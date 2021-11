Sjekk ut Polestar Precept: Kjendis-konsept på Norgesvisitt

KOMBI: Konseptbilen Polestar Precept har enorm akselavstand, og potensielt aerodynamisk karosseri vil kunne gi lang rekkevidde.

Polestar lettet på sløret og viste fram sitt neste konsept, i forkant av bilutstillingen i Geneve-messen i fjor. Nå er bilen i Norge på Nordic EV Summit.

Designen skiller seg drastisk fra dagens Polestar- og Volvo-modeller, og viser den nye retningen for det det elektriske bilmerket. Den kommende SUV-en har også tydelige trekk fra Precept.

FREKK: Det mest radikale ved konseptet er den store kombibaklua med en brevsprekk av et bakvindu. Kombiluka kunne vært mer imponerende i bredde, men praktiske løsninger er neppe hovedfokus for luksus-sedanen. Foto: Polestar

Den gjenkjennbare grillen er byttet ut med en svært lav og sportslig front og taket har langt mer Coupé-form, ikke rent ulik både Tesla Model S og Porsche Taycan.

Konseptet har bakhengslede bakdører, rammeløse vinduer og fire sportslige stoler, noe de fleste konseptbiler later til å ha, helt til de når produksjon.

MED LITEN SKRIFT: Fronten skal være full av radarer og sensorer, best illustrert med tekst på dagens konseptbiler.



Det som derimot skiller den skarpt fra alle andre biler, er mangelen av bakrute.

Her ser vi nemlig et glasstak som avsluttes bak baksetepassasjerenes hoder og en bakluke i bilens farge, nesten helt opp til taket. Den hindrer innsyn, men ikke minst utsyn bakover.

Det har man løst med tre kamerabaserte speil.



Det eneste man (med litt godvilje) kan hente frem av likheter med foregående design, er en antydning til Tors hammer-designen i frontlyktene og de skarpe linjene.

600 km rekkevidde



Precept er en stor kombi. Akelavstanden på 310 cm mer enn antyder at det blir god plass til både stort batteri og lang rekkevidde.

Designstudien forteller ingenting om batterikapasitet, drivlinje eller ytelser, men på ett av bildene ser vi gjenstående rekkevidde på 500 kilometer med 80 prosent batterikapasitet tilgjengelig. Det vil i tilfelle bety at rekkevidden ligger i Tesla-land.

LASER: De selvkjørende løsningene som testes i dag, baseres på Lidarsystemer som står som store kupler oppå taket og leser omgivelsene i 360 grader. Volvo ser for seg mer integrerte løsninger når systemene tas i bruk. Foto: Polestar

Resirkulert



Naturprodukter som tre og skinn er ut. Nå skal søppeldyngene og havet renskes og gjenbrukes.

På pressebilder av bilen ser vi linbaserte komposittmaterialer i interiørpaneler og seterygger, som både skal gi forbedringer i kvalitet og sparer opp mot 50 prosent i vekt og 80 prosent reduksjon i plastavfall.

STORE HJUL: Vi kjenner igjen gullkaliperne som desingelement fra Polestar 2, men her går man et hakk lenger. Senterbolt, sporty Pirelli-dekk og dimensjon på bakhjula på hele 295/30.



Seteoverflatene er 3D-strikket av resirkulerte plastflasker. Man har til og med unngått sømmer for å slippe svinn. Hodestøttene er laget av resirkulert korkvinyl og mattene skal være laget av gjenvunnet fiskegarn.

Konseptbilen som når står på Norges varemesse på Lillestrøm, har faktisk ikke noe interiør i det hele tatt. Så om vi vil få et interiør som ligner det vi har sett på bilder, får vi bare vente så se om kommer.

KUL I VIRKELIGHETEN: Vi blir overrasket dersom den kule nedsiden på dørene og hekken blir som på konseptbilen, men vi sier ja takk til resten.

Nærmere autonom kjøring

Polestar følger Tesla tett når det gjelder interiør, også. Den har en 12,5 tommer stor skjerm som instrumentpanel og en 15-tommers stående berøringsskjerm som er basert på Android, akkurat som hos Polestar 2.

I stedet for den etter hvert velkjente grillen, finner man det produsenten kaller SmartZone. Der finner man sikkerhetssensorer og førerassistanse-funksjoner er samlet bak et transparent panel.

Disse får følge av to radarsensorer og et kamera, samt en Lidar-Pod høyt plassert på glasstaket for å scanne omgivelsene ytterligere.

Dette er en teknologi som foreløpig krever roterende bokser oppå taket, men gir i det minste en pekepinn på hvordan Polestar ser for seg hvordan første generasjons system vil kunne se ut på en produksjonsmodell.

GRENSESPRENGENDE: Glem å se noe bakover, med mindre du bruker skjerm.

Polestar Precept har også Polestars EyeTrack-system, som via et kamera ser førerens øyebevegelser og avgjør om han er ufokusert eller trøtt. Dersom den oppdager unormal oppførsel, kan den varsle med lyd eller ved å senke hastigheten.

Og navnet blir?

Det blir spennende å se om Polestar etter hvert vil forandre sin navnepolicy når modell- og segmentutvalget utvides.

Først kommer det en SUV, og deretter vil kanskje denne sedanen dukke opp som Polestar 4, dersom man fortsetter slik man har gjort til nå.