Skal tvinge elektrisk Twingo under 20.000 euro: Renault med eget selskap for elbiler

FREKK FRANSKMANN: Twingo skal gjenoppstå med inspirasjon fra første generasjon og den skal være et billig elektrisk alternativ. Med en styrket krone innen 2026, kan den bli billig her hjemme også.

Renault-gruppen danner selskapet Ampere som skal bygge superbillige elbiler. Tiden til utvikling og bygging skal reduseres.

Vi fikk en liten smak på Twingo i Norge, men siste generasjon med liten hekkmotor på bensin (og basert på Smart Forfour), har du antakelig bare sett om du har vært i Syden.

Om det er marked for den lille elektriske loppa i Norge vil tiden vise, men sydover i Europa er som kjent småbilene viktige.

KYSS MEG: Den grønne frosken har viktige designtrekk fra første generasjon, som lykter, luftinntakene på panseret og de runde dørhåndtakene.

Gammel moro

I Renault er man åpenbart nostalgisk anlagt og har bladd mye i familiealbumet de siste årene.

Nå skal både Renault 4 og 5 gjenopplives, og skissene som vises av nye Twingo byr heller ikke på store oppfinnsomheten.

Den er en moderne tolkning av første generasjon Twingo, men med mer muskler rundt hjulbuer, større hjul og moderne LED-lys.

Hvor mye som kommer til produksjonsmodellen, gjenstår å se.

Gjerrigknark

Twingo skal bli gjerrig på strømmen. Målet er under 1 kWt på mila.

Renault hevder den får 75 prosent mindre CO2-utslipp enn den «gjennomsnittlige europeiske ICE-bilen» som ble solgt i 2023.

ICE står for «internal cobustion engine», altså fossildrevne biler med forbrenningsmotor.

Bilen vil bli bygget i Europa, og takket være den lave listeprisen, hevder Ampere at Twingo vil kunne leies for under 100 euro per måned.

Renault-sjef Luca de Meo sa under en stor presentasjon i går at bilen skal utvikles på to år fra idé til full produksjon.

– Det matcher tempoet til de kinesiske bilprodusentene, sa han under presentasjonen. (Om du er spesielt interessert, kan du se hele videoen fra arrangementet nedenfor).

Vi må likevel vente til 2026 til vi ser Twingo. Første bil som lanseres i ferdig versjon blir Renault 5 på Geneve Motor Show til våren.

Den skal koste fra 25.000 euro. Da blir den langt billigere enn dagens Peugeot e-208 og resten av røkla.

SJEFEN PRESENTERER OPPLEGGET: Det var under «Capital Market Day» onsdag at direktør Luca de Meo i Renault fortalte om Ampere, det nye selskapet, som skal designe, utvikle, produsere og markedsføre elbiler under Renault-merket i Europa.

Si hei til Ampere

Nye Twingo vil bli designet, konstruert og produsert av Ampere – den nye elektriske divisjon i Renault-gruppen.

Ampere-nyheten, og altså flere andre nyheter, ble presentert av Renault-direktør Luca de Meo under selskapets såkalte «Capital Market Day» onsdag.

Ampere skal bygge elbiler for Renault, Nissan, Mitsubishi, Alpine og Dacia.

– Vi kommer til å lansere i markedet i 2026 og raskt ta igjen Tesla. Vi skal nå nivået Tesla kommer til å befinne seg på da, samt komme på nivå med de kinesiske bilprodusentene, sa Renault-sjefen under presentasjonen.

Selskapet har 11.000 ansatte. 35 prosent av dem er ingeniører.

DE FIRE FØRSTE: Megane E-Tech hil høyre har vi allerede blitt kjent med. Scenic E-Tech til venstre, ble nylig presentert og kommer snart. Neste ut er Renault 5 og senere en ny tolkning av Renault 4. Deretter vil vi få Twingo.

Ingen tekniske detaljer er avslørt ennå, men Ampere har allerede en skreddersydd elbilplattform for B-segmentmodeller kalt AmpR Small (tidligere CMF-B EV)

Ampere skal produsere sju elbilmodeller for Renault innen 2031.

Det vil si Megane E-Tech, Scenic E-Tech, Renault 5, Renault 4, Twingo og ytterligere to (foreløpig navnløse) modeller.

Vil spare tid og penger

Renault/Ampere mener elbilene blir like billige som fossilbilene i 2027-2028, takket være en plan for å redusere variable kostnader for andre generasjon av større C-segment elbiler med opptil 40 prosent.

Mye av kostnadene knyttes til kortere utviklingstid, noe mange bilprodusenter har begynt å tenke på, etter å ha sett at kineserne bruke halvparten av tiden på utvikling av nye biler.

Renault har uttalt at det kun skal ta ni timer å bygge Renault 5.

Ampere håper å selge rundt 300.000 elbiler per år innen 2025, og dereter vokse til én million i 2031.