Ampera-e-eiere: Får lånebil og importøren åpner for innbytte

Opel-importør Bertel O. Steen kom i dag med ny informasjon for de rundt 4000 kundene som må få byttet batteri på elbilene sine.

Vi har tidligere skrevet om at i underkant av 4000 norske eiere av Opel Ampera-e i sommer fikk beskjed om at bilens batteripakke må byttes ut som følge av noen svært få tilfeller av batteribrann i USA.

Dette svært kostbare tiltaket vil bli satt i verk etter føre-var-prinsippet, selv om Opel-importør Bertel O. Steen ikke har kjennskap til noen tilfeller av batteribrann i bilmodellen i Norge.

Første batteribytter i høst

I artikkelen fortalte vi at Stein Pettersen, informasjonssjef for Opel og Citröen i Norge, i midten av forrige måned la ut nyheter om hva som ville skje videre på Facebook-gruppen Opel Ampera-e i Norge, en lukket gruppe for Ampera-e-eiere og andre som er interessert i bilmodellen.

Der skrev han at de nå har fått bekreftet to ting:

Det nye batteriet får tilsvarende garanti som da bilen var ny: Det vil si 8 år og/eller 160.000 kilometer.

De nye batteriene vil være en ny generasjon batterier med 8 prosent høyere kapasitet enn de som skal byttes ut. Det vil gi tilsvarende økt rekkevidde i tråd med gjeldende kjøremønster og temperaturer.

I ukene som har gått siden denne meldingen kom, har det vært lite nytt i saken.

Nå meldes det fra importøren at de første Ampera-eierne får skiftet batteri allerede nå i høst, mens de siste må belage seg på å vente til 2022-2023.

– Planen er at de første batteriene skal komme til Norge i løpet av året, og at batteriene i hovedsak skal byttes det kommende året, skriver informasjonssjef Stein Pettersen i Bertel O. Steen i en e-post til Motor, som publiserte en artikkel om dette i dag.

– Lånebil et alternativ

– Vi ser på hvordan vi kan hjelpe kundene med å finne løsninger som gjør at hver av dem blir fornøyde slik situasjonen har blitt. Kundene har forskjellige behov, og vi har flere virkemidler som er tilpasset det. Lånebil kan være et alternativ for noen, skriver informasjonssjef Stein Pettersen i e-posten.

Andre alternativer kan være å dekke ekstra lade- og parkeringskostnader, eller innbytte av bilen for kunder som ikke ønsker å beholde den brannfarlige bilen, fremgår det ifølge Motor av et informasjonsskriv som importøren har sendt ut via sine forhandlere.

Importøren skriver ikke noe om hvilke vilkår de vil sette for å få byttet inn bilen. «Ta kontakt med forhandleren din for å finne løsninger», oppfordrer importøren i skrivet.

Det sies heller ikke noe om hvem som først får byttet batteriet, og som dermed får et nytt batteri med bedre rekkevidde og ny garanti minst ett år før de siste kundene får byttet.

– Det er for tidlig å gi et svar på dette nå. Vi vil informere kundene fortløpende når prosessen med batteribytter er i gang, skriver Stein Pettersen til Motor.

Anbefaler parkering utendørs og fraråder lading om natten

Et tidligere brev, som Opel-importøren sendte til Ampera-eierne i sommer, har de siste par månedene ført til en rekke henvendelser til Elbilforeningens medlemsservice fra frustrerte eiere som lurer på hvordan brevet skal tolkes og hvilke rettigheter de har.

I brevet fra Opel kunne de lese at:

Kundene bør, uavhengig av om de har fått gjennomført den siste programvareoppdateringen, gå tilbake til å lade bilen maksimalt til 90 prosent. Enten ved å bruke funksjonen bakketoppreserve for 2017- og 2018-modeller, eller ved å sette maks ladenivå til 90 prosent for 2019-modellene. Om kunden ikke føler seg komfortabel med å gjøre disse endringene selv, kan de kontakte forhandler for hjelp.

I tillegg til dette ber vi kundene om å lade bilen etter hver gang den er brukt, og unngå at rekkevidden faller under 110 km når dette er mulig.

Som en ekstra forhåndsregel, vil vi fortsatt anbefale at bilen blir parkert utendørs etter lading, og at man unngår å lade bilen om natten uten tilsyn.

Mange henvendelser til Elbilforeningens medlemsservice

Hvis Ampera-eierne følger disse anbefalingene, medfører det ganske tunge bruksbegrensninger frem til batteriene er byttet ut, og Elbilforeningens medlemsservice undersøker nå de juridiske aspektene ved dette, for eksempel om disse bileierne har rett til kompensasjon og om de kan ha rett til å heve kjøpet.

Eksempelvis skriver et medlem dette til Elbilforeningens medlemsservice:

«Disse anbefalingene gjør det vanskelig å bruke bilen som tiltenkt. I praksis har jeg 200-250 km rekkevidde for daglig bruk, tilsvarende 60 % av full kapasitet (430 km), samt begrensningen på lading om natt/uten tilsyn. Hvordan skal man tolke disse «anbefalingene», og hvilket ansvar tar Opel om bilen tar fyr? Det står «bør», «anbefales», «om mulig» etc.»

Et annet medlem har en annen problemstilling:

«Vi har fått råd (men ikke pålegg) om å parkere utendørs. Det kan bli kostbart for oss som bor i byer. Jeg har fast plass i fellesgarasje i et sameie med mange leiligheter og en svær garasje. Jeg har ikke lyst til å bli uglesett ved å parkere inne. Men ute er det få muligheter. Har vi rett til dekning av parkeringsutgifter?»

Dette medlemmet peker også på ulempen ved å måtte lade på ladestasjon i stedet for på egen lader i fellesgarasje, og lurer på om hen har rett til kompensasjon for dette.

– Innafor

Øyvind Lunde er styremedlem i Norsk elbilforening, men er også en av administratorene i Facebook-gruppa for Ampera-e-eierne i Norge. Han mener kompensasjonen som Opel lover, virker lovende:

– Åtte prosent lengre rekkevidde og nye åtte år og/eller 160 000 km batterigaranti gir nok også en boost for Ampera-e på bruktmarkedet.

– Men er det godt nok?

– Full «nybilgaranti» fra dagen du får det nye batteriet og forbedret rekkevidde? Ja, dette er innafor. Amperaen er for øvrig en super bil som har fått mer pepper enn fortjent. Det har vært mye frustrasjon fordi mange fikk bilen sin lovlig sent, og da med prispåslag. Men det er lite feil og god driftssikkerhet, og snart løser det seg med batterier også.

Lunde er også kjent som en av landets ledende bileksperter og er selv eier av en Ampera-e. Selv tipper han at han og de andre Ampera-eierne vil få nye batterier «medio 2022», altså innen et års tid.

Bransjenettstedet Bilnytt er imidlertid mer pessimistiske, og har anslått at det vil kunne ta opp mot to år før siste bil i Norge har fått nytt batteri. (NB: Denne saken krever abonnement.)

Men nå lover altså Opel-importøren at fasiten vil havne et sted i mellom disse to anslagene, i og med at de nå har sagt at de siste bilene vil ha fått nytt batteri senest i begynnelsen av 2023.