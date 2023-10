Nybilsalget i september gikk trått, men bød likevel på flere rekorder: 87 prosent elbilandel – og Tesla slo egen rekord

NY TESLAREKORD I ÅR: I fjor ble Teslas Model Y mest solgte bilmodell noensinne i løpet av ett år. Nå har bilmerket allerede slått sin egen rekord fra i fjor. Foto: Jamieson Pothecary / elbil.no

– Dette er et lysglimt i et ellers trått bilmarked, men til tross for høye månedstall er vi ikke fornøyd med året så langt, kommenterer nestleder Petter Haugneland i Elbilforeningen.

Elbiler utgjorde 87 prosent av alle nye solgte personbiler i Norge i september, viser den månedlige statistikken fra Opplysningsrådet for veitrafikken (OFV) for september, som akkurat er sluppet.

Forrige månedsrekord var i mars tidligere i år. Da var elbilandelen på 86,8 prosent.

Og for Teslas del er det all grunn til å være godt fornøyd:

Ikke bare topper de salgsstatistikken for september med sin Model Y, sammenlignet med samme tidspunkt i fjor, har de nå solgt over dobbelt så mange av modellen – og den har gått forbi sin egen rekord fra 2022 for mest solgte bilmodell i løpet av ett kalenderår.

2023 hittil: Ligger for lavt

Til tross for knallhøy elbilandel i september, er likevel altså ikke nestleder Haugneland i Elbilforeningen helt fornøyd:

– Ser vi på hele året er elbilandelen i nybilsalget på 83,4 prosent. Dette er for lavt, sier han.

Haugneland forklarer hvorfor han er nøktern:

– Stortingets mål er at elbilandelen i nybilsalget skal være 100 prosent innen 2025. Det er faktisk ikke så lenge til. Skal vi nå målet må elbilandelen øke mer enn den gjør nå.

VIL HA HØYERE ELBILANDEL: Petter Haugneland i Elbilforeningen er ikke helt fornøyd med en elbilandel på 83,4 prosent så langt i 2023.

For mange fossile varebiler

Det er også store forskjeller mellom de ulike markedene. Elbil dominerer i privatkjøpsmarkedet, men henger etter i leasing- og næringsmarkedet.

Spesielt skuffet er Elbilforeningen over det lave antallet elektriske varebiler.

– Bare 3 av 10 av nye varebiler så langt i år, er elektriske. Det er altfor lavt, sier Petter Haugneland.

Enova avsluttet tidligere i år sin støtteordning for innkjøp av elektriske varebiler med begrunnelsen om at salget gikk av seg selv. Dette er Haugneland kritisk til.

– Tallene viser at det er akutt behov for virkemidler for å sikre for at elektriske varebiler skal bli førstevalget, sier han.

Også i leasing- og firmabilmarkedet er elbilandelen lavere enn i privatmarkedet – 69,3 prosent så langt i 2023.

Den lave andelen kan politikerne fikse i statsbudsjettet som legges fram på fredag, mener Petter Haugneland:

– Dette er ikke ny informasjon for politikerne. Elbilforeningen har lenge foreslått å styrke de økonomiske virkemidlene som vil gjøre at elbilene konkurrerer bedre mot fossilbiler i disse markedene.

Trått bilmarked

For bilsalget totalt sett peker pilene nedover.

Så langt i 2023 er det totale bilsalget ned sju prosent fra samme periode i fjor.

Dette skyldes først og fremst den økonomiske situasjonen vi er inne i.

– Å kjøpe seg ny bil er den største investeringen etter bolig. Det er ikke overraskende at sånne kjøp blir satt på vent når alt blir dyrere.

Ser vi spesifikt på måneden som gikk, ser bildet slik ut:

Totalt endte september med 10.342 førstegangsregistrerte nye personbiler. Det er 29,4 prosent færre enn samme måned i fjor.

Nybilsalget så langt i 2023 (1. januar til og med 30. september):

Personbiler: 83,4 %

Personbiler, privatkjøp: 93,8 %

Personbiler, næring: 69,3 %

Varebiler: 32,7 %

Kilde: OFV

De mest solgte bilmodellene så langt i år (1. januar til og med 30. september):

1. Tesla Model Y: 19 578

2. Volkswagen ID.4: 5 832*

3. Skoda Enyaq: 4 362

4. Volvo XC40: 3 816

5. Toyota bZ4X: 3 486

6. Ford Mustang Mach-E: 2 628

7. Volkswagen ID.3: 2 615

8. Toyota Yaris: 2 609**

9. Toyota RAV4: 2 451

10. Audi Q4 e-tron: 2 145

* Inkl. ID.4 GTX ** Inkl. Toyota Yaris Cross

Kilde: OFV

Elbilandel så langt i 2023, per fylke (1. januar til og med 30. september):

Fylke September 2023 (personbil) September 2023 (varebil) Østfold 89,2 % 18,4 % Akershus 84,9 % 29,0 % Oslo 88,3 % 32,8 % Hedmark 75,5 % 20,7 % Oppland 77,9 % 20,3 % Buskerud 85,4 % 17,7 % Vestfold 84,6 % 21,5 % Telemark 86,0 % 24,2 % Aust-Agder 86,1 % 37,0 % Vest-Agder 86,5 % 13,1 % Rogaland 86,4 % 18,1 % Hordaland 92,4 % 33,9 % Sogn og Fjordane 90,1 % 32,4 % Møre og Romsdal 89,7 % 35,5 % Trøndelag 91,3 % 24,7 % Nordland 87,7 % 19,4 % Troms 88,8 % 37,9 % Finnmark 72,0 % 13,8 % Kilde: OFV