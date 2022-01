KlimaOslo om lastebilparaden

Sakset fra pressemeldingen om dagens arrangement:

I dag går startskuddet på samarbeidet mellom Oslo og Viken, der målet er å få så mange som mulig til å omstille tungtransporten sin slik at den blir fossilfri.

Utslippene fra tungtransport veier betydelig på vektskåla. Tunge kjøretøy står for 25 prosent av utslippene fra veitrafikken i Oslo, og Klimaetatens beregninger av utslippene mot 2030 viser at utslipp fra tunge kjøretøy ikke vil gå ned uten ytterligere tiltak.

– Det er bra at næringslivet i Osloregionen er ambisiøse og ønsker å kutte sine klimagassutslipp, men veien til omstillingen kan være litt krevende, spesielt for mindre aktører. Nå vil Oslo og Viken hjelpe tungtransportaktørene slik at det blir lettere for hele bransjen å omstille seg. På den nye nettsiden vår fossilfrilastebil.no deles matnyttig informasjon slik som støtteordninger, miljøkrav i kommunens innkjøp og en oversikt over hvilke klimavennlige kjøretøymodeller som finnes på markedet, sier byråd for miljø og samferdsel, Sirin Stav (MDG).

Tungt og viktig samarbeid

En overgang til fossilfritt er avhengig av at transportbransjen kjenner til de ulike virkemidlene som finnes og planlegges av kommunen, fylkeskommunen og andre. Derfor samarbeider Oslo kommune ved Klimaetaten, med Viken fylkeskommune, om en kampanje rettet mot tungtransportbransjen. Kampanjen finansieres av Klimasatsmidler fra staten. Det er særlig viktig å nå ut til de små og mellomstore aktørene med informasjon om fordelene og mulighetene ved å omstille kjøretøyparken sin og risikoen ved å ikke gjøre det.

– Vi er veldig glade for å ha mottatt Klimasats-midler til dette formålet. Det er mange fordeler og muligheter som finnes ved å gå over til el, hydrogen og biogass, men Oslo kommune og Viken fylkeskommune har i dialog med transportbransjen avdekt en mangel på kunnskap om eksisterende og fremtidige klimavirkemidler. Dette er en stor barriere for overgang til fossilfrie drivstoff. Samarbeidet vårt er både viktig og slagkraftig ettersom store deler av transportbransjen knyttet til Østlandet opererer både i Oslo og Viken, sier fylkesråd for samferdsel Olav Skinnes i Viken Fylkeskommune.

Verdens første fossilfrie lastebilparade

For å markere starten på det tunge samarbeidet og et samstemt budskap om fossilfri tungtransport, arrangeres verdens første fossilfrie lastebilparade. Den består av sju kjøretøy, som starter ferden på Tusenfryd og ender opp på Grønlia, Oslo havn i dag. Lastebiler fra spydspissaktørene Becker, Schenker, ASKO, Posten, Tom Wilhelmsen, i tillegg til Oslo Havns egen el-lastebil, danner konvoien som er den første i verden av sitt slag. Paraden består av både elektriske og biogassdrevne lastebiler og tippbiler som benyttes til anleggstransport og distribusjonsbiler som brukes til varelevering i Oslo. Det viser at det finnes fossilfrie biler til de aller fleste formål.

I dag er de fleste elektriske bilene helt opp til 27 tonn, og det forventes at det kommer flere og tyngre modeller og modeller med lengre rekkevidde allerede i år. ASKO tester en elektrisk 44 tonns lastebil nå og Posten har bestilt en som vil komme i år. Biogassbilene er tyngre, Becker har en opptil 60 tonn. Disse er ikke begrenset av rekkevidde på samme måte som el-lastebilene og kan derfor brukes til andre formål. Det er et stort nullutslippspotensial i en kjøretøyflåte bestående både av biogass- og el-lastebiler.

Aktørene som deltar i dag har også flere fossilfrie lastebiler i sin kjøretøypark – så det var parkeringsplassen på Grønlia som var begrensningen på paradelengden!

– Dette er aktører som er godt i gang med den grønne omstillingen og som har mye verdifull erfaring å dele med resten av næringen. At de setter av verdifull arbeidstid for å sette fokus på denne satsningen setter vi stor pris på, og det understreker hvor viktig omstillingen er, sier Margrethe Lunder, klimarådgiver og prosjektleder for tungtransportkampanjen i Klimaetaten, Oslo kommune.

Selv om mye er på plass er det fortsatt ting som gjenstår for en rask omstilling for næringen.

– Vi har fortsatt en vei å gå, spesielt når det kommer til lade- og fylleinfrastruktur til de største kjøretøyene. Men vi kan love bransjen at vi er på saken. Blant annet har vi etablert en egen tilskuddsordning til bedrifter i Oslo som vil etablere lastebilladere. Så vet vi at de store leverandørene får stadig nye og bedre kjøretøy på plass, noe som også er viktig, sier Lunder.

Etablerer lading på Grønlikaia

Etter den tunge paraden samles lastebilsjåfører, politikere og fremmøtte til en utendørs markering på Grønlikaia i Oslo. Dette er et av områdene kommunen jobber med for å etablere lading til tunge kjøretøy.

Oslo Havn samarbeider med Bymiljøetaten og skal i år bygge Norges første offentlig tilgjengelige ladestasjon for tunge kjøretøy på Grønlikaia

Vår bynære havn kan slik bidra til nullutslippsløsninger for lastebiler i tillegg til skip som gir utslippskutt i transportkjeden langt utover havnas egne grenser.