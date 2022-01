Oslo kommune skrudde opp ladeprisene ved årsskiftet: To kroner dyrere per time å lade på disse

PRISØKNING FRA 2022: Fra nyttår ble det dyrerer å bruke de kommunale ladestolpene i Oslo. ladestolpene

Fra nyttår ble timeprisen på Oslos kommunale ladestolper to kroner høyere – uansett tid på døgnet. Men det er fortsatt langt billigere å lade på kveldstid.

Ganske i det stille har Oslo kommune skrudd opp timeprisen for å benytte seg av de kommunale ladestolpene i Oslo.

Uten å gjøre noe større nummer av det, utover å oppdatere prisene på den aktuelle nettsiden til Oslo kommune, er det fra nyttår blitt to kroner dyrere i timen å benytte seg av disse.

Etter de siste tiders voldsomme strømprisøkning var det neppe annet å vente, men prisøkningen har nok vært planlagt en god stund før både strømkrisen og før økningen ble vedtatt i bystyret 8. desember i fjor.

Mye å spare på kveldslading

Uansett er det ikke snakk om noen voldsom økning, selv om den prosentvis blir relativt stor på kvelds-/nattestid, der den har økt fra fem til sju kroner i timen.

På dagtid, altså fra klokka ni om morgenen til 20 på kvelden, er prisøkningen også to kroner. Fra nyttår koster parkering med lading enten 12 eller 17 kroner i timen, avhengig av takstsone.

Uansett når på døgnet du lader, er prisøkningen altså på to kroner i timen. Men det er åpenbart at det relativt sett er like prisgunstig som tidligere å lade etter klokka 20, såfremt du synes det er verdt det å måtte flytte bilen før klokka ni om morgenen for å unngå den høyere taksten.

Det lengste tidsrommet du kan stå ved en kommunal ladeplass, er for øvrig 24 timer, og denne tidsbegrensningen gjelder for takstgruppene 3053 og 3054.

For takstgruppene 3051 og 3052 er tidsbegrensningen tre timer, vel å merke i tidsrommet 9-20. Etter klokka 20 kan du stå frem til ni om morgenen.

Denne tidsbegrensningen har Oslo og Akershus elbilforening protestert mot tidligere. Den saken kan du lese her:

Fortsatt ladeplikt

Merk at det er ladeplikt ved alle Oslos kommunale ladestolper, men praksisen man følger, er at man ikke bøtelegger biler som er tilkoblet lader selv om bilen er fulladet og den ikke lenger lader, såfremt avgiften er betalt.

For kunne bruke de kommunale ladestolpene i Oslo, må du benytte deg av en RFID-brikke for å åpne laderen.

Mange foretrekker her å bruke ladebrikken til Norsk elbilforening, som du automatisk får som medlem.

Brikken må være registrert hos Fortum Charge & Drive før du kan bruke den på Oslo kommunes ladestolper.

Er du fersk elbilist i Oslo, bør du også merke deg at på kommunens ladeplasser brukes RFID-brikken bare til å åpne/sette i gang selve laderen.

For å betale for parkering (og dermed også ladingen), kan du bruke Oslo kommunes app «Bil i Oslo» som du finner i App Store eller i Google Play – eller du kan betale via automaten som forhåpentlig befinner seg i nærheten.

Merk også at disse ladestasjonene har type 2-kontakt, og at du må ha med ladekabel med type 2 for å lade.

Dyrere elbilparkering i Oslo fra 2022: Også hvis du ikke lader

Som nevnt har alle kommunens ladestolper ladeplikt, men prisene for parkering i hovedstaden ble også høyere for elbilister når de ikke lader, altså når de står ved vanlige kommunale parkeringsplasser uten lademulighet.

I stadig flere av Oslos bydeler må man som kjent ha innvilget beboerparkering for å kunne parkere der, altså uten å måtte betale for hver enkelt parkering innenfor det gitte beboerparkeringsområdet.

Merk at du fortsatt må betale for eventuell lading, uavhengig om du har beboerparkeringstillatelse der eller ei.

Mens beboerparkering for elbiler tidligere har kostet 900 kroner i året, har prisen økt med 80 prosent, til 1620 kroner i 2022.

En merkbar økning, men økningen utgjør likevel bare 30 prosent av det man betaler for bensin- eller dieselbil.

Også dyrere «fremmedparkering»

Satsen økte også for såkalt fremmedparkering – timebasert parkering i beboersone – for de som ikke har beboerkort.

Økningen lå inne i byrådets opprinnelige budsjettforslag, og videreføres etter forhandlingene med Rødt. I 2022 må en elbilist betale 15 kroner per time, mens de før har betalt 6 kroner.

Prisen for fremmedparkering øker også for bensin- og dieselbiler – fra 40 til 50 kroner – i 2022.

At elbiler har betalt mindre for parkering og bomtakster enn bensin- og dieselbiler, har vært noe av suksessen med elbilpolitikken i Norge, og noe av det som har bidratt til at rekordmange nå velger elbil.

Konsekvensen er renere byluft og kutt i klimagassutslippene fra transportsektoren.

Hastigheten på Oslos ladestolper varier veldig – men prisen er den samme

Visste du forresten at Oslo har en hel del ladestolper som potensielt kan lade elbilen din mye raskere enn mange av de andre kommunale ladestolpene i byen?

Eller at du på kveldstid kan lade på kommunens opptil 22 kW-ladere for sju kroner timen – nøyaktig samme pris som du betaler på kommunens aller tregeste 2,3 kW-ladere?

Noen vet om dette, men mange gjør det ikke. Og kommunen selv har ikke gjort noe nummer ut av saken:

– Vi har ikke reklamert noe for disse, men vi ser jo at det kan være greit å opplyse folk om at man på enkelte av kommunens ladestolper kan få betydelig raskere lading til samme pris, sa Marianne Solhaug Mølmen, prosjektleder i Bymiljøetaten i Oslo kommune, da vi var i kontakt med henne om dette i fjor.

På de aktuelle ladestolpene det er snakk om om, står det foreløpig heller ingen ting om ladehastigheten.

Detaljer om dette kan du derimot nokså enkelt finne hvis du bruker Fortum-appen. Der vil du kunne se potensiell ladehastighet og pris på lading på de aktuelle ladestolpene du vil sjekke ut.

Ulik effekt hvers over gaten

I enkelte tilfeller i Oslo kan faktisk ladestolpene på den ene siden av gaten potensielt levere flere ganger så stor effekt som stolpene tvers over veien, uten at man kan lese noe om dette på selve ladestolpene. (Men altså i den nevnte appen.)

Et eksempel på akkurat dette finner vi i ladestolpene i Hansteens gate i Vika i Oslo, der effekten på den ene siden av gaten var 3.6 kW, og 11 kW på den andre – i hvert fall da vi sjekket i fjor.

MEN: Det er langt fra alle elbiler som kan nyttiggjøre seg av effekten de raskere ladestolpene kan levere. Dette skal vi snart komme tilbake til.

// Se listen over de kommunale ladestolpene i Oslo med større effekt nederst i artikkelen. //

RASKERE: Disse ladestolpene, her til høyre oppover Hansteens gate i Oslo, kan lade bilen din med en effekt på opptil 11 kW – hvis bilen din takler det. Ladestolpene på motsatt side har en betydelig lavere effekt. Men dette står det ingenting om på selve ladestolpene.

Bilens ombordlader avgjør

Er man opptatt av raskest mulig lading for pengene og bor i Oslo, men ikke har tilgang til egen hjemmeladestasjon, bør man altså vurdere å peile seg inn på noen av kommunens 22 kW-stolper. (For eksempel befinner det seg 26 slike på Haraløkka på Bøler, men ikke alle: 20 av ladestolpene på Bøler er normalladere.)

Eller bør man peile seg inn på disse? Det er det i praksis ombordladeren i elbilen din som avgjør.

Det er nemlig ombordladeren som til syvende og sist definerer i hvilken grad bilen kan nyttiggjøre seg effekten ladestolpen byr på. Dette varierer fra bilmodell til bilmodell – og i mange tilfeller også fra årgang til årgang av den aktuelle bilmodellen.

Nei, det skal ikke være lett.

Hvis du ikke aner hva ombordladeren i elbilen din håndterer, kan du for eksempel klikke på Elbilforeningens side «Elbiler i dag», og så klikke deg videre inn på din bilmodell. (Eller du kan sjekke bilens brukermanual.)

La oss for eksempel si at elbilen din er den som ble kåret til «årets bil» i 2021, Polestar 2. Da klikker du deg inn her. Omtrent midt i kolonnen med tekniske spesifikasjoner for den enkelte bilmodellen leter du deg så frem til dette punktet:

«Normallading (ombordlader kW AC):»

I tilfellet Polestar håndterer ombordladeren altså 11 kW. Ergo vil den kunne ta imot bare disse 11 kilowattene, og altså bare halvparten av hva en 22 kW-ladestolpe potensielt kan levere.

TREGERE: Denne ladestolpen i Hansteens gate leverer bare 3,6 kW, mens laderne tvers over gaten leverer inntil 11 kW. I Fortum-appen kan du finne tilgjengelig effekt for hver enkelt ladestolpe.

Semihurtiglading, mellomrask lading, kjært barn …

Dette er likevel mer enn de fleste av dagens elbiler håndterer. For eksempel tar ombordladeren i en VW e-Golf 7,2 kW, det samme med Jaguar IPace EV 400.

Fjorårets salgsoverraskelse MG ZE EV og Mazda MX-30 tar 6,6 kW, mens eksempelvis Porsche Taycan, Audi e-tron og Tesla Model 3 i likhet med Polestar tar 11 kW.

Altså: Har du en e-Golf eller en MG, får du nyttiggjort bare cirka en tredjedel av effekten denne ladestolpen potensielt har, men har du tilfeldigvis denne bilen, får du nyttiggjort hele ladestolpens 22 kW-potensial.

Eller semihurtiglading, som er betegnelsen Bymiljøetaten bruker.

Eller mellomrask lading, som Fortum Charge and Drive kaller det.

Det dreier seg altså om AC-lading, hvor du må bruke din egen, medbrakte Type 2-kabel, i motsetning til DC-lading, også kjent som hurtiglading – der ladekabelen er integrert i selve ladestasjonen.

Og hvor altså utbyttet av AC-ladingen din til syvende og sist avhenger av bilens ombordlader.

Prisen, derimot, kan bli tilsvarende uproporsjonalt høy, hvis du bruker en slik AC-lader hos en av de private ladeoperatørene og betaler minuttpris for en effekt som bilen din fort kan finne på å begrense kraftig.

For eksempel betaler du to kroner i minuttet hos Recharge på deres 22 kW-ladere hvis du betaler per SMS. Og håndterer ombordladeren i bilen din bare 7,2 kW, kan det fort bli veldig mye penger av det – samtidig som bilen din vil bruke greit med tid på å fylle batteriet …

KAN BLI MYE DYRERE: På Recharge sine 22-kW-ladestolper i Neuberggata i Oslo koster ladingen 1 kr per minutt, eller det dobbelte hvis du betaler per SMS. Her leier Recharge grunnen av Oslo kommune, og kan følgelig operere med sine egne takster. Altså kan du fort betale mye penger for lite strøm dersom ombordladeren i bilen begrenser effekten denne typen ladestolper kan levere.

Her er Oslo kommunes 11-22 kW-ladepunkt: Arups gate 10-14, Gamle Oslo: 14 stk

Ensjøveien, Gamle Oslo: 2 stk

Hansteens gate 18. Frogner: 16 stk

Haraløkka p-plass, Østensjø: 26 stk (og 20 normalladere)

Idas vei 142-144, Stovner: 8 stk

Jordalgata 12, Gamle Oslo: 16 stk

Kampengata 21, Gamle Oslo: 6 stk

Lillogata 5, Sagene: 8 stk

Maridalsveien 205, Sagene: 12 stk

Seilduksgata 31a-31c, Grünerløkka: 16 stk

Sonja Hennies Ishall p-plass, Frogner: 4 stk

Stensgata 36c. St.Hanshaugen: 13 stk

Ullern flerbrukshall p-plass, Ullern: 10 stk (NB: Listen over var gyldig i januar 2021. Flere raske kommunale ladestolper kan ha tilkommet siden.)