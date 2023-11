Nybilsalget for oktober 2023: Bilsalg i nedoverbakke – men Tesla kan ta en gjev skalp

I NEDOVERBAKKE: Nybilsalget i oktober gikk trått, med bare 8.925 nye personbiler registrert. Men Tesla, mest takket være Model Y her, ligger likevel brukbart an til å ta en gjev rekord i 2023. Mer om det under. Foto: Espen Stensrud / elbil.no

Elbilandelen i nybilsalget for oktober ble 84,2 prosent, og vi er fortsatt ikke i rute til å nå 2025-målet. Men noen kan snart få grunn til å juble.

Nok et månedsskifte er et faktum, og dermed er det klart for oktobertallene om bilsalget fra Opplysningsrådet for veitrafikken (OFV).

Elbilandelen for personbiler er på 84,2 prosent for oktober, og så langt i år på 83,5 prosent.

Vi står nærmest på stedet hvil sammenlignet med i fjor, og vi ligger dermed bak skjema til å nå 2025-målet – som innebærer at alle nye personbiler og lette varebiler som selges fra 2025 skal være utslippsfrie.

Altså i praksis elbiler.

Nybilsalg i krabbegir

– Vi nærmer oss målet langsomt, og kanskje ender vi på rundt 90 prosent elbiler i løpet av neste år. Men det blir vanskelig å nå 100 prosent dersom flere elbil-insentiver fjernes og avgiftene økes, sier Øyvind Solberg Thorsen, direktør i OFV, i en pressemelding.

I tillegg til at elbilandelen stanger i taket, selges det også færre elbiler enn i fjor.

I oktober ble det solgt 23 prosent færre enn samme måned i fjor, og så langt i 2023 er elbilsalget ned med tre prosent.

For første gang siden 2016 ligger det an til at det vil bli solgt færre elbiler enn året før.

– Nå går nybilsalget virkelig i krabbegir, er konklusjonen fra OFV-direktøren.

Ser vi på varebiler, er elbilandelen der bare på 29,9 prosent i oktober, etter å ha vært oppe i 38,2 prosent i mars 2023.

Tesla kan ta nok en rekord i 2023

Hittil i 2023 har Tesla Model Y solgt 20.226 eksemplarer, og er dermed desidert mest solgte bilmodell i 2023.

Tesla har allerede knust sin egen rekord fra i fjor for mest solgte bilmodell i løpet av ett år.

Nå er spørsmålet om Tesla klarer å ta rekorden for flest solgte biler i løpet av et år – for ett og samme bilmerke.

Denne rekorden er det fremdeles Volkswagen som har, med 26.572 solgte biler i 2016.

Totalt har Tesla solgt 21.952 biler så langt i 2023.

Mest solgte bilmodell så langt i 2023 (1.jan – 31.okt)

1. Tesla Model Y: 20226

2. Volkswagen ID.4: 6118

3. Skoda Enyaq: 4895

4. Volvo XC40: 4243

5. Toyota bZ4X: 4039

6. Ford Mustang Mach-E: 2980

7. Toyota Yaris: 2935

8. Volkswagen ID.3: 2808

9. Toyota RAV4: 2571

10. Audi Q4 e-tron: 2384

Elbilandel i nybilsalget fordelt på fylker

Oppland har lavest elbilandel for personbiler i oktober, med 78,1 prosent. Hordaland har den høyeste elbilandelen med 86,9 prosent.

Fylke Oktober 2023 (personbil) Oktober 2023 (varebil) Østfold 85,5 % 37,2 % Akershus 85,6 % 33,2 % Oslo 85,0 % 37,8 % Hedmark 80,1 % 27,6 % Oppland 78,1 % 22,6 % Buskerud 82,8 % 19,8 % Vestfold 83,1 % 21,7 % Telemark 81,8 % 6,5 % Aust-Agder 84,5 % 17,5 % Vest-Agder 83,3 % 16,3 % Rogaland 79,6 % 23,8 % Hordaland 86,9 % 34,5 % Sogn og Fjordane 84,4 % 29,2 % Møre og Romsdal 86,8 % 46,4 % Trøndelag 86,7 % 43,6 % Nordland 83,7 % 26,2 % Troms 85,0 % 30,0 % Finnmark 79,6 % 33,3 % Kilde: OFV