Lanserer trekløver med sju seter og hengerfeste fra 299.900 kroner

De er nesten helt identiske, har samme pris, men er forskjellige merker.

Stellantis kommer nå med tre romslige 5- eller 7-seters elektriske flerbruksbiler med plass til hele familien og mulighet for å trekke tilhenger.

Basert på samme plattform tar Citroën ë-Berlingo, Opel Combo-e Life og Peugeot e-Rifter plass i et segment der det fram til nå har vært begrenset med valgmuligheter.

Bilene utmerker seg med stort lastevolum og fleksible seteløsninger. De kan leveres med to skyvedører og i lengder på henholdsvis 4,4 og 4,75 meter.

Med et batteri på 50 kWt har bilene en rekkevidde på 280 kilometer (WLTP). Ikke all verdens kapasitet altså, men kanskje greit nok til hit-og-dit kjøring.

– Dette er biler som passer perfekt for familier som ønsker et utslippsfritt alternativ for å løse sine daglige behov for logistikk og god plass. Tilhengerfestet sørger for ytterligere fleksibilitet, og en hengervekt på inntil 750 kilo gjør at du kan trekke en vannscooter, frakte møbler eller transportere sykler, sier direktør for Stellantis Norge hos importøren Bertel O. Steen, Simen Heggestad Nilsen.

Praktisk og rimelig familiebil

ë-Berlingo, Combo-e Life og Peugeot e-Rifter har en motor på 136 hestekrefter og et dreiemoment på 260 newtonmeter. Batteriet er plassert under gulvet og mellom akslingene, noen som verken reduserer plassen innvendig eller bakkeklaringen.

Med utgangspunkt i startprisen på 299.900 kroner, kan en velge det utstyrsnivået som passer for dine behov. Prispåslaget for å øke antallet seter fra fem til sju er på under 8.000 kroner.

Til tross for at de deler plattform og egenskaper, har de ulike merkene fått sine klare særpreg. For eksempel er Peugeot utstyrt med sin karakteristiske i-Cockpit, som gir god sikt over et lite og sportslig ratt.

Plass og fleksibilitet

Både ë-Berlingo, Combo-e Life og Peugeot e-Rifter kan leveres i to lengder. I lengde 1 i 5-setersversjon rommer den 775 liter under hattehylla. I en lang 7-seters versjon (L2) rommer bagasjerommet inntil 4.000 liter med setene lagt ned. Rad to felles da flatt ned, mens tredje rad kan tas ut.

Legger du ned passasjersetet i L2, kan du transportere objekter på inntil 3,44 meter.

For ekstra romfølelse kan bilene leveres med panoramatak.

Kundene kan velge mellom et standard 60/40-delt baksete, eller tre individuelle seter. Alle setene på andre rad Isofix-fester som standard. Det skal gi plass nok til tre barneseter ved siden av hverandre.

Sikkerhet og komfort

De nye familiebilene kommer med mye komfort- og sikkerhetsutstyr som standard: Head-up-display, aktiv filholder, skiltgjenkjenning, kollisjonsvarsling og automatisk nødbrems med fotgjengeroppdagelse.

Sentralt i midtkonsollen sitter en 8-tommers skjerm og infotainmentsystemet støtter både Apple CarPlay og Android Auto.

Parkeringssensorer foran og bak sørger for å varsle føreren om hindringer, også i blindsonen. Avhengig av utstyrsnivå får du også ryggekamera med 180-graders synsvinkel.

For den som trenger ekstra grep for å ta seg helt opp til hytta, kan bilene også utstyres med et avansert IntelliGrip-system.

Salget av Citroën ë-Berlingo, Opel Combo-e Life og Peugeot e-Rifter starter nå, og de første bilene er på plass i Norge mot slutten av året.

