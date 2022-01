Enova får tilleggsbevilgning på 750 millioner: 100 ekstramillioner øremerket hurtiglader-utbygging

DIGITAL SIGNERINGSFERD: Enovas administrerende direktør Nils Kristian Nakstad signerer den nye tilleggsavtalen sammen med ekspedisjonssjef Ingvild Andreassen Sæverud i Klima- og miljødepartementet og konstituert strategidirektør Astrid Lilliestråle i Enova. Foto: Enova

Tilleggsbevilgningen fra regjeringen er godt nytt for Norges hurtigladesatsing. Samtidig varsles det «nye tiltak innen persontransport».

Tilleggsbevilgningen til Enova er en del av en økt bevilgning i budsjettforliket på til sammen 750 millioner kroner.

Enova er et statsforetak som arbeider for Norges omstilling til lavutslippssamfunnet, og for at ny energi- og klimateknologi blir utviklet og tatt i bruk i markedet – blant annet ved å gi økonomisk tilskudd til utbygging av hurtigladere.

Midlene Enova rår over skal sørge for utslippskutt, teknologiutvikling og grønn omstilling i næringslivet, og Enova bekrefter at den ekstra støtten fra regjeringen innebærer at «satsingen på hurtigladeinfrastruktur for elbil vil styrkes ytterligere.»

KORTERE LADEKØER? Det spørs om tilleggsmillionene til Enova fra myndighetene vil være nok til å dempe de verste ladekøene med det første, men likevel bør dette være godt nytt for mange norske elbilister. Foto: Jamieson Pothecary

Øremerker 100 millioner til hurtiglading

Gunnel Fottland er leder for avdelingen i Enova som jobber med virkemidlene for å støtte utslippskutt i transportsektoren, og hun forteller at 100 av de 750 ekstramillionene er øremerket utbyggingen av hurtigladere i Norge.

– Utgangspunktet er ønsket om at det skal være mulig å være elbilist i hele landet. Hurtiglademarkedet er godt i gang, og mange aktører er på banen allerede. Så da blir spørsmålet: Hvor gjenstår det nødvendig satsing, og hvordan unngår vi å være til hinder for den markedsdrevne utviklingen? Har man allerede bygd opp en forretning rundt et ladepunkt, skal ikke staten inn og ødelegge for det, sier Fottland.

Hun peker på at landet fortsatt har kommuner som mangler hurtigladere.

– Men de blir stadig færre, og vi har god oversikt over hvilke kommuner det gjelder. Vi har også ganske god oversikt over strekningene der det er stor avstand mellom hurtigladepunktene.

ØREMERKET: Gunnel Fottland, markedssjef for transport i Enova, lover at 100 ekstramillioner er øremerket utbygging av ladenettverket.

Dialogmøte med bransjen

Fottland forteller at Enova i dag skal ha et stort dialogmøte med ladeaktørene i markedet for å få deres innspill rundt dette.

– Kan du si noe om konkrete steder som vil nyte godt av ekstramillionene dere nå disponerer?

– Det er det vi går i dialog med markedet om nå.

– Men disse 100 øremerkede millionene kommer altså i tillegg til midlene Enova allerede disponerer. Hvor mye vil dere totalt bruke på hurtigladeutbygging i år?

– Vi kan ikke gå ut nå og si hvor mye vi har satt av til det ene og det andre, sier Fottland.

Hun understreker at det satses bredt på hurtiglading, og at det fremover vil satses ekstra på å utvikle lademuligheter for tyngre elektriske kjøretøy som lastebiler og busser.

– Men vi kan ikke gå ut fra starten av året og si at så mye skal vi bruke, vi ønsker ikke å forstyrre markedet for mye heller, utdyper Fottland, som peker på at Enova i år forvalter mellom tre og fire milliarder kroner som skal fordeles mellom ulike sektorer.

– En god del av dette går til transport der det er store utslipp. I fjor pløyde vi rundt to milliarder ut i transportmarkedet, både for sjø og land. Vi ser ikke for oss noe mindre aktivitet i år, sier Fottland.

Varsler støtte til blant annet smart strømstyring

Fra Enova opplyses det nå også at de i første kvartal i år vil lansere støtte til «nye tiltak for husholdninger og forbrukere».

– Først ut er lansering av støtte til smart strømstyring og kartleggingsstøtte til borettslag. Det vil også komme nye tiltak innen persontransport, som vil gi et direkte bidrag til reduksjon av klimagassutslipp, sier Enova-direktør Nils Kristian Nakstad i en pressemelding.

– Enovas oppgave er å være en pådriver for at Norge når klimamålene. Dette er en viktig styrking, som vil komme både næringslivet og privatpersoner til gode.

Foreløpig vage om «nye tiltak»

På spørsmål fra elbil.no om hva som konkret ligger i disse «nye tiltakene» som nevnes, holder Enova foreløpig kortene tett til brystet:

– Hva som ligger i dette vil vi gå ut med i løpet av første kvartal i år, jeg kan dessverre ikke si noe mer konkret enn det i dag, sier kommunikasjonsleder Vidar Pedersen i Enova.

Det er imidlertid klart at støtten til de nye tiltakene kommer i tillegg til tiltakene som Enova allerede støtter.

Eksempler på tiltak som støttes fra før er solcelleanlegg, balansert ventilasjon, vannbåren varme, ulike varmeforsyninger (sol, varmepumpe, bio), energirådgivning og helhetlig oppgradering av bygningskroppen.

Noen av de eksisterende støtteordningene vil forbedres samtidig som de nye blir lansert, opplyser Enova.

100 millioner til energitiltak i kommunale boliger

100 av de 750 tilleggsmillionene til Enova er øremerket energitiltak i kommunale boliger.

– Med disse midlene får man til en permanent forbedring for disse boligene. Dette er likevel en tidsbegrenset ordning for kommuner som vil redusere strømregningen permanent for sine leietakere. Derfor vil jeg oppfordre kommuner om å benytte dette tilbudet, sier Nils Kristian Nakstad.

Enova ser for seg å bruke over 100 millioner på dette i 2022 og sier de vil ferdigstille detaljene i løpet av kort tid.

Viktig virkemiddel

Grunnlaget for Enovas virksomhet sammenfatter klima og miljøminister Espen Barth Eide slik i pressemeldingen Enova:

– Enova er et viktig virkemiddel for å bidra til teknologiutvikling slik at klimavennlige løsninger blir bedre og billigere og i neste omgang kan tas i bruk uten støtte. Det er viktig at noen går foran for at alle andre i neste omgang skal ha bedre og billigere løsninger å velge mellom. Enova skal fortsette å ha denne rollen, når teknologier blir modne må andre virkemidler ta over.