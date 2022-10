Test av Renault Megane E-Tech: Smekkert fransk elbil-comeback

MODERNE: Med høy front og høy bakkeklaring virker den større. Video og alle foto: Jamieson Pothecary

Renault har skiftet kurs. Nå satser de mer på opplevd kvalitet. Sjekk hva vi opplevde da vi testet bilen.

Pluss:

Godt brukergrensesnitt på infotainment

Design

Bagasjerom

Minus:

Veldig trangt baksete

Ikke lårstøtte for lange personer i forsetet

Blir dyr med alt utstyr inkludert

Var elbilpionerer med Zoe

Renault var tidlig ute med elbil og har nærmest vært en pionér med sin Zoe. Den ble etter hvert en storselger, mye takket være stadige oppgraderinger og en god pris.

I 2020 var dette den mest solgte elbilen i Europa, med rundt 88.000 produserte biler.

Selv i dag er Zoe blant elbilene som gir deg mest rekkevidde for pengene. Men alderen tynger, spesielt i krasjtestene, som har blitt stadig strengere.

LEKKER DESIGN: Megane E-tech er rett og slett et smykke fra alle vinkler.

Nytt og spennende

Da passer det bra at Renault med sin Megane kommer tilbake med et smell.

Denne gangen mer premium enn før. Renault har, som flere andre bilprodusenter under pandemien, opplevd at man faktisk tjener vel så mye penger på å selge færre biler som ved å jakte store volum.

SKJERMET: Ikke bare har du en 12-tommer i fleisen og 12,4-tommer multimedia. Her er det kameraspeil med linsa innenfor bakruta og vinduspusseren. Litt uvant, siden øynene plutselig må endre mer fokus enn når de ser i et speil.

Den ser svært bra ut. Kul og sportslig med offroad-attributter for å få den over i crossover-segmentet.

Dette er ingen svær bil: Megane E-Tech er 4,21 meter lang og 1,5 meter høy – og har en akselavstand på 2,7 meter.

Det er ikke rare overhengene her, og dørene går fra skjerm til skjerm. Dette er en godt plassutnyttet bil.

TALK TO ME: Renault har Google-assistent, du kan snakke med den på flere språk og den gir deg svar på det meste.

Renault ønsker å sammenligne seg med Cupra Born, Volkswagen ID.3, Tesla Model 3 og Polestar 2 – og nekter å ta rollen som den billige.

Skjerm-orgie

Det første som møter deg er en skjerm-orgie:

En 12,3 tommer stor instrumentskjerm med flere visningsmuligheter, lekkert designet og lett å navigere i via trykknapper og vippebryter på rattet. Bra.

Den 12-tommer store mediaskjermen er faktisk forbilledlig oppdelt, og man har de vanligste funksjonene plassert i bunnen på skjermen.

WOW: Tre hendler (du ser ikke den nederste), en paddle, samt en knapp for kjøremodus, preger høyresiden av rattet. Dette trenger tilvenning.

Det beste av alt er er arkitekturen fra Android Auto. Den gir en opplevelse som er enklere enn å dra opp mobiltelefonen, og den gir deg svar på alt du trenger å vite underveis.

I tillegg har du Apple Carplay tilgjengelig trådløst, men hvem gidder å bruke det når du har Google-assistenten i bilen?

Forsetene er elektrisk justerbare med høyde og korsryggstøtte, men seteputa er så flat at jeg på 189 cm har null lårstøtte.

Når det heller ikke er noen midtkonsoll, blir høyrebenet hengende i «løse lufta».

RENT: Det er ikke lagt opp til overkill i instrumenteringen, men du har tre visningsvalg.

Bakseteplassen er derimot ikke like bra.

Jeg, som fortsatt er 189 cm, får knærne i seteryggen når jeg «sitter bak meg selv», men det er god plass til hodet.

Å plassere barneseter i de to isofix-festene i baksetet blir litt snaut dersom de foran er like lange som meg. Heldigvis kan man sette barnestolen foran.

Det er flatt gulv, to USB-C-porter og ventilasjon i bakenden på midtkonsollen.

LEKRE MATERIALER: I det hele tatt har Renault tatt et kvantesprang på opplevd kvalitet.

God bagasjeplass

Testbilen er utstyrt med en styrofoam-opphøyning under et ekstra bagasjeromsgulv for å gi lav lasteterskel og flat overgang når man legger ned bakseteryggene.

OVERRASKER: Bilen får plass til begge våre to store kofferter, samt reisekofferten. Riktignok ikke før vi tar ut det ekstra høye gulvet og styrofoam-innlegget. Det koster 2.000 kroner ekstra.

Den tar man ut umiddelbart ut, og da åpenbarer det seg et bagasjerom på hele 440 liter.

Vi får plass begge av våre tunglastede harde kofferter og en av de minste under hattehylla. Imponerende.

I tillegg finner du et dypt kabelrom under det nederste gulvet. Bakseteryggene er delt 40/60 og det kommer ikke noen skiluke.

Frunk finnes heller ikke. Men du kan ha 75 kilo på taket og 900 på kroken.

DYPT: Uten ekstragulvet får man høy lasteterskel og ikke flatt gulv når setene slås ned.

Vil den være sporty?

Megane er forhjulsdrevet, og toppmodellen vi kjører har 160 kW (220 hk) og et dreiemoment på 300 Nm.

Det holder til å gjøre den drøyt 1.700 kilo tunge bilen kvikk, men ikke brennkvikk.

INNERTIER: Spretten look og skjulte dørhåndtak er noen av midlene som er tatt i bruk for å gjøre Megane sporty.

0-100 gjøres på 7,5 sekunder og toppfarta er 160 km/t.

Bilen går støtt på store 20-tommere med lave dekksider og godt grep.

Styringen er ganske direkte, men understellet ganske mykt satt opp. Kombinasjonen blir litt merkelig når man presser bilen litt og vil kjøre aktivt.

20 TOMMER: Store hjul stjeler rekkevidde, men det er kun den billigste versjonen med liten motor som får 18-tommerne.

Den kler bedre rolig kjøring. Den takler de store hjulene bra, komforten er god og støynivået behagelig.

TRANG: Interiøret i toppmodellen er lekkert, men sjekk filmen øverst i artikkelen og se hvor trang den er for folk og barnestoler.

Ikke blant de beste

Batteriet på 60 kWt netto setter begrensning på hvor langt man kommer.

WLTP-tallene sier 428 kilometer for testmodellen. Er du interessert i rekkevidde, velger du den svakeste versjonen. Den går 470 kilometer.

Det er småkaldt under testen. Forbruket etter endt landeveisrunde havner på 1,5 kWt på mila. Det er ikke halvgalt under rådende forhold.

Det er det gledelig at forbruket ikke går opp all verden på motorveien i 100 km/t. Det ender med et forbruk på 16,25 kWt på mila.

Til å være splitter ny, er den ikke superambisiøs ved lynladeren. Batteriet på 60 kWt netto skal klare å ta imot opp mot 130 kW under ideelle forhold.

De tallene så vi aldri:

Megane-en kliner riktignok til med 124 kW med det samme vi plugger den til, men den roer seg raskt. Sjekk den røde kurven. For det meste ligger den under 100 kW.

Ved hjemmelading skal den klare opp mot 22 kW. Da er den ferdig ladet på tre timer.

Ikke billig

Megane blir tilgjengelig i tre utstyrsvarianter: Business, Techno og Iconic.

Alle har en batteripakke på 60 kWt netto og rekkevidde på 470 kilometer.

Business har 130 hester og 18-tommers hjul. Variantene med 220 hester har 20 tommers hjul, og mister bare 20 kilometer rekkevidde.

DETALJENE: Det er langt mellom Megane og en superclean Tesla. Her bugner det av detaljer.

De to rimeligste variantene vil få to forskjellige stoffdesign i setene, Techno vil få sort skinn i første omgang, muligens hvitt etter hvert.

Prisene starter på 389.900 kroner.

Iconic starter på 429.900 kroner, og med ekstrautstyret havner testbilen på 465.690 kroner. Da er ikke vinterdekk med i prisen.

SPORTY LOOK: Men den liker best å cruise.

Renalt har sett seg ut blant annet Cupra Born og Tesla Model 3 med bakhjulsdrift som naturlige konkurrenter.

Born 58 e-Boost er raskere, behageligere, romsligere bak og billigere – men mangler 55 kilo i bagasjerommet, og kan verken trekke noe eller ha noe på taket.

Med mye utstyr blir den fortsatt 50.000 kroner billigere.

Selv Tesla Model 3 med bakhjulsdrift havner på «bare» 410.000 kroner, og er både raskere på veien og ved ladestolpen – og byr på friskere kjøreegenskaper og bedre plass til baksetepassasjerene.

Renault Megane er blitt en attraktiv bil, men nå kjøper du den fordi du liker den, ikke på grunn av prisen.