På disse ladestolpene i Oslo kan du få raskest lading for minst penger

Mange elbilister er ikke klar over Oslos kommunale semi-hurtigladere – der man betaler helt ned til fem kroner timen for å lade.

Visste du at Oslo har en hel del ladestolper som potensielt kan lade elbilen din mye raskere enn de fleste andre av kommunens ladestolper – til mer eller mindre samme pris på dagtid?

Eller at du på kveldstid kan lade på kommunens opptil 22 kW-ladere for fem kroner timen – nøyaktig samme pris som du betaler på kommunens aller tregeste 2,3 kW-ladere?

«Hemmelig» fra kommunen?

Noen vet om dette, men mange gjør det ikke. Og kommunen selv har ikke gjort noe nummer ut av saken:

– Vi har ikke reklamert noe for disse, men vi ser jo at det kan være greit å opplyse folk om at man på enkelte av kommunens ladestolper kan få betydelig raskere lading til samme pris, sier Marianne Solhaug Mølmen, prosjektleder i Bymiljøetaten i Oslo kommune.

På de aktuelle ladestolpene hun snakker om, står det heller ingen ting om ladehastigheten.

Detaljer om dette kan du derimot nokså enkelt finne hvis du bruker Fortum-appen. Der vil du kunne se potensiell ladehastighet og pris på lading på de aktuelle ladestolpene du vil sjekke ut.

Ulik effekt hvers over gaten

I enkelte tilfeller i Oslo kan faktisk ladestolpene på den ene siden av gaten potensielt levere flere ganger så stor effekt som stolpene tvers over veien, men altså uten at man kan lese noe om dette på selve ladestolpene. (Men altså i den nevnte appen.)

Et eksempel på akkurat dette finner vi i ladestolpene i Hansteens gate på Vika i Oslo, der effekten på den ene siden av gaten er 3.6 kW, og 11 kW på den andre.

MEN: Det er langt fra alle elbiler som kan nyttiggjøre seg av effekten de raskere ladestolpene kan levere. Dette skal vi snart komme tilbake til.

// Se listen over de kommunale ladestolpene med større effekt nederst i artikkelen. //

Bilens ombordlader avgjør

Er man opptatt av raskest mulig lading for pengene og bor i Oslo, men ikke har tilgang til egen hjemmeladestasjon, bør man altså vurdere å peile seg inn på noen av kommunens 22 kW-stolper. (For eksempel befinner det seg 26 slike på Haraløkka på Bøler, men ikke alle: 20 av ladestolpene på Bøler er normalladere.)

Eller bør man peile seg inn på disse? Det er det i praksis ombordladeren i elbilen din som avgjør.

Det er nemlig ombordladeren som til syvende og sist definerer i hvilken grad bilen kan nyttiggjøre seg effekten ladestolpen byr på. Dette varierer fra bilmodell til bilmodell – og i mange tilfeller også fra årgang til årgang av den aktuelle bilmodellen.

Nei, det skal ikke være lett.

Hvis du ikke aner hva ombordladeren i elbilen din håndterer, kan du for eksempel klikke på Elbilforeningens side «Elbiler i dag», og så klikke deg videre inn på din bilmodell. (Eller du kan sjekke bilens brukermanual.)

La oss for eksempel si at elbilen din er bilen som i år ble kåret til «årets bil», Polestar 2, altså klikker du deg inn her. Omtrent midt i kolonnen med tekniske spesifikasjoner for den enkelte bilmodellen leter du deg så frem til dette punktet : «Normallading (ombordlader kW AC):»

I tilfellet Polestar håndterer ombordladeren altså 11 kW. Ergo vil den kunne ta imot bare disse 11 kilowattene, og altså bare halvparten av hva en 22 kW-ladestolpe potensielt kan levere.

Semihurtiglading, mellomrask lading, kjært barn …

Dette er likevel mer enn de fleste av dagens elbiler håndterer. For eksempel tar ombordladeren i en VW e-Golf 7,2 kW, det samme med Jaguar IPace EV 400.

Årets salgsoverraskelse MG ZE EV og Mazda MX-30 tar 6,6 kW, mens eksempelvis Porsche Taycan, Audi e-tron og Tesla Model 3 i likhet med Polestar tar 11 kW.

Altså: Har du en e-Golf eller en MG, får du nyttiggjort bare ca en tredjedel av effekten denne ladestolpen potensielt har, men har du tilfeldigvis denne bilen, får du nyttiggjort hele ladestolpens 22 kW-potensial.

Eller semihurtiglading, som er betegnelsen Bymiljøetaten bruker.

Eller mellomrask lading, som Fortum Charge and Drive kaller det.

Det dreier seg altså om AC-lading, hvor du må bruke din egen, medbrakte Type 2-kabel, i motsetning til DC-lading, også kjent som hurtiglading – der ladekabelen er integrert i selve ladestasjonen.

Og hvor altså utbyttet av AC-ladingen din til syvende og sist avhenger av bilens ombordlader.

Prisen, derimot, kan bli tilsvarende uproporsjonalt høy, hvis du bruker en slik AC-lader hos en av de private ladeoperatørene og betaler minuttpris for en effekt som bilen din fort kan finne på å begrense kraftig.

For eksempel betaler du to kroner i minuttet hos Fortum på deres 22 kW-ladere hvis du betaler per SMS. Og håndterer ombordladeren i bilen din bare 7,2 kW, kan det fort bli veldig mye penger av det – samtidig som bilen din vil bruke en evighet på å fylle batteriet …

Nye ladepunkter i 2021

Og dermed setter vi tilbake til Oslo kommune:

Noen av kommunens inntil 22 kW-stolper dukket opp allerede i 2019, andre i fjor – og i år blir det ytterligere noen flere av dem, selv om det foreløpig er uvisst hvor mange.

I år skal kommunen nemlig etablere 200 nye ladepunkter, fordelt på 100 ladestolper. Samtidig skal de bytte ut de gamle – og allere tregeste – Ensto-ladestolpene, som ble satt opp i Oslo i tidsrommet 2008-2012.

– På enkelte lokasjoner etablerer vi litt raskere ladeplasser, hvis vi får tilgang til 400V og nok effekt, forteller Mølmen.

Det blir altså som med de allerede eksisterende kommunale ladelokasjonene av nyere årgang i hovedstaden: Noen vil ha en ladehastighet på 7 kW, mens enkelte vil kunne utstyres med raskere effekt, opptil 22 kW enkelte steder.

Vil ha tips

Marianne Solhaug Mølmen i Bymiljøetaten ønsker seg for øvrig tips fra Oslos elbilister om hvor de mener det er behov for nye ladestolper. Tips kan sendes på e-post til postmottak@bym.oslo.kommune.no.

Men vil prosjektlederen gi et anslag på hvor mange av de 200 nye ladepunktene som vil få 22 kW?

– Nei, for de jobber vi fortsatt med å identifisere lokasjonen til, og da vet vi ennå ikke hvilken ladehastighet vi kan få til på hver enkelt lokasjon.

– Men også dem som ender opp som inntil 22 kW-ladestolper vil fortsatt ha ordinær kommunal takst?

– Ja, her vil det koste fem kroner timen å lade på kveldstid, og 15 kroner på dagtid.

Kveldstid defineres av Bymiljøetaten i denne sammenheng som etter klokka 20 og frem til klokka ni om morgenen.

Takstgruppene byens raskere kommunale ladestolper befinner seg i er, er ifølge Mølmen 3051 eller 3053, der førstnevnte har tretimers-begrensning mandag til lørdag fra 9-20 (men ubegrenset utenom dette tidsrommet). Sistnevnte taktsgruppe har 24-timersbegrensning.

Her kan du se kart over de kommunale ladeplassene i Oslo.

Bruk Elbilforeningens ladebrikke for å låse dem opp

For å låse opp og lade på Oslo kommunes nyere ladestasjoner må du bruke en RFID-brikke.

Mange foretrekker her å bruke ladebrikken til Norsk elbilforening, som du automatisk får som medlem i Elbilforeningen.

Husk at brikken må være registrert hos Fortum Charge & Drive, for å fungere på Oslo kommunes ladestolper.

Merk at på kommunens ladeplasser brukes RFID-brikken bare til å åpne/sette i gang selve laderen. For å betale for parkering (og dermed også ladingen), kan du bruke Oslo kommunes app «Bil i Oslo» som du finner i App Store eller i Google Play – eller du kan betale via automaten som forhåpentlig befinner seg i nærheten.

Merk også at disse ladestasjonene har type 2-kontakt, og at du må ha med ladekabel med type 2 for å lade.

Her er Oslo kommunes 11-22 kW-ladepunkt: