Mini Electric: Ny helelektrisk Mini – og en overraskelse på lur

KOMMER SNART: Kamuflert, men likevel lett gjenkjennelig. Femte generasjon av Mini gjennomgår i disse dager de siste testene og finjustering i Nord-Sverige

En helt ny elektrisk versjon av Mini er underveis. Samtidig teases det om en fremtidig crossover.

Lille, sjarmerende Mini har tatt plass i mange bilelskende nordmenns hjerter siden de første modellene dukket opp i regi av Morris og Austins British Motor Cooperation i 1960.

Ti år senere ble Mini eget merke, og de små, innovative doningene ble umåtelig populære. Helt til det meste raknet for britisk bilindustri mot slutten av 1970-tallet.

Bare restene var igjen da BMW kom inn og ga Mini nytt liv med en ny modellserie fra 2000.

Finjusteres før produksjon

Nå kommer femte generasjon, og den blir ikke uventet helelektrisk. Først ut er den tradisjonstro tredørsvarianten, som i disse dager testes ut på snødekte veier nord i Sverige.

Her foregår nå de første dynamiske kjøretestene på BMW Groups vintertestsenter i Arjeplog, opplyses det i en pressmelding fra BMW Group Norge.

Motor, styring og chassis skal finjusteres før bilen settes i serieproduksjon.

Prototypens elektriske drivlinje, høyspenningsbatteri, elektronikk- og ladeteknologi testes i klima og kjøreforhold som er en del av den nordiske hverdagen, heter det i meldingen.

Kommer med crossover-modell

Etterhvert skal den nye tredørs Mini-en suppleres med etterfølgeren til den nåværende bestselgeren Mini Countryman – også den i helelektrisk versjon.

Man frister også med en nyhet som kommer senere i år:

Da vil Mini presentere et nytt konsept for en kommende crossover-modell, som burde ha alle forutsetninger for å bli populær her hjemme. I hvert fall hvis den kommer med firehjulsdrift.

Siden BMW relanserte Mini for over 20 år siden, har rundt fire millioner biler rullet ut av fabrikken i Oxford og funnet veien til mer enn 100 land. Som for del fleste andre bilprodusentene, er veien videre er elektrisk:

Fra 2030 og utover vil Mini kun lansere elektriske modeller.

