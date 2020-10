Vil få fart i utviklingen av elektriske terrenggående kjøretøy

Terrengkjøretøy-giganten Polaris inngår samarbeid med Zero Motorcycles, i manges øyne verdens ledende elmotorsykkelprodusent. Målet er å lage elektriske alternativer i alle offroad-segmenter.

Visste du at Norge og resten av Norden foruten Nord-Amerika utgjør det største markedet i verden for terrenggående kjøretøy som ATV-er og snøscootere?

Man kan mene mye om slike kjøretøy – og det er det mange som gjør – men når de først er her, er det i hvert fall en åpenbar fordel at de ikke produserer utslipp og støy.

Liten grad av elektrifisering

Men elektriske kjøretøy i offroad-segmentet har vi imidlertid sett fint lite av, selv om det blant annet har vært enkelte forsøk på snøscooter-siden.

At elektrifiseringen snart må komme også her, er åpenbart, og nylig ble det kjent at to interessante aktører har bestemt seg for å forene krefter, i hvert fall for en god stund:

Nå har nemlig det store offroadkjøretøykonsernet Polaris inngått et eksklusivt 10-årssamarbeid med elmotorsykkelprodusenten Zero Motorcycles.

Begge selskapene har sin base i USA, men sistnevnte blir som en lilleputt i sammenligning med Polaris, som i fjor omsatte for nesten sju milliarder dollar.

Polaris har for øvrig allerede en elektrisk firehjuling tilgjengelig i Norge, men denne er ikke en del av samarbeidet som nå er i gang.

Første produkt i 2021

Målet er at samarbeidet skal resultere i minst ett elektrisk alternativ innen 2025 innenfor hvert av de ulike kjøretøygruppene Polaris tilbyr, og det første produktet er lovet innen utgangen av neste år, uten at noen foreløpig vil fortelle hva slags kjøretøy det vil bli.

Men at det vil bli en barskt utseende ATV (typisk med styre og sal) eller UTV (typisk med ratt, seter og sikkerhetsbelter) som noen vil beskrive som et monster og andre som et nødvendig nyttekjøretøy, er vel ganske sannsynlig.

Tanken er i hvert fall at Polaris skal utvikle, produsere og distribuere diverse typer elektrifiserte terrenggående firehjulinger, tohjulinger og snøscootere ved hjelp av kompetansen Zero har utviklet på elektriske drivlinjer helt siden de allerede i 2006 begynte å skru sammen elmotorsykler.

Ukjente i Norge

Zero Motorcycles er fortsatt temmelig ukjente i Norge, selv om selskapets stadig mer spenstige elmotorsykler har vært tilgjengelige i Norge i flere år. Men antallet MC-forhandlere som distribuerer Zero i Norge er fortsatt begrenset til en liten håndfull, og det gjenstår å se om Polaris-samarbeidet vil føre til at også Zero-motorsyklene vil kunne nyte godt av Polaris’ betydelig større forhandlernettverk her til lands.

Elbilforeningens mangeårige styremedlem Øyvind Lunde testet for øvrig en Zero allerede i 2012, som første og eneste elmotorsykkel ble gjenstand for den (i hvert fall blant norske elbilpionerer) smått legendariske Lunde-testen.

Og i fjor kjørte en gjeng med et par små elbiler og en Zero-motorsykkel fra Paris til Nordkapp midtvinters, for å vise at alt er mulig med elektriske kjøretøy. De får ha lykke til med å prøve det samme med en elektrisk ATV.

Selv om elmotorsykler har de samme avgiftsfordelene her hjemme som elbiler, er salget fortsatt svært beskjedent sammenlignet med konvensjonelle motorsykler. Zero-modellene ligger prismessig riktignok godt under nivået til Harley-Davidsons elektriske LiveWire ( som Elbilforeningen testet i sommer, og som vi med skrekkblandet fryd også prøvekjørte utenfor Barcelona i desember i fjor) men fortsatt er det grunn til å stille spørsmålet vi stilte for over to år siden.

Nemlig dette: Hvor blir det av den elektriske MC-våren?

Kanskje den kommer sammen med den elektriske offroad-våren?