Vurderer å endre hele prismodellen: Akkurat nå går kommunen i minus på Oslos ladestolper

DYRE VINTERUKER: Vanligvis betaler Oslos elbilister det strømmen koster og vel så det når de lader på hovedstadens kommunale ladestolper, men noen uker nå i vinter taper kommunen faktisk penger på ladetilbudet, selv etter prisøkningen fra nyttår.

200 nye ladeplasser, flere hurtigladere og en potensielt helt ny prismodell på kommunale ladeplasser er blant det som kan komme for elbilistene i hovedstaden i år.

I Oslo er det per dags dato 2.178 kommunale ladeplasser.

– I tillegg skal det etableres ytterligere 200 kommunale ladeplasser i 2022, sier Sture Portvik, elbilansvarlig i Klimaetaten i Oslo kommune, som er ansvarlig for hovedstadens kommunale ladetilbud.

Bygger ut på flere fronter

Han forteller at Bymiljøetaten også jobber med å forbedre andre deler av ladetilbudet i byen, blant annet på hurtigladerfronten.

ELBILANSVARLIG I OSLO KOMMUNE: Sture Portvik i Bymiljøetaten.

– Vi vil også etablere minimum åtte nye hurtigladepunkter i 2022, samt skreddersydde ladeløsninger for el-taxi, elektriske håndverks- og servicebiler og elektriske lastebiler, sier Portvik.

Dyrere lading skyldes ikke økte strømpriser

For et par uker siden skrev vi på elbil.no om at Oslo kommune ganske i det stille hadde skrudd opp timeprisen for å benytte seg av de kommunale ladestolpene i Oslo.

Uten å gjøre noe større nummer av det, utover å oppdatere prisene på den aktuelle nettsiden til Oslo kommune, ble det fra nyttår to kroner dyrere i timen å benytte seg av disse.

Etter de siste tiders voldsomme strømprisøkning var det neppe annet å vente, men prisøkningen hadde nok vært planlagt en god stund før både strømkrisen og før økningen ble vedtatt i bystyret 8. desember i fjor.

I forbindelse med revidert budsjett ble også prisene for elbilparkering uten lading justert opp til 30 prosent av vanlig pris for å parkere fossilbiler i Oslo.

Og nettopp her – og altså ikke primært på grunn av at strømprisene har skutt i været – ligger forklaringen for prisøkningen på de kommunale ladestolpene, forklarer Portvik:

– Det var nødvendig å øke prisene tilsvarende for parkering med lading slik at det ikke ble billigere å parkere på en ladeplass enn på en vanlig parkeringsplass.

BIKKJEKALDT: Men det var likevel ikke strømprissjokket som førte til at Oslo hevet prisene på kommunens ladetilbud.

Går i minus akkurat nå

Under hele oppbyggingen av kommunens ladenettverk har det vært slik at Oslo ikke skal gå i underskudd, men faktisk tjene litt penger på de kommunale ladestasjonene – altså i den forstand at elbilistene selv betaler prisen ladingen koster og på sikt også dekker investeringskostnadene kommunen har på ladestolpene.

Men med de strømprisene vi har sett i det siste, klarer Oslo fortsatt å gå i pluss – selv etter prisøkningen?

Ikke i vinterukene vi nå er inne i, medgir Portvik:

– I en kort periode i vinter vil utgiftene til strøm være høyere enn inntektene fra lading, særlig for de nyere ladestolpene som gir minimum dobbelt så høy effekt.

Vurderer å endre hele prismodellen

Nå undersøker kommunen om det er teknisk og praktisk mulig at vi i fremtiden heller betaler for faktisk strømforbruk på de kommunale ladestolpene i Oslo enn for tiden man står ved ladeplassen.

– Vi vurderer å endre prismodellen hvor man primært betaler for strøm. Det vil gi en mer bærekraftig prismodell, sier Portvik.

– Det vil gi en mer rettferdig pris, ved at man betaler for det man får, uavhengig av begrensningene i egen elbil og/eller egenskaper ved ladestolpene, utdyper han.

Klart billigst å lade på kveld/natt

Så gjenstår det å se hvor lenge Oslo kommune tar betalt i timepris på de kommunale ladestolpene, men foreløpig består ordningen slik den er i dag.

Det gjenstår også å se hvordan kommunen i så fall løser rulleringsproblematikken hvis man går over til en prising basert på faktisk strømforbruk.

Uansett er ikke prisøkningen som kom fra nyttår akkurat voldsom, selv om den prosentvis blir relativt stor på kvelds-/nattestid, der den økte fra fem til sju kroner i timen.

Uavhengig av når på døgnet du lader og hvilken takstsone du befinner deg i, er prisøkningen på to kroner i timen.

Prisene varierer fra sju kroner i timen på kveldstid, til 17 kroner på dagtid i de dyreste takstsonene.

Det er altså åpenbart at det fortsatt er klart billigst å lade etter klokka 20, såfremt du synes det er verdt det å måtte flytte bilen før klokka ni om morgenen for å unngå den høyere taksten.

Vil gjerne øke ladehastigheten – mangler tilgang

På elbil.no har vi tidligere skrevet om at Oslo har en hel del ladestolper som potensielt kan lade elbilen din mye raskere enn mange av de andre kommunale ladestolpene i byen – til grovt sett samme timepris som på de tregere ladestolpene:

På de ulike ladestolpene står det foreløpig ingen ting om ladehastigheten, men detaljer om dette kan du derimot nokså enkelt finne hvis du bruker Fortum-appen. Der vil du kunne se potensiell ladehastighet og pris på lading på de aktuelle ladestolpene du vil sjekke ut.

Elbilansvarlig Sture Portvik i Bymiljøetaten skulle gjerne ha skrudd opp ladehastigheten på langt flere av ladestolpene i byen – men det aktuelle strømnettet som gjør dette mulig, er det ikke Bymiljøetaten som rår over.

– Ideelt skulle vi gjerne ha etablert flere 11 eller 22 kW-ladere, men da er vi helt avhengig av tilgang til TN-Nett 400V. Den tilgangen bestemmes av netteier Elvia, sier Portvik.

Her er Oslo kommunes 11-22 kW-ladepunkt: Arups gate 10-14, Gamle Oslo: 14 stk

Ensjøveien, Gamle Oslo: 2 stk

Hansteens gate 18. Frogner: 16 stk

Haraløkka p-plass, Østensjø: 26 stk (og 20 normalladere)

Idas vei 142-144, Stovner: 8 stk

Jordalgata 12, Gamle Oslo: 16 stk

Kampengata 21, Gamle Oslo: 6 stk

Lillogata 5, Sagene: 8 stk

Maridalsveien 205, Sagene: 12 stk

Seilduksgata 31a-31c, Grünerløkka: 16 stk

Sonja Hennies Ishall p-plass, Frogner: 4 stk (for tiden utilgjengelige pga. anleggsarbeid i området)

Stensgata 36c. St.Hanshaugen: 13 stk

Ullern flerbrukshall p-plass, Ullern: 10 stk