Parkering for elbil

IKKE GLEM «DET LILLE BATTERIET»: 12-voltsbatteriet trenger også litt påfyll innimellom. Foto og video: Jamieson Pothecary /elbil.no

Visste du at flatt starbatteri er hyppigste årsak til at bilbergere rykker ut til elbiler?

Mange elbilister tror at 12-voltsbatteriet, eller startbatteriet som det gjerne blir kalt, lades når hovedbatteriet lades – men det gjør ikke alle elbiler.

Vedlikeholdslading av 12-voltsbatteriet skjer derimot under kjøring.

Batteriet vi snakker om her er altså ikke hovedbatteriet i elbilen som du lader for å kjøre, men det lille batteriet som forsyner grunnleggende elektronikk i elbilen.

Eksempler er ratt- og setevarme, belysning ut- og innvendig, samt stereo og førerstøttesystemer.

Viking: – Stor utfordring

Ved korte turer, særlig på kalde dager, får ikke alltid 12-voltsbatteriet ladet seg opp nok under kjøring.

Hvis hverdagen består av mye småkjøring, kan det føre til at batteriet blir tappet i stedet for å bli ladet.

Dette er faktisk den vanligste årsaken til at bilbergere rykker ut til norske elbilister – ikke at de har kjørt bilens hovedbatteri tomt for strøm, slik mange tror.

– Flatt startbatteri er en minst like stor utfordring på elbiler som i fossildrevne biler, sier Sjur Jensen Bay.

Han er salgs- og markedsdirektør i Viking redningstjeneste.

– Startvansker og flatt startbatteri er blant de hyppigste utfordringene vi bidrar med å løse hvert år, og om vinteren spesielt.

Lurt å vedlikeholdslade

– Selv om 12-voltsbatteriet i en elbil lever et roligere liv enn i en fossildrevet bil med startmotor, kan det gå tomt, sier Ståle Frydenlund, seniorrådgiver og testansvarlig i Norsk elbilforening.

– Det skjer oftest dersom du kjører mange korte turer vinterstid, med oppvarmede seter og ratt, uten at bilens hovedbatteri rekker å vedlikeholdslade det lille 12-voltsbatteriet særlig, fortsetter Frydenlund.

– Da er det lurt å vedlikeholdslade batteriet med jevne mellomrom, for å unngå problemer.

12-voltsbatteriet / startbatteriet har gjerne en levetid på cirka fem år, men med store variasjoner.

Sjur Jensen Bay i Viking redningstjeneste har følgende råd:

– Folk som fikk problemer med start i sommer, bør i alle fall bytte batteriet før kulden kommer. For alle andre er det lurt å vedlikeholdslade noen ganger i året.

Det kan uansett være lurt å ha veihjelp, det vil i hvert fall de fleste som har opplevd å stå i veikanten med en bil som har problemer kunne skrive under på.

Kan bli sulfatert

Batteriet kan faktisk ende med å bli sulfatert (se forklaring nedenfor), noe som kan føre til at du verken får åpnet dørene eller startet bilen.

Geir Holid, som er produkt- og kategorisjef i BilXtra, forteller hva som kan skje med batteriet.

– Sulfatering er kjemisk dannelse av et belegg på blyplatene som vil oppstå ved lav ladetilstand i alle bly/syre-, AGM- og gel-batterier som ødelegger batteriet. Dette gjelder alle merker, fabrikater og typer, begynner Holid.

– Et sulfatert batteri vil miste sin evne til både å motta lading og levere strøm. Det kan ofte se friskt ut når det er fulladet med normal hvilespenning på 12,7 volt, men straks batteriet blir belastet vil spenningen falle og det kan oppleves som om batteriet er svakt eller går tomt med én gang.

Du kan lese mer om sulfatering her.

– Hva er de vanligste årsakene til dårlig tilstand på 12-voltsbatteriet?

– Normalt forårsakes dette av korte kjørestrekninger, mye start og stopp, hyppig bruk av strømkrevende utstyr, feil på bilens elektriske anlegg, eller at bilen står i perioder uten å kjøres.

Holid har derfor ett råd til elbilister som vil unngå problemet:

– Sørg for at batteriet regelmessig lades helt opp med en 12-volts batterilader. Og dersom du må bytte batteri, velg et batteri av god kvalitet.