertruck nærmer seg, i tillegg til at biler som Chevrolet Blazer, Ford Explorer og ikke minst Fords F-150 Lightning kommer, kan det fort bli fart på sakene.

Og uavhengig av bilstørrelse har Biden-administrasjonen trappet opp satsingen på overgangen til elektrisk transport.

Her er de 23 landene på lista:

Land Elbilsalg andre kvartal 2023 Elbilandel Første kvartal forbi 5 % Norge 31.091 82.1% 2013 Q3 Island 2.634 38.9 2017 Q3 Sverige 29.858 38.6 2021 Q2 Finland 8.688 33.5 2020 Q4 Danmark 14.207 32.0 2020 Q3 Nederland 33.158 31.8 2018 Q4 Irland 5.004 25.7 2019 Q4 Sveits 12.917 19.9 2020 Q1 Østerrike 12.563 19.7 2018 Q3 Tyskland 127.823 17.5 2020 Q3 Belgia 23.168 17.4 2020 Q4 UK 78.194 17.2 2020 Q2 Kina 1.206.316 16.8 2018 Q4 Frankrike 75.914 16.2 2020 Q1 Portugal 9.278 16.0 2020 Q1 Australia 25.682 11.3 2022 Q3 New Zealand 4.637 9.8 2021 Q3 Thailand 15.316 8.1 2023 Q1 USA 285.360 7.0 2021 Q4 Spania 16.907 6.3 2022 Q1 Canada 27.608 5.9 2022 Q1 Korea 27,353 5.0 2021 Q2 Ungarn 1.227 4.6 2021 Q4 Totalt 2.197.877 11.6 2021 Q2 Kilde: Bloomberg Green

India neste?

Ifølge Bloomberg kan India, som utgjør verdens tredje største bilmarked, snart også befinne seg på lista.

I forrige kvartal utgjorde elbiler nemlig tre prosent av nybilsalget, men denne andelen hadde da doblet seg på bare et halvår.

Indias egen bilindustri har for lengst begynt å investere i elektrifisering, i tillegg har en viss Elon Musk uttalt at han ønsker å få Tesla inn i det indiske bilmarkedet så fort som mulig.

—

(*) For dere som stusser over at det i fjor var 19 land på lista, så kom det fem nye til i år – og nå er det totalt 23 land på lista:

Nei, det går ikke opp …

Forklaringen er at Italia passerte fem prosent elbilandel i nybilsalget da den første lista ble presentert, men ramlet så ned under femprosent-grensa igjen. Vi tipper de er tilbake i det gode selskap til neste år.