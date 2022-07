Kommer i 2024: Aceman er Minis ess for fremtiden

Mini teaset tidligere i år om en ny elektrisk crossover-modell. Nå får vi de første smakebitene. Si hallo til Concept Aceman!

Med konseptbilen Mini Concept Aceman, deler Mini de første hintene om designspråket vi kan vente oss fra den legendariske britiske bilprodusenten fremover.

Og tradisjonen tro skiller Mini seg fra mengden. Du ser raskt at det er en Mini. Samtidig har konseptbilen trekk som viser vei inn mot en ny og helelektrisk fremtid.

Aceman skal etter planen lanseres i 2024, og Mini sier tanken er at den skal bygge bro mellom Cooper og Countryman.

Konseptet viser at Mini naturlig nok holder på mange av sine historiske aæregenheter. Det viser ikke minst den trill runde OLED-skjermen i midtkonsollen og vippebryterne under som betjener kjøreprogrammer, lydvolum og fungerer som girvelger.

Mini sier bryterne er designet for å være så intuitive som mulig, og sender samtidig et lite spark i retning Tesla og andre bilprodusenter som velger å gjemme så godt som alle funksjoner i skjermmenyene.

Ratt i fløyelsvelur

Interiøret er ellers preget av et sobert og enkelt design. Skinn og krom er valgt bort til fordel for resirkulerte materialer, mens ratt og dørhåndtak er drapert i fløyelsvelur.

Både farge- og materialvalg viser at Mini fortsetter i det lekne hjørnet. Mest oppsiktsvekkende er kanskje løsningen med to prosjektorer som kan lyse opp hele dashbordet med forskjellige bilder og mønstre, supplert av tilpassede lydeffekter, for å skape forskjellige stemninger i kupeen.

En morsom gimmick, som det blir spennende å se om finner veien over i produksjonsmodellene.

Flagg på taket

Utvendig er det fortsatt brede buer, og lavt, rett tak, som gjelder. Grillen er helt tett, uten luftinntak for kjøling, som elbiler flest.

Taket er utstyrt med et Union Jack-utformet takstativ, og referansene til det britiske flagget finnes også i flere designelementer både inn- og utvendig. Hvor mye av dette som blir med over i produksjonsversjonen, gjenstår selvfølgelig å se.

Du kan høre mer om hvordan designerne har tenkt i forbindelse med Concept Aceman i videoen under.

Mini Concept Aceman får fire dører og innvendig plass til fem personer. Konseptbilen måler 4,05 meter i lengden, 1,99 meter i bredden og 1,59 meter i høyden.

Av bildene ser det ut som Mini-designerne har fått mye ut innenfor de relativt kompakte ytre målene. Kupeen ser romslig ut både foran og bak, og Mini lover også god bagasjeplass.

Lover å bevare gokartfølelsen

Det opplyses ikke om batterikapasitet, motorstørrelser eller drivlinjealternativer. For at modellen skal slå skikkelig an i Norge, må det være lov til å håpe på at Aceman kommer med firehjulsdrift.

Bilens konstruksjon er basert på funksjonell design og korte overheng, helt i tråd med tradisjonelle prinsipper. Mini lover mer avansert komfort og større allsidighet, samtidig som gokartfølelsen bak rattet bevares.

Over 20 år har gått siden Mini ble relansert som en del av BMW Group. Siden den gang har over fire millioner biler rullet ut av fabrikken i Oxford og funnet veien til mer enn 100 land rundt om i verden.

I fjor kommuniserte Mini at merket kun vil fokusere på helelektriske modeller i fremtiden. Etter 2025 skal det ikke lanseres flere biler med forbrenningsmotor, innen 2027 skal helelektriske modeller stå for minst 50 prosent av det globale salget, og fra 2030 skal Mini være et helelektrisk merke.