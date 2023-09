Parkering for elbil

BMW Vision Neue Klasse: Bakover i tid for å vise fremtiden

NYE NYRER: Grillen er tydelig inspirert av 2002 fra 1968, men her utgjør de to grillene selve BMW-nyrene. To doble lykter illustreres av to striper som kjørelys, i stedet for de enkle og senere doble lyktene.

Den ser ut som en blanding av BMW 2002 og første generasjon 3-serie, men skal vise veien fremover.

BMW har vist dette konseptet tidligere i år, men da var interiøret enda mer futuristisk. Bilen som vises på IAA Mobility 2023 har kommet litt nærmere jorda og skal vise hva vi har i vente i nær fremtid.

Dette er en smakebit på hva vi har i vente når en helt ny serie elektriske biler lanseres fra 2025 og fremover.

3-SERIEN: Det oser 70-tallet av Neue Klasse, men se for deg denne bilen med normal innglassing med trekant bak, normale speiler og en form for dørhåndtak, så nærmer du deg.

Ser tilbake

De som kan BMWs historie, kjenner utrykket Neue Klasse fra 60- og 70-tallet, da BMW sterkt endret kurs. Det var da den fremoverlente hainesen, nyregrillen og Hoffmeisterknekken ble dyrket som BMW-signaturer.

LOOKING BACK: Er inspirasjonen fra hekken hentet fra første generasjon 3-serie (E21) fra 1975?

Alt dette er elementer som mer eller mindre er helt fraværende i de fleste BMW-modeller i dag, men som tydeligvis kommer tilbake nå.

Konseptbilen oser moderne tolkning av 70-tallsdesignet og er etter min mening endelig kvitt den blytunge formgivningen som preger dagens BMW-er. Selv lille M2 ser ut som en murstein.

DRIVHUS: Det blir spennende å se hvor mye panorama vi får. Fra denne vinkelen, ser man virkelig haifronten, som også er hentet fra 60- og 70-tallet.

Til og med «drivhuset», altså vindusflatene, er blitt store igjen slik de var på bilene før. Dypere vinduer gir langt bedre utsyn og en enklere bil å manøvrere.

Og den typiske 3-boks-designen, altså en tydelig sedan, er også blitt veldig uvanlig nå som fokuset har vært luftmotstand.

FIREDØRS: Endelig en skikkelig sedan igjen. De åpne dørene hinter om karosseri i en form av fiber.

Futuristisk interiør

Interiøret viser også hvor BMW ønsker å gå i fremtiden. Det er fritt for skinn og dekorativt krom og har noe så sjeldent for BMW som god innvendig plass. Neste generasjon iDrive infotainmentsystem skal også gi en helt ny digital brukeropplevelse.

BMW har holdt på knapper og hjul lengre enn mange, men nå fjernes de. Nå skal både den store skjermen foran deg og deres nye Panoramic Vision, styres fra multifunksjonsknappene på rattet.

I SVARTE: Et sort felt i fronten skal vise det vesentlige på rett sted til rett tid. Du skal enkelt kunne sveipe info opp og ned mellom de to skjermene. iDrive-hjulet og samtlige knapper er historie.

Panoramic Vision er en stripe nederst på frontruta med mørk bakgrunn som projiserer relevant info med høy lysintensitet og kontrast i hele frontrutens bredde for både fører og passasjerer.

Den skal vise relevant info på rett sted til rett tid. I tillegg har du vanlig Head-up display, der BMW allerede er blant de ledende med stort visningsbilde på frontruta.

All informasjon og betjening skjer høyt oppe i synsretning og man skal slippe å ta henda fra rattet mens man kjører. Alt styres med haptiske knapper. Alle vet hvor lite fornøyde vi er med det, men det gjenstår å se og ikke minst kjenne hvordan de har løst det.

KUL FRONT: Fangeren er glatt og «uten» støtfanger. Håper den blir med videre.

Ny elektrisk drivlinje

Neue Klasse får selvfølgelig en helt ny eDrive-teknologi med en helt ny batteri-arkitektur, hvor man har foredlet celleformatet og cellekjemien.

De nye cellene er runde og kommer i to forskjellige høyder, begge med en standard diameter (dagens celler er prismatiske). De nye cellene er spesielt tilpasset en ny arkitektur og skal spille en nøkkelrolle i chassis-strukturen til Neue Klasse. Avhengig av modell kan batterisystemet innlemmes fleksibelt i bilens konstruksjon, såkalt “pack to open body”.

Med den nye cellearkitekturen skal BMW kunne øke energitettheten i lithium-ion batteriene med mer enn 20 prosent, forbedre ladehastigheten med opptil 30 prosent og øke rekkevidden til bilene med opptil 30 prosent.

Samtidig er målet å redusere CO 2 -utslippene fra battericelleproduksjonen med opptil 60 prosent.

RAMMELØST: BMW har lang tradisjon med rammeløse vinduer, veklsende hell. Men det er fullt mulig det kommer i Neue Klasse.

Global produksjon

De første Neue Klasse-modellene vil bli produsert ved den nye fabrikken i Debrecen i Ungarn, som kun skal produsere disse bilene. Fabrikken skal drives uten fossilt energi, så gjenstår det å se hvordan det løses i praksis.

Fra 2026 vil man også produsere Neue Klasse-modeller på fabrikken i München. Fra 2027 vil produksjonen av de nye særegne modellene også starte på fabrikken i San Luis Potosi i Mexico.

BMW har allerede sagt at de første modellene vil være en sedan i 3-serie segmentet og en sportslig SUV. Minst seks modeller vil lanseres i løpet av de første 24 månedene etter at den første modellen ruller ut på veien i 2025.

Innen 2030 forventes det at Neue Klasse vil utgjøre mer enn halvparten av salgsvolumet til BMW. Et tydelig mål er at både rekkevidde og produksjonskostnader skal matche selskapets velrennomerte og tradisjonelle modeller med forbrenningsmotorer.