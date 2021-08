Ampera-eiere: Får batteribytte med «nybilgaranti» og lengre rekkevidde

Her kan du lese hele innlegget som i dag ble publisert på Facebook-gruppa for Ampera-e i Norge:

Bransjenettstedet Bilnytt er imidlertid mer pessimistiske, de anslår at det vil kunne ta opp mot to år før siste bil i Norge har fått nytt batteri . (NB: Denne saken krever abonnement.)

Lunde er også kjent som en av landets ledende bileksperter og er selv eier av en Ampera-e. Han tipper at han og de andre Ampera-eierne vil få nye batterier «medio 2022», altså innen et års tid.

– Full «nybilgaranti» fra dagen du får det nye batteriet og forbedret rekkevidde? Ja, dette er innafor. Amperaen er for øvrig en super bil som har fått mer pepper enn fortjent. Det har vært mye frustrasjon fordi mange fikk bilen sin lovlig sent, og da med prispåslag. Men det er lite feil og god driftssikkerhet, og snart løser det seg med batterier også.

Dette medlemmet peker også på ulempen ved å måtte lade på ladestasjon i stedet for på egen lader i fellesgarasje, og lurer på om hen har rett til kompensasjon for dette.

«Vi har fått råd (men ikke pålegg) om å parkere utendørs. Det kan bli kostbart for oss som bor i byer. Jeg har fast plass i fellesgarasje i et sameie med mange leiligheter og en svær garasje. Jeg har ikke lyst til å bli uglesett ved å parkere inne. Men ute er det få muligheter. Har vi rett til dekning av parkeringsutgifter?»

Samtidig ber han om forståelse for at Opel ikke kan benytte Facebook-kanalen «til diskusjon av enkeltsaker», før han avslutter innlegget slik:

Pettersen skriver videre det jobbes tett med produsent og Opel sentralt for å få på plass en tidslinje for når tilbakekallingene vil finne sted, samt løse andre spørsmål som dukker opp i kjølvannet av prosessen.

Så skriver han at de nå har fått bekreftet to ting:

«Vi har full forståelse for den frustrasjonen som enkelte gir uttrykk for, men gjennomføringen av en aksjon som inkluderer bytte av nærmere 4000 batterier er opplagt en krevende operasjon. »

I dag la Stein Pettersen, informasjonssjef for Opel og Citröen i Norge, ut nyheter om hva som vil skje videre på Facebook-gruppen Opel Ampera-e i Norge , en lukket gruppe for Ampera-e-eiere og andre som er interessert i bilmodellen.

