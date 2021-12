Elektrisk øybåt på vannet og 180 nye elbusser på vei: Stadig mer elektriske Oslo

ELEKTRISKE BUSSER OG BÅTER: Oslo får ytterligere 180 elektriske leddbusser i 2023, og nylig ankom den første av fem elektriske øybåter Rådhusbrygga i Oslo.

Tigerstaden får 180 nye elbusser i 2023, og den første elektriske øybåten la denne uka til kai.

Det skjer stadig ting i hovedstaden på elektrifiseringsfronten.

Onsdag i denne uken ankom den første av fem elektriske øybåter som skal gå i skytteltrafikk til øyene i indre Oslofjorden – og i går kom det flere detaljer om den stadig pågående utskiftingen for å få busstilbudet i hovedstaden utslippsfritt.

180 nye elektriske leddbusser

Tidligere denne måneden ble nemlig to busskontrakter signert av Ruter og Unibuss. Kontraktene omfatter store deler av bybusstrafikken i Oslo, og er basert på 180 elektriske leddbusser.

– 180 nye elbusser i indre by bidrar til renere lokal luft, mindre støy, bedre komfort og reduserte utslipp. Ruter påvirker markedet gjennom innovative offentlige anskaffelser som fremmer grønn vekst. Det er vi i byrådet svært fornøyde med, sier Sirin Stav (MDG), byråd for miljø og samferdsel i Oslo kommune.

Oslo har ambisiøse klimamål, og skal bli verdens første utslippsfrie storby innen 2030. For Oslos del vil all kollektivtransport være utslippsfri allerede innen utgangen av 2023.

Dette bekreftet også også Oslos finansbyråd Einar Wilhelmsen i et lengre intervju på elbil.no nylig, der han fortalte om kommunens planer og ambisjoner på elektrifiseringsfronten:

Solceller, batteribanker og grønn strøm

Unibuss, som er vinneren av begge busskontraktene, skal levere busser og ladeinfrastruktur.

Kontraktene for Indre by omfatter alle de tyngste busslinjene i Oslo:

Linjene 34, 37 og 54 skal driftes fra bussanIegget på Alnabru, mens linjene 20, 21, 28, 30, 31 og 31E skal driftes fra et nytt, midlertidig bussanlegg som skal etableres på Stubberud.

På begge bussanleggene blir det etablert infrastruktur for lading av elbussene. Ladeinfrastrukturen vil være basert på grønn strøm, solceller og batteribanker for lagring av strøm.

PÅ PLASS PÅ RÅDHUSBRYGGA: Oslofjord 1 er navnet på Oslos første elektriske øybåt.

Førjulsgave til hovedstaden

Denne uken ankom også den første av fem nybygde, moderne utslippsfrie øybåter Oslo. Elektrifiseringen av øybåtene sender hovedstaden et skritt nærmere målet om å bli verdens første utslippsfrie storby.

Båten, ved navn Oslofjord 1, ligger nå ved Rådhus Brygge 4. Den skal i noen uker klargjøres blant annet med tekniske tilpasninger og testing, før den på nyåret settes i rutetrafikk.

Dette skjer etter planen i midten av januar.

FORNØYD: Sirin Stav (MDG), byråd for miljø og samferdsel i Oslo kommune.

– Dette er nok en elektrisk milepæl for Oslo. Nesoddbåtene er allerede utslippsfrie og nå kan vi tilby befolkningen og turister et bedre tilbud med nye øybåter som bidrar til en stillere reise og renere luft. Dette vil ha stor betydning for CO2-utslippene i havneområdet, i tillegg er det positivt for det grønne skiftet i maritim sektor. Ankomsten av Oslofjord 1 er en førjulsgave til alle i Oslo, sier byråd Sirin Stav i en pressemelding.

Elektrisk øybåt-bonanza

De neste fire båtene vil gradvis komme til Oslo frem mot sommersesongen og videre utover i 2022.

– Jeg gleder meg til at vi kan ønske passasjerene velkommen om bord på de nye, flotte og utslippsfrie øybåtene. Nå er vi virkelig i ferd med å realisere Oslo som utstillingsvindu for grønn skipsfart, sier Bernt Reitan Jenssen, administrerende direktør i Ruter.

All kollektivtransport i hovedstadsregionen skal være utslippsfri i 2028, mens den for Oslo bys del altså skal være det allerede innen utgangen av 2023.

For Nesoddbåtene ble målet allerede nådd i 2020, øybåtene i 2022 og ambisjonen er 2024 for hurtigbåtene.

Tar flere passasjerer

Boreal Sjø AS tok over driften av Ruters øybåttilbud 1. november, og frem til Oslofjord I settes i rutetrafikk, betjenes trafikken med en av de gamle båtene, nærmere bestemt Oslo VIII.

Båtene går som tidligere fra Rådhusbrygge 4.

De nye båtene har alle plass til 350 passasjerer, som gir vesentlig høyere kapasitet enn med dagens båter som har plass til 236 passasjerer.

Båtene er godt tilrettelagt for personer med spesielle behov, med brede gangveier, heis og slak trapp til soldekk.

Dessuten har båtene passasjersalonger både på hoveddekk og på soldekk, med store glassflater og god utsikt.

Fakta om de nye båtene:

Fem identiske nye nullutslippsbåter

Båtenes navn er Oslofjord I, II, III, IV og V

Helelektriske pendelbåter med lading på Rådhusbrygge 4

Lengde 35 meter og bredde 8 meter

Passasjerantall er 350

Båtene er designet av Multi Maritime, og bygges i Tyrkia

Universell utforming

To dekk med stort soldekk

Trivelig salong med store glassflater og god utsikt

Designet for å kunne operere i is



Fakta om utslippsfri kollektivtransport i Oslo og Viken: Trikk og T-bane går på sertifisert strøm, og er helelektrisk.

Ti elektriske minibusser ble satt i drift på Romerike i august 2017, trolig som verdens første.

Seks elbusser i Oslo inngikk i en toårig pilot, som startet i november 2017.

70 elektriske busser kom i løpet av våren 2019, og ble satt inn på 13 linjer i Oslo. Bussene ble innfaset via endringsordrer på eksisterende kontrakter.

39 elektriske busser begynte å kjøre i Lørenskog og Lillestrøm i forbindelse med oppstart av nye busskontrakter på Romerike 30. juni 2019.

De tre Nesoddfergene ble elektriske i 2019 og 2020.

18 elbusser ble faset inn i Asker og 23 i Vestre Aker sommeren 2020 i forbindelse med nye busskontrakter.

Ruters båttilbud i Indre Oslofjord betjenes fra høsten 2021 av selskapet Boreal Sjø med fem nybygde, elektriske båter på plass til sommeren 2022. Den første båten ankom Oslo 15.12.2021.

Nesten hele bussparken i Oslo Sør (96 prosent) blir elektrisk i januar 2022. Da vil 265 av bussene være elektriske, fordelt på 223 røde og 42 grønne elbusser. Det utgjør nærmere 40 prosent elbusser i Oslo og ca. 22 prosent elbusser totalt som kjører for Ruter.

Minibuss- og personbiltjenester Follo med oppstart 1.8.2022, inkluderer 100 helelektriske minibusser og personbiler.