Ford øker elbilproduksjonen i Europa: Åpnet karbonnøytral elbilfabrikk i Køln

FERSK I GAMET: Ford åpnet denne uka Cologne Electric Vehicle Center, som blir Fords første karbonnøytrale produksjonsanlegg i verden. Foto: Ford

Den årlige produksjonen av elbiler ved anlegget vil også passere 250.000, ifølge Ford.

Mandag denne uka åpnet Ford Cologne Electric Vehicle Center, som ifølge bilfabrikanten er et høyteknologisk produksjonsanlegg som vil øke selskapets elbilproduksjon betydelig.

Ford har investert to milliarder dollar i fabrikken i Køln, og skal nå være omgjort til en toppmoderne elbilfabrikk, ifølge den amerikanske bilfabrikanten.

250.000 elbiler i året

Anlegget har et produksjonsområde på 125 hektar og det er utformet en helt ny produksjonslinje med nye og automatiserte prosesser for batterimontering.

Dette vil gjøre det mulig å produsere mer enn 250.000 elbiler årlig ved denne fabrikken.

Fords fabrikk i Køln har siden 1930 produsert mer enn 18 millioner biler, og er ifølge Ford en av deres mest effektive fabrikker.

– Vil hjelpe Ford med å bli karbonnøytrale i Europa

Fabrikken blir også det første karbonnøytrale produksjonsanlegget som åpnes globalt, ifølge Ford.

Dette er et viktig ledd i amerikanernes lovnader om å være karbonnøytrale gjennom hele verdikjeden ved europeiske produksjonsanlegg innen 2035.

– Både selve anlegget og produksjonsprosessene er utviklet for å levere maksimal effektivitet samtidig som miljøpåvirkningen er minimal. Dette vil hjelpe Ford med å bli karbonnøytrale i Europa, sier Martin Sander i en pressemelding.

Han er daglig leder i Ford Model e Europe.

Effektiv teknologi

For å effektivisere produksjonen, blir digitale løsninger som bidrar til kommunikasjon mellom maskiner, kjøretøy og de ansatte, tatt i bruk.

Selvlærende maskiner, autonome transportsystemer og sanntidsstyring av stordata, skal forbedre produksjonsprosessen over tid.

Ifølge Ford skal kunstig intelligens og nye samarbeidende roboter øke effektiviteten ved å hjelpe ansatte, øke effektiviteten og kunne dele erfaringer i sanntid mellom andre fabrikker.

Disse nye prosessene, maskinene og teknologiene skal bidra til at Ford reduserer energiforbruket og utslippene fra fabrikken.

Utslippsfri i 2035

All elektrisitet og naturgass som drifter anlegget skal være karbonnøytralt. For at dette sikres brukes 100 prosent sertifisert fornybar elektrisitet og biometan.

Lokale energileverandører skal sikre at energien som kreves til oppvarming og produksjon, er karbonnøytral. Planen er at energileverandøren skal redusere sine utslipp med 60 prosent i 2026, og innen 2035 være helt utslippsfrie.

Når elbilfabrikken er helt operativ, skal uavhengige sertifiseringer gjøre at anlegget holder seg karbonnøytralt.

Du kan se Fords egen omvisning på fabrikken i videoen nedenfor: