Forskere med råd til elbilister i kulda: Anbefaler å varme opp elbilen via batteriet

ANBEFALER Å BRUKE ELBILBATTERIET TIL OPPVARMING: SINTEF-forsker Åse Lekang Sørensen har målt effektbruk for oppvarming av ulike elbiler. Foto: Bjørn Ludvigsen/SINTEF

Altså ikke via ladeboksen. Argumentene er økonomi og omtanke for strømnettet – og at elbilbatteriet uansett vil gjøre susen for elbilister flest.

Mange kobler elbilen til strømuttaket for oppvarming på kalde dager, men det er ikke alltid lønnsomt. De fleste turene i hverdagen er så korte at man trygt kan bruke batteriet i stedet.

Til nå har anbefalingen, fra blant andre bilprodusentene, vært å bruke strøm fra nettet til å forvarme elbilen. Begrunnelsen er å spare batteriet for å sikre maksimal rekkevidde.

Men det er ikke alltid nødvendig, eller lønnsomt, skal vi tro en pressemelding fra det norske forskningsinstituttet SINTEF i dag.

Stadig flere lader smart om natten

– For de aller fleste kjøreturer trenger man ikke et fulladet batteri, og man belaster dermed både strømnettet og lommeboka unødvendig, sier Åse Lekang Sørensen i SINTEF.

Hun har regnet på hvor mye nettstrøm som brukes til å forvarme elbiler og hvordan det påvirker strømnettet.

Når flere og flere av oss kjører elbil, blir den totale belastningen på strømnettet betydelig. Da er det viktig å vite hvordan bruk av elbiler påvirker den totale strømbruken og hvordan vi bør bruke strømmen smartest mulig.

Mange parkerer bilen sin hjemme på ettermiddagen, men utsetter selve ladingen til natten. Det er smart, for da er belastningen på nettet lavest og strømmen billigst.

Som vi nylig skrev i denne artikkelen, har det skjedd et byks i andelen nordmenn som smartlader de siste par årene:

Men selve oppvarmingen av bilen skjer som oftest om morgenen på de kaldeste vinterdagene, når den totale belastningen på strømnettet er aller høyest, og strømmen er dyrest.

– Strømmen som brukes til å forvarme elbiler utgjør lite i den store sammenhengen, men likevel påvirker det bruken når belastningen er størst, sier Sørensen.

Blir dyrere

For en enkelthusholdning vil dette ofte gi høyere kostnader til strøm, siden spotprisen vanligvis er høyest om morgenen.

I noen tilfeller kan det også gi høyere nettleie, dersom strømbruken til forvarmingen fører til at man havner på et høyere fastledd.

Fastleddet er en del av strømregningen som regnes ut etter de høyeste døgnmaksene hver måned.

Mange typer elbiler kan velge å bruke strøm fra batteriet til forvarmingen. Rådet fra forskeren er derfor å heller lade smart om natten, slik mange allerede gjør, og så forvarme bilen med batteriet, uten at bilen er koblet til strømnettet.

Kun dersom man skal på langtur i kaldt vær anbefaler hun å bruke strøm fra nettet til forvarmingen.

Mer omsorg for strømnettet enn elbilisten?

Biltest-ansvarlig i Elbilforeningen, Ståle Frydenlund, synes utspillet fra forskerne er både interessant og relevant for mange norske elbilister, men har et par potensielle forbehold:

– Spørsmålet er om Sintef er mer opptatt av strømnettet enn forbrukeren i denne analysen. Men med en moderne bil – som har lang rekkevidde – er det uansett ikke noe problem å følge SINTEFs råd. Det gjelder særlig dersom du er flink til å lade når strømmen er billigst, og du ikke kjører lange turer ofte, sier Frydenlund.

IKKE SINT PÅ SINTEF: Elbilforeningens biltestansvarlig, Ståle Frydenlund, mener rådene fra forskerne stort sett er gode, i hvert fall for dem som har elbiler med god nok rekkevidde.

Men han minner om at det ideelle på kalde vinterdager – dersom målet er best mulig rekkevidde på en lengre tur – fortsatt er å lade ferdig rett før du legger i vei.

– Med denne vrien oppnår batteripakken høyere driftstemperatur, samtidig som du slipper å bruke batterikapasitet på å varme kupeen mens bilen står. En allerede varm kupé krever langt mindre energi til å vedlikeholde temperaturen når du kommer ut på veien. Merk at dette kun fungerer dersom du har nok tilgjengelig effekt via ladeboksen til å besørge både lading og forvarming samtidig, understreker Frydenlund.

Slik beregnet forskerne energibruken

SINTEF-forskerne ved prosjektet Zero Emission Neighbourhoods in Smart Cities har testet oppvarming av vanlige elbiler i ulike værforhold.

Fem av de vanligste elbilene i Norge i 2022 var med i forsøket: BMW i3, Jaguar I-PACE, Nissan Leaf, Tesla Model 3 og VW eGolf. De utgjør til sammen omtrent 38 prosent av elbilene på norske veier.

I tillegg utviklet forskerne modeller for å undersøke forholdet mellom ulike variabler, for eksempel utetemperatur og energibruk under forvarmingen.

Til slutt ble timevise energibelastninger for forvarming av elbilkupeer sammenlignet med annen energibruk i leilighetsbygg.

Så mye kraft brukes til å varme opp bilene

Forskerne har regnet ut hvor mye kraft som brukes av ulike elbilmodeller ved ulike utetemperaturer:

De fleste elbilene brukte mellom 3 og 8 kW effekt i starten, noe som ble redusert til omtrent 2 til 4 kW etter 10 til 20 minutter.

Forvarmingen varte mellom 15 og 45 minutter.

Energibruken under forvarmingen var opptil 2 kWt for de fleste elbilene, med en maksimal verdi i forsøkene på 5 kWt.

Kraft- og energibruken til forvarming av elbilkupeer påvirkes av selve bilen, ladepunktet, hvor lenge man forvarmer, temperaturen ute og inne i bilen og ladevaner – det vil si når, hvor lenge og ofte man kobler til laderen.

Du finner et sammendrag av SINTEF-rapporten her, og her finner du hele rapporten.