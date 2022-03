Bompengeforhandlinger i Oslo Varsler bompengeøkning i Oslo

KAN BLI DYRERE: Det ligger an til bompengeøkning i Oslo.

Forhandlingene om Oslopakke 3 nærmer seg slutten. Det ligger an til prishopp for bilistene.

– Bomtakstene må ikke ødelegge for elbilutviklingen i Oslo, advarer Per Maltun i Oslo og Akershus elbilforening.

Kilder i forhandlingene sier til NRK at bilistene må belage seg på mellom 30 og 40 prosent økning i bomtakstene. Økningen skal skje i to omganger, første økning kommer høsten 2022 og andre økning i starten av 2024.

Hva med elbilene?

Elbiler betaler i dag mellom 5 og 11 kroner i bompasseringer, ut ifra tidspunkt og hvilken bomring de passerer. Fossilbiler må ut med mellom 18 og 31 kroner. Det betyr at elbilistene i dag betaler mellom 27 og 40 prosent av taksten for fossilbiler.

Det er enda uklart hvordan en takstøkning vil slå ut for elbilistene i hovedstadsområdet.

En av forhandlerne, Anette Solli fra Viken Høyre har vært tydelig på at elbilistene må ta en større del av bompengeregninga. Til Nettavisen sier hun:

– Vi må passe på at denne prisøkningen ikke blir for tyngende for de som er nødt til å kjøre diesel- og bensinbil. Dermed må elbilene betale mer. 90 prosent av nybilsalget er nå elbiler, så vi kommer ikke utenom det.

Per Maltun i Oslo og Akershus elbilforening minner om Oslo egne klimamål:

– Vi har langt igjen for å gjøre Oslos bilpark utslippsfri. Selv om mange nå kjøper elbil, så er fremdeles bare 28 prosent av bilene i Oslo elbiler. Kommunen har vedtatt at innen 2030 skal alle biler være nullutslippsbiler, sier Maltun.

– Det er også fullt mulig å øke inntektene i bomringen, men øker man bomtakstene for elbilister, må man også øke for bensin- og dieselbil.

Han mener at endring i bomtakstene for elbil bør skje gradvis etter hvert som andelen elbiler gjennom bomringen øker.

– Vi vet at miljørabatt i bomringen er en viktig grunn til at folk velger elbil. Vi må passe på at bomtakstene er utformet på en sånn måte at de fortsatt stimulerer folk til å kjøpe elbil framfor en forurensende bil, sier han.

Lokalforeningsleder: Per Maltun, styreleder i Oslo og Akershus elbilforening mener det er viktig å stimulere folk til å kjøpe elbil framfor en forurensende bil.

Minimum 50 prosent miljørabatt for elbil i bomringen

De som forhandler Oslopakke 3 må uansett forholde seg til Stortingets vedtak om at bompengene for elbiler ikke kan være høyere enn 50 prosent av de ordinære takstene. I 2016 vedtok Stortinget den såkalte 50-prosentregelen som en nasjonal bindene regel.

Hvis en passering for eksempel koster 18 kroner for en bensin- eller dieselbil, kan taksten for elbilen være maks 9 kroner. Innenfor denne regelen er det lokalt handlingsrom. Dess større miljørabatt, dess sterkere incentiv for å velge elbil.

Hva elbilistene må betale gjennom bomringen blir først klart når forhandlingene er ferdig. Det er ventet å skje mot slutten av mars måned.