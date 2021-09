Slik ser BMW for seg bilen i 2040

Når den tredje fasen inntreffer i 2025, forventer BMW Group en gradvis nedgang i etterspørselen av biler med forbrenningsmotorer. Samtidig forventes det at salget av helelektriske biler vil fortsette å vokse gjennomsnittlig over 20 prosent årlig mellom 2025 og 2030.

Med ny materialbruk følger også ny design. På bilens front har de klassiske BMW-nyrene og frontlyktene blitt tolket som en digital overflate. Og i stedet for lakk, har de ulike karosserioverflatene eksempelvis fått ulik varmebehandling, slik at de fremstår som ulike farger.

Dette er et av flere konsepter og idéer for fremtidig elektrisk mobilitet som BMW Group presenterer på bilutstillingen IAA i München denne uka. Det tyske selskapet løfter blikket inn i en elektrisk fremtid og har snudd fokuset fra drivlinje og rekkevidde, til konstruksjon og 100 prosent bruk av nye resirkulerte materialer og smart design.

For med sirkulære prinsipper mener BMW at bærekraft og luksus kan gå hånd i hånd gjennom 100 prosent bruk av resirkulerte materialer. Igjen. Og igjen.

