Ny ladestrategi fra fylkeskommunen: Vil ha kortbetaling på hurtigladere i Trøndelag

VIL BYGGE HURTIGLADERE: Fylkesutvalget i Trøndelag slår i sin strategi fast at det skal bygges flere hurtigladere i regionen.

Fylkesutvalget i Trøndelag fylkeskommune vedtok i starten av desember regionens nye ladestrategi. Her kan du lese hva politikerne vedtok.

Med denne strategien, som gjelder fra 2022 til 2025, ønsker fylkeskommunen å stimulere til utbygging av flere hurtigladestasjoner i Trøndelag. Dette gjelder spesielt områder og strekninger som har et dårlig tilbud i dag, og steder som gir tilleggsverdi for handel- og næringsinteresser og reiseliv, skriver fylkeskommunen i den vedtatte strategien.

Maks 50 kilometer mellom hver lader

I vedtaket presiserer fylkesutvalget at det i hovedsak ikke skal være mer enn 50 kilometer mellom hver hurtigladestasjon.

I tidligere innspill har Trøndelag elbilforening påpekt at områdene øst for Trondheim har dårlig ladetilbud. I tillegg er det begrenset med ladere på kysten i Nord-Trøndelag mot grensa til Nordland. Østover mot svenskegrensen er det også behov for flere hurtigladere.

Nederst i saken kan du se hvilke strekninger som har mer enn 50 kilometer mellom hurtigladerne.

Ber om brukervennlig kortbetaling

I strategien sier også fylkesutvalget at det bør være mulig å betale for lading med vanlig bankkort og med digitale betalingsløsninger.

Til Trønderavisa sier Tove Eivindsen (V) at «det er det glade kaos med å måtte ha en app for hver enkelt leverandør, mens du ikke får betale med vanlig bankkort eller Vipps. Vi må kunne gjøre det enklere for kundene, og de må slippe å måtte registrere seg, med alt hva det betyr av datasikkerhet.»

Enklere betalingsløsninger er også noe Elbilforeningens medlemmer lenge har etterlyst.

Store forventninger til gjennomføringen

– Det er flott at fylkeskommunen er opptatt av hurtigladetilbud og vedtar en strategi. Vi har store forventninger til oppfølging av strategien og de konkrete tiltakene som er vedtatt, sier Ståle Langolf, leder i Trøndelag elbilforening. Han håper på elbilistenes vegne at hurtigladetilbudet i Trøndelag blir bedre framover.

STORE FORVENTNINGER: Trøndelag elbilforening har store forventninger til gjennomføringen av den vedtatte strategien.

Alle kommuner skal ha et hurtigladetilbud

Fylkespolitikerne slår også fast at alle kommuner skal ha et hurtigladetilbud.

Nobil, som er Enovas oversikt (i samarbeid med Norsk elbilforening) over hurtigladestasjoner i Norge, viser at det er 12 kommuner i Trøndelag som ikke har hurtigladere i dag.

Dette er Frosta, Høylandet, Inderøy, Leka, Lierne, Overhalla, Røyrvik, Flatanger, Malvik, Melhus, Selbu og Skaun.

Fylkeskommunen skisserer at alle tiltakene skal være gjennomført innen 2025, men presiserer også at oppfølging av planen krever økonomiske bevilgninger. Fylkestinget i Trøndelag vedtar budsjett for neste år 15. desember.

Veistrekninger i Trøndelag og på Fosen, der avstanden mellom hurtigladestasjonene er over 50 km

Rissa–Malm–Namsos (148 km)

Osen–Lauvsnes (90 km)

Namsos–Osen (76 km)

Kolvereid–Namsos (75 km)

Grong–Nordli (74 km)

Namsos–Lauvsnes (67 km)

Leka–Kolvereid (60 km)

Verdal–Vera (58 km)

Nordli–svenskegrensen (57 km)

Steinkjer–Snåsa (56 km)

Straumen–Leksvik (54 km)

Kilde: Trøndelag fylkeskommune (2021)