Parkering for elbil

Potensielle elektriske storselgere klappet til kai i Norge: VWs ID.7 og Mercedes’ EQE SUV har landet

VÅRSLIPP PÅ KAIA: Nyslått konserndirektør Thorbjørn Myrhaug i Mercedes-Benz Norge kjørte den første EQE SUV i land fra båten og inn på Drammen Havn. De første kundene kan forvente bilen mot slutten av juni.

To tyske elbilmodeller har akkurat rullet inn på norske havner. ID.7 kan du klå på allerede denne helgen, mens EQE-SUV-en kan prøvekjøres om en uke.

Volkswagens ID.7 omtales som bilprodusentens «nye flaggskip», og importør Harald A. Møller melder som ventet om «enorm interesse» for bilen, som gjerne kalles for bilmerkets elektriske svar på den langvarige bestselgeren Passat.

Nå er ID.7 klar for en aldri så liten miniturné i Norge. I en uke skal Volkswagen vise frem bilen rundt omkring i Norge.

DEN NYE PASSATEN? Folk sier så om Volkswagens ID.7.

Mini-turné i Norge de neste dagene

I løpet av ettermiddagen fredag ruller en nær produksjonsklar Volkswagen ID.7 inn i Norge for aller første gang.

Her skal den vises frem hos et knippe Volkswagen-forhandlere rundt i landet.

Første stopp er Oslo. Deretter følger turen til Kristiansand, Stavanger, Bergen og Trondheim. Her blir det mulighet til å både se, ta og føle på ID.7.

Men vil du prøvekjøre bilen, må du antakelig belage deg på å vente en god stund til.

Her kan du ta en sniktitt på ID.7: Møller Bil Oslo Vest – Lørdag 6. mai kl 09.00-18.00 Søndag 7. mai vil ID.7 stå utstilt på Aker brygge Gumpens Auto Vest (Kristiansand) – Tirsdag 9. mai kl 08.30-18.00 Møller Bil Stavanger – Onsdag 10. mai kl 08.30-18.00 Møller Bil Nestun (Bergen) – Torsdag 11. mai kl 08.30-20.00 Autopia Trondheim (Trondheim Spektrum) – Lørdag 13. mai kl 10.00-18.00

– ID.7 blir en viktig modell for oss når vi fra nyttår utelukkende skal selge fullelektriske nye personbiler fra Volkswagen i Norge, sier Thomas Meiner, direktør for Volkswagen personbil Norge i Harald A. Møller AS.

Klar for ID.7: Thomas Meiner, direktør for Volkswagen personbil i Norge.

Den bilen som kommer til Norge nå har et batteri på 77 kWt, som skal gi en WLTP-rekkevidde på inntil 615 km. Senere kommer den med en enda større batteripakke, og det er indikert en WLTP-rekkevidde på 700 km.

– Bilen markerer hvor langt Volkswagen er kommet i jubileumsåret vårt etter 75 år i det norske markedet. Vi er stolte av bredden i elbilporteføljen vår, ikke minst etter introduksjonen av ID.7, fortsetter Meiner.

ID.7 blir den sjette elektriske modellen i ID.-familien til Volkswagen i Norge.

Først ut var ID.3 i 2020, før stallen er blitt utvidet med ID.4, ID.5, ID.Buzz og ID.Buzz Cargo.

Klar for en EQE-test?

Norges aller første Mercedes-Benz EQE SUV ankom også Norge nylig.

På plass ved bilfrakteskipet på Drammen Havn var den nye konserndirektøren i Mercedes-Benz Norge, Thorbjørn Myrhaug, som fikk den leie jobben med å kjøre den første bilen trygt i land.

Eller kanskje den ikke var så lei:

– Det var en unik opplevelse å kjøre den aller første norske EQE SUV trygt i land. Vi er stolte over å kunne tilby kundene våre enda en imponerende elektrisk modell, skryter Myrhaug.

RETT FRA BÅTEN OG LIKE BLID: Konserndirektør Thorbjørn Myrhaug i Mercedes-Benz Norge gliser fra øre til øre i sitt nye glis.

Nå som de første bilene har kommet til Norge, vil potensielle kunder snart få mulighet til å både se og prøvekjøre dem.

Fra 11. mai kan bilene oppleves hos flere av landets forhandlere, ifølge Myrhaug.

De aller første kundene kan forvente å få utlevert bilen mot slutten av juni, og du kan selv lese hva Mercedes-Benz Norge skriver om bilen her – inkludert norske priser.