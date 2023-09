Parkering for elbil

Fersk undersøkelse viser endring i ladevaner: Nordmenn flest lader smart – og sparer penger samtidig

GLUPE LADEVANER LØNNER SEG: Stadig flere får et bevisst forhold til når og hvordan man skal lade. Foto: Jamieson Pothecary/ elbil.no

Nye tall fra spørreundersøkelsen «Elbilisten» viser at de fleste norske elbilister har tatt til seg smarte ladevaner, som å lade om natta.

Elbilforeningen utfører hvert år spørreundersøkelsen «Elbilisten» blant norske elbilister.

2023-utgaven forteller oss at folk blir stadig mer bevisste på hvordan de lader på smartest mulig hjemme – både med tanke på lommeboka og med tanke på sikkerhet og samfunnets beste.

For to år siden oppga 55 prosent at de ladet på nattestid. I år har tallet steget til 70 prosent.

Men hvorfor er det slik?

Tenker smart

Når vi spør om grunnen til de velger å lade mens alle sover, er svaret følgende:

Pris viser seg å være et særdeles viktig moment her. Strømkostnaden går ofte ned i de sene nattetimene, noe de fleste fikk med seg da strømkrisen herjet som verst.

Det er likevel ikke en så stor økning fra 2022, da strømmen var billigere. Da oppga 68 prosent prisen som årsak.

40 prosent oppgir at det er mest praktisk for dem å lade på denne tiden av døgnet, mens hele 30 prosent er opptatt av å ikke overbelaste strømnettet.

Derfor eksisterer også kapasitetsleddet i nettleien, noe som betyr at det blir dyrere for dem som bruker mye strøm på én gang.

Mange elbilister opplever at hjemmelading er en type strømforbruk man enkelt kan flytte til tider på døgnet der man ellers bruker lite strøm.

17 prosent svarer at app/strømleverandør styrer ladingen opp mot tidspunkt der strømprisen og belastningen er lavere, noe som bringer oss til neste punkt i undersøkelsen.

Tar kontrollen selv

Vi spurte også hvordan folk styrer ladingen hjemme.

Svarene viser at mange liker å ta kontroll selv:

23 prosent styrer ganske enkelt ved å bare ta kabelen inn og så ut igjen når de ønsker lade, mens bare 12 prosent ikke gjør noe med det og svarer «nei» på spørsmålet om de styrer ladingen.

Resten tyr til smartløsninger for å programmere ladingen.

Majoriteten av de som ble spurt foretrekker å programmere lading via bilens meny, eller via bilens app.

Lader du om natten er det ekstra viktig å følge Elbilforeningens råd om å bruke hjemmeladeboks, noe heldigvis stadig flere elbilister gjør:

23 prosent bruker hjemmeladeboksens app for å styre lading, og 10 prosent sier de bruker en tredjeparts-app, for eksempel strømleverandørens.

Fordelen med å styre ladingen av bilen din, er at du kan følge med på strømprisene og spare penger på å lade når det er billigst.

Noen app-løsninger har også muligheten til å automatisk programmere lading når det er billigst.

Fakta om «Elbilisten 2023» Elbilisten er en årlig spørreundersøkelse gjennomført av Norsk elbilforening blant norske elbilister

Elbilisten 2023 er den tolvte undersøkelsen som er gjennomført.

Undersøkelsen gir blant annet svar på hvem elbilistene er, hvorfor de valgte elbil, hvordan de bruker elbilen og hvor fornøyde de er med elbilen sin.

Undersøkelsen ble gjennomført i perioden 28. mars – 30. april 2023.

16.905 personer har svart på undersøkelsen