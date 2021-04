Åpner verdens lengste innendørs testbane i Sverige

Den er 700 meter lang og opptil 60 meter bred. Når anlegget åpner på Hällered i Borås 28. april, blir det testing av sikkerhet og autonome bil-funksjoner døgnet rundt.

Bilindustrien er i endring og da må det testes over en lav sko. Og det hele må gjøres smidig og trygt – og under så like forhold som mulig.

AstaZero åpner nå verdens lengste innendørsbane for testing av aktive sikkerhetssystemer og autonome teknologi – for alle typer kjøretøy. Anlegget er plassert på Hällered i Sverige, hvor Volvo i mange år har hatt sitt enorme testanlegg.

Her vil operatørene stå klare til å utføre tester 24 timer i døgnet, 365 dager i året med reproduserbart lys og overflater. Den første kunden vil selvsagt være Volvo sjøl.

Åpner i april

AstraZero er verdens første uavhengige test- og demonstrasjonsanlegg i full skala. Alt bygd for å forske på fremtidig trafikksikkerhet. Det hele utvides nå til å huse verdens lengste innendørsbane: 700 meter lang og 40 meter bred. Og 28. april klippes snora for å innvie AstaZero Dry Zone.

– Dette vil spille en viktig rolle i overgangen til bilindustrien og vil gi unike muligheter for forskning, utvikling og validering av selvkjørende og tilkoblede kjøretøy samt den omkringliggende infrastrukturen, sier Pia Sandvik, administrerende direktør i RISE (Research Institutes of Sweden og Chalmers University of Technology), som er et uavhengig og svensk statseid forskningsinstitutt med 2.800 ansatte og har som mål å sikre bærekraft og næringslivets konkurranseevne.

Viktig med like forhold

Bilindustrien gjennomfører millioner av tester hvert år. Da er et miljø med like lys- og værforhold en grunnleggende forutsetning for å sikre nøyaktigheten av testresultatene.

– Testene og forsøkene utført av biloperatører krever mye personell og nøyaktighet, sier Peter Janevik, administrerende direktør i AstaZero.

Selskapet har kunder over hele verden, og bransjen har i mange år etterspurt en lang innendørsbane i Sverige. Og da pandemien rammet og de påfølgende restriksjonene gjorde det vanskelig for industrien å gjennomføre viktige tester rundt omkring i verden, ble behovet bare større. Det satte fart i planene.

– Anlegget gir et bredt spekter av infrastruktur som er viktig for testing og validering av vår teknologi innen sikkerhet, autonom kjøring og tilkobling. Alt dette gjør det mulig for oss å utføre testing i velkontrollerte miljøer hele året, sier Mats Moberg, senior vice president for FoU hos Volvo Cars.

Enorm «hangar»

AstaZero Dry Zone kan sammenlignes med en sterkt opplyst flyhangar. Her kan testene utføres gjentatte ganger under samme lysforhold og på samme overflate, uansett tid på dagen eller sesongen.

Aktive sikkerhetssystemer og utprøving av autonome teknologier er hovedfokuset, men også kjøredynamikk og bremseytelse vil bli testet på den nye banen.

– Vi i Chalmers ser frem til AstaZero Dry Zone. Her vil vi kunne utføre avansert forskning i et anlegg der vi har full kontroll over lys- og værforhold. Autonom kjøring er et stort potensial for bilindustrien og for samfunnet som helhet, sier Stefan Bengtsson, president og administrerende direktør ved Chalmers University of Technology.

Dette er AstaZero Dryzone

Beliggenhet: I Hällered utenfor Borås, Sverige.

Dimensjoner: 700 meter lang, 40 meter bred (opptil til 60 meter langs en 140 meter midtseksjon), og med en høyde på 4,6 m opp til taket.

AstaZero er det ledende testanlegget for fremtidens autonome transportsystem, og eies blant annet av RISE Research Institutes of Sweden og Chalmers University of Technology.

Anlegget gir unike muligheter for forskning, utvikling og godkjenning av selvkjørende og tilkoblede kjøretøy.

Industripartnere som benytter seg hyppig av anlegget er Volvo Cars, AB Volvo, Scania og Veoneer og flere internasjonale kunder.

