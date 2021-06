Beryktede hackere angriper Tesla og Elon Musk i ny video

Datahackere fra Anonymous går nå hardt ut mot Elon Musk. Med såpass mye feilinformasjon at man skulle tro det er oljeindustrien som står bak.

Tesla-sjefen Elon Musk er ikke fremmed for å kline til med kampanjer og tweets som påvirker markedet. Nå får han smake litt av sin egen medisin.

Det er den beryktede gruppen Anonymous, som er mest kjent for sine cyberangrep på offentlige etater og andre institusjoner, som nå har rettet blikket og maskene sine mot Tesla, ifølge Electrek.co.

Gruppen har nylig lagt ut en video gjennom en bekreftet Youtube-kanal der de henvender seg direkte til Elon Musk:

I videoen bruker Anonymous flere av de samme argumentene som oljeindustrien har brukt mot elektriske kjøretøy.

Et av hovedargumentene som Anonymous fremmer i videoen, er det samme elbilistene har hørt i årevis: «Tesla lever av offentlige subsidier.»

Ja, det er sant at Tesla nyter godt av statlige insentiver for å selge biler – akkurat som alle andre elbil-produsenter. Men disse insentivene er på plass for å skape den positive effekten som elbiler har på miljøet. Det er altså en villet politikk.

Annerledes i USA enn i Norge

I Norge er det som kjent avgifter på bensin- og dieselbiler, blant annet for å oppveie kostnadene disse bilene har på helse og miljø.

I USA er det motsatt. Der er fossilt brensel subsidiert, mens tilskuddene som elbiler får, representerer en brøkdel.

Anonymous hevder også at Tesla-ansatte har vært «utsatt for utålelige forhold under Musks kommando i årevis.»

Selv om det er sant at Tesla er kjent for å legge press på sine ansatte, er det viktig å merke seg at Tesla nå har over 70.000 ansatte over hele verden.

Gruvedrift

I videoen hevder Anonymous også at Tesla og Elon Musk har «små barn som jobber i sine utenlandske litiumgruver.»

Dette er tull. For det første verken eier eller driver Tesla noen litiumgruve. Tesla har leverandører som driver slike gruver, men disse ligger hovedsakelig i Australia og Chile, og det finnes ingen bevis for at de bruker barn i arbeidet, skriver Electrek.

Det er imidlertid riktig at noen koboltgruver i Den demokratiske republikken Kongo (DRC) har vært kjent for å bruke barnearbeidere. Det er alvorlig, og er høyt oppe på blant annet Amnesty Internationals prioriteringsliste. For øvrig et arbeid som Norsk elbilforening støtter fullt ut. Amnesty har også pekt på etiske utfordringer i verdens litiumindustri, særlig knyttet til miljø og urfolks rettigheter, og Elbilforeningen forventer at bilindustrien bidrar som pådrivere for endring.

Derfor forventes det også av enhver seriøs bilprodusent som bruker batterier, at de bidrar til kontroll og åpenhet bakover i forsyningskjedene. Slik kan de bidra til anstendige produksjonsforhold i råvareproduksjonen og til å bekjempe barnearbeid. Dette tar også Norsk elbilforening jevnlig opp med bilprodusentene.

Kort fortalt er Anonymous sitt angrep på Tesla og Musk full av forenklet feilinformasjon og ensidig retorikk som deler av internasjonal oljelobby har prøvd å fronte i årevis.

Videoen har allerede 2,5 millioner visninger på youtube og over 68.000 liker-klikk. Men bare 4000 som misliker…

