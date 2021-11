SVs alternative statsbudsjett: – Bedre elbilpolitikk enn i tidligere forslag

SVs ALTERNATIV: I dag kom SV med sitt alternative forslag til statsbudsjett. Elbilforeningens Christina Bu mener det ligger mye god elbilpolitikk i det.

SV er ute med sitt alternative statsbudsjett. Nå skal det forhandles.

Forrige mandag kom Støre-regjeringens justerte variant av Solberg-regjeringens statsbudsjett for 2022.

I Støre-regjeringens forslag legges det ikke opp til noen moms på elbil i denne omgang, og ladbare hybridbiler blir dyrere. Men regjeringen valgte overraskende å foreslå fjerning av elbilfordelen i firmabilbeskatningen.

I dag fremla SV sitt alternative statsbudsjett, og dermed er det duket for forhandlinger frem mot endelig budsjettvedtak i Stortinget før jul.

– Bedre enn både Solbergs og Støres forslag

I SVs alternative budsjett satses det på en raskere redusering av utslipp i hele veitransporten.

– SVs alternative budsjett vil gi en offensiv elbilsatsing, bedre enn både regjeringen Solberg og regjeringen Støre foreslår. Her foreslår man å fjerne forslaget til omregistreringsavgift for brukte elbiler og man unngår økt skatt for de som har elbil som firmabil, sier Christina Bu, generalsekretær i Norsk elbilforening.

I dag har fossile varebiler rabatt i CO2-komponenten i engangsavgiften sammenlignet med personbilene. Denne foreslår SV å redusere.

– Vi applauderer styrkede miljøavgifter på nye fossile varebiler, og at man gjør en utredning for å få inn flere elbiler i leasingmarkedet, slik Elbilforeningen lenge har foreslått, legger Bu til.

SV tar til også til orde for avgiftsfritak for utslippsfrie lastebiler og å utrede en engangsavgift på fossile lastebiler.

Forslag om ladbare hybrider blir stående

SV viderefører også både Solberg-regjeringen og Støre-regjeringens foreslåtte avgiftsøkning på ladbare hybrider. Dermed taler alt for at disse blir stående.

Støre-regjeringen foreslo å fjerne skatterabatten for elektriske firmabiler. Dette har Elbilforeningen reagert kraftig på.

– Når SV i sitt alternative budsjett ikke nevner dette punktet, betyr det at de er uenige i forslaget, siden alternativbudsjettet er laget ut fra Solberg-regjerings budsjettforslag. Det er fornuftig, og er nok fordi SV ikke ønsker å bremse elbilsatsingen, sier Christina Bu.

Vil droppe omregistreringsavgift på elbil

Både Solberg- og Støre-regjeringen foreslår å innføre omregistreringsavgift på brukt elbil.

Dette vil ikke SV ha noe av i sitt forslag til statsbudsjett.

– Omregistreringsavgift rammer bruktbilkjøperne, så vi er glade for at SV skjønner at dette blir helt feil, sier Bu.

SV foreslår også å styrke ladesatsingen med 100 millioner kroner. Også dette er Christina Bu og Elbilforeningen tilfreds med.

Gjør Vedums pickup dyrere

For at elektriske varebiler skal bli valgt i konkurranse med de fossile alternativene, foreslår SV å legge mer avgift på nye fossilvarebiler med grønne skilter.

Dette vil kanskje noen tolke som et stikk mot finansminister Vedums pickup-stunt på budsjettdagen. Finansministerens pickup ville som nybil nemlig blitt en god del dyrere i SVs alternative budsjett.

Christina Bu er uansett fornøyd med at elektriske varebiler får styrket konkurranseevne i nybilmarkedet.

– Elektriske biler må framover være det naturlige valget både blant personbiler og varebiler. For at elbiler skal kunne være et aktuelt alternativ for alle, må avgiftene må sørge for at elbilene har et konkurransefortrinn.