Parkering for elbil

Volkswagen frister med 700 km rekkevidde: Kommer sent i høst – dette vet vi nå om ID.7

FOLIERT I FOL-OPPGANG: Eh, vi mener vel soloppgang. Her ser du uansett en foreløpig kamuflert utgave av Volkswagens ID.7. For å se den uten kamuflasje, må du antakelig vente til høstsola kommer.

Nå slippes det endelig bilder av det kommende Passat-substituttet i Volkswagens elektriske ID.-familie.

Vi skrev det lille vi da visste om denne bilen i vår store artikkel nylig om 23 elbiler vi gleder oss til i 2023:

Nå vet vi litt mer, for i dag har Volkswagen frigjort kamuflerte bilder og litt ny info om det som fort vil bli bilmerkets nye flaggskip.

Fra Aero til ID.7

I fjor viste det tyske bilkonsernet frem en elektrisk sedan i Passat-størrelse med stor bakluke, som da hadde konseptnavnet ID. Aero.

Dette gjorde de på tampen av juni, og allerede da ble det hintet om en rekkevidde på over 600 km, slik vi kunne fortelle om her på elbil.no:

Nå har VW hintet igjen, og denne gangen høynet med 100 km lenger rekkevidde. Nå antyder selskapet at bilen under optimale forhold vil kunne kjøre hele 70 mil før den må lades opp.

Salgsstart blir senere i år, og de første bilene skal etter planen rulle ut på norske veier i siste del av 2023.

Den nå nær produksjonsklare ID.7 vises som vanlig i første omgang med kamuflasje, slik du ser på bildene her, og denne uken kan den ses på elektronikkmessen i Las Vegas.

– 2023 blir det siste året hvor vi selger fossile personbiler, deretter tilbyr vi utelukkende nullutslippsmodeller. En allerede rikholdig ID.-familie legger til rette for det, og i enda større grad når ID.7 kommer, sier Thomas Meiner, direktør for Volkswagen personbil hos VW-importør Harald A. Møller AS.

Passat snart passé

Volkswagen ID.7 blir en romslig familiebil, på størrelse med storselgeren og Volkswagen-ikonet Passat.

– Den kan treffe mange av Passat-kundene, og kunder som ønsker seg enda mer plass, sier Meiner.

Volkswagen nøler ikke med å omtale den nye helelektriske familiebilen som deres nye flaggskipsmodell.

Det endelige rekkevidde-estimatet, altså WLTP-tallet, eksisterer ikke foreløpig, men Volkswagen antyder som nevnt i dag at ID.7 vil få en rekkevidde på inntil 700 km ved blandet kjøring.

Nesten storskjerm

Volkswagen har åpenbart lyttet til kundenes tilbakemeldinger når de har bygget ID.7.

Blant annet blir større skjerm og head-up-display standard på modellen.

Infotainment-skjermen blir på 38 centimeter, eller 15 tommer, om du foretrekker den målestokken.

Volkswagen lover også at head-up-displayet får flere nye funksjoner, uten at det opplyses noe mer om hva de legger i det.

Intelligent klimaanlegg

Volkswagen tar også teknologien et par hakk videre i bilen, blant annet med et nytt klimaanleggkonseptet med intelligente ventiler som tilbyr flere funksjoner.

En parkert ID.7 kan for eksempel oppdage når sjåføren nærmer seg, basert på hvordan nøkkelen beveger seg.

Basert på dette begynner anlegget å kjøle ned interiøret på varme sommerdager, eller varme opp interiøret på kalde dager, før sjåføren setter seg bak rattet.



Nydesignede «Smart Air Vents» kontrollerer luftstrømmen og beveger seg dynamisk for å fordele luften over store områder så raskt som mulig.

Hvis det er passasjerer i bilen, kan luften ledes rett mot kroppen eller indirekte ventilere interiøret. Disse funksjonene kan aktiveres og lagres individuelt for hver bruker.

Om dette siste teknologitilskuddet på klimanlegg-fronten er et resultat av dugg-problematikken som herjet de første ID.3-utgavene, til stor frustrasjon for mange norske kunder, skal vi ikke spekulere for mye i.

Det blir uansett spennende å se hvordan dette og resten av bilen fungerer i praksis når vi forhåpentlig får testet ID.7 til høsten.

Innen den tid vet vi garantert også mer om hva den elektriske Passat-overtageren vil koste, noe Volkswagen så langt ikke har droppet det minste hint om.