Parkering for elbil

Alfa Romeo 33 Stradale: Verdens kuleste elbil?

TRE: Alfa Romeo 33 Stradale skal bygges i 33 eksemplarer og gjøre 333 km/t. Elbilen er begrenset til 310.

En hyllest til racerbilen fra 1977 ved samme navn. 33 eksemplarer skal lages, alle er solgt, men ikke alle har bestemt seg for el eller bensin ennå.

Alfa Romeo er en av verdens særeste bilprodusenter. Her jobber hjertet hardere enn fornuften.

Et eksempel på det i nyere tid er sportsbilen C4, en lav, kul og relativt rimelig sportsbil i helkarbon.

Eller Giulia, deres første bakhjulstrekker siden GTV. Du fikk den med firehjulsdrift også.

LOVLIG LAV: Opphavet er latterlig lav i fronten. Visuelt har de lyktes godt her også.

Nå kommer de med ennå et sikleobjekt, samtidig som de egentlig ikke har noen andre modeller å selge, i hvert fall ikke her hjemme.

Om ikke annet betyr det at moderskipet Stellantis gir bilmerket forholdsvis frie tøyler, selv til de merkene som trenger redningsbøyen mest. For her er det ikke snakk om storproduksjon.

ORIGINALEN: Det er vanskelig å overgå dette.

Tvert imot. Bare 33 skal produseres og alle er allerede solgt. Visstnok skal de være betalt på forhånd også.

KERAMIKK: Bak de ultrakult designede støpte aluminiumsfelgene sitter det kraftige keramiske bremser som aldri vil ruste, selv om du regenererer mye.

Hyllest

Bilen har et fantastisk design, og det er liten tvil om hvor de har hentet inspirasjonen fra.

Fronten er så dyp man har mulighet til å bygge biler med dagens regelverk, og lyktene går dypt ned som på originalen.

Skulpturerte hjulbuer, svære luftinntak og dører som går opp og ut, er som seg hør og bør på plass. Fronten vippes fremover og motorluka bakover.

DRAMATIKK: Alfa har alltid vært gode på design. Her er det følelser som skal vekkes, ikke luftmotstand som skal temmes.

«Telefonfelgene» er det rene kunstverket, og gir fritt innsyn til voldsomme keramiske 290/360 mm store bremseskiver med 6/4-stemplede calipere. Detaljene er mange og rå.

Det er ikke drøye dimensjoner på hjulene. 246/35R20 foran og 305/30R20 bak, men bilen er 4,65 meter lang, 2,17 meter bred og 1,23 høy.

INTIMT: Skjermfokus er det lite av i Stradale 33. Kanskje den første luksusbilen som vil ta det fysiske litt tilbake igjen?

Elle-melle

Et av valgene kjøperne får, er drivlinje.

Ti har bestilt med bensinmotor, to med el. De resterende 21 har ennå ikke bestemt seg.

De som velger bensin, får en videreutviklet versjon av den fantastiske 2,9 liters V6 motoren med twinturbo, som man finner i Stelvio og Giulia Quadrifoglio.

BØRSTET ALU: Store fysiske brytere for kjøreprogram og understell. Og egen knapp/hendel for revers. Rørende lekkert.

Her har de skremt turtallet til 9.000 omdreininger, sylindervolumet opp til tre liter og lover effekt over 620 hester.

0-100 skal gjøres under tre sekunder og toppfarten skal være sjarmerende 333 km/t i fossilutgaven.

El-versjonen får en 800 volt-arkitektur og batteri på 102 kWt brutto / 90 netto, og de tre motorene som driver bakhjula skal levere over 750 hester.

Rekkevidden skal havne i området 450 kilometer. Toppfarta blir på 310 km/t og 0-100 skal også havne under tre sekunder.