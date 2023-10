Regjeringen legger fram statsbudsjettet på fredag: Advarer mot avgifter som gjør elbil dyrere

BLIR DISSE DYRERE? På fredag legger regjeringen fram forslag til statsbudsjett for 2024. Da får vi svar på om disse bilene blir dyrere neste år. Foto: Jamieson Pothecary / elbil.no

Toppmoms, vektavgift og høyere bompengesatser gjorde elbilen dyrere i fjorårets statsbudsjett. På fredag kommer budsjett for neste år. – Dette budsjettet er sluttspurten. Nå gjelder det å ikke snuble, sier Unni Berge i Elbilforeningen.

På fredag legger regjeringen fram sine budsjettplaner for 2024.

Da tropper nemlig finansminister Trygve Slagsvold Vedum (Sp) opp på Stortinget med regjeringens forslag til statsbudsjett for det kommende året.

Elbilforeningen følger framleggelsen og er spent på følgende:

Kommer det avgiftsoverraskelser som gjør elbilen dyrere?

Gjør regjeringen avgiftsgrep som styrker elbilens konkurransekraft og tar oss nærmere 2025-målet?

Legger regjeringen fram tiltak som vil øke elbilandelen i leasing- og firmabilmarkedet og blant varebiler?

Advarer mot ny runde med økte elbilavgifter

Dyrtiden vi er inne i er bakteppe for årets budsjettfremleggelse. Norske husholdninger har fått dårligere råd. Sammen med økte elbilavgifter har dette ført til en kraftig brems i elbilsatsingen.

Ifølge Unni Berge, leder for kommunikasjon og samfunnskontakt i Norsk elbilforening, er det veldig uklokt om finansministeren gjør elbilen enda dyrere i 2024:

– Moms, avgifter og høyere bompengesatser har allerede gjort elbilene dyrere enn for et år siden. Bilkjøp er den største investeringen for norske familier bortsett fra boligkjøp, og et potensielt elbilkjøp er en investering stadig flere nå må vurdere om de har råd til, sier hun.

ADVARER: – Det vil være veldig uklokt å gjør elbilen enda dyrere i 2024, sier Unni Berge, leder for kommunikasjon og samfunnskontakt i Elbilforeningen.

Lav elbilandel gjør det vanskelig å nå klimamålet

På mandag kom nye tall som viser at 83,4 prosent av nykjøpte biler så langt i 2023, er elektriske.

Det er fortsatt veldig usikkert om Norge når målet om 100 prosent utslippsfritt nybilsalg innen 2025.

– Kommer det avgiftsskjerpelser for elbil i dette budsjettet, blir det svært krevende å nå målet og vi får ikke den nødvendige reduksjonen i klimagassutslipp, sier Berge.

Skal forhandle med SV

Arbeiderpartiet og Senterpartiet har ikke flertall alene og må forhandle med SV om statsbudsjettet.

Til NRK sier partileder Kirsti Bergstø at tiltak for grønn omstilling er en av SVs hovedprioriteringer i høstens budsjettforhandlinger.

Hva som blir forhandlingsresultatet og det faktiske statsbudsjettet for 2024 blir klart nærmere jul.

Kan bli historisk: – Nå gjelder det å ikke snuble

Norge har en god mulighet til å bli det første landet i verden med kun elektriske biler i nybilsalget.

– Vi er i en unik situasjon. Mens andre land i Europa fomler i elbilpolitikken, ligger vi i Norge langt framme. Dette budsjettet er sluttspurten. Nå gjelder det å ikke snuble, avslutter Berge.