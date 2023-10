Parkering for elbil

Ladetips for vinteren: Så mye tregere går det å lade med et (litt) kaldt batteri

KALDSTART: De fleste er klar over at et kaldt batteri lades saktere når det er kaldt. Men må det være sprengkulde for at ladingen skal gå saktere? Svaret er nei. Alle foto: Jamieson Pothecary / elbil.no

Lade med kaldt batteri? Det straffer seg mer enn du (kanskje) tror. Her får du noen ladetips for den kalde fine tida.

Kanskje du glemte å koble bilen til hjemmeladeboksen sent på kvelden? Eller var det ikke mulighet for destinasjonslading da du kom frem til et møte?

Å starte forvarming av batteriet underveis til en hurtiglader, er det også fort gjort å glemme i en travel hverdag. Dersom bilen din kan det, da.

Dersom ladefart er viktig for deg, kan det altså være lurt å sjekke om bilen har forvarmingsmulighet, særlig nå som vinteren står for døra.

Og uansett årsak har nok de fleste elbilister – på ett eller annet tidspunkt – gjort tabben: Å tro at det skal gå like raskt som ellers å hurtiglade et kaldt elbilbatteri.

Hard oppvåkning

For min egen del var det her om dagen rett og slett en forglemmelse – bilen hadde under 10 prosent igjen på batteriet da jeg parkerte den.

Men jeg lot være å koble til lading siden jeg skulle ut en siste tur for å hente ungene på trening. Så stilte naboen som taxi i stedet, og ladingen gikk rett i glemmeboka.

Klokken 06:00 bråvåknet jeg av at ladeangsten slo inn. Tom bil og et møte flere mil unna. Dette ordner seg, tenkte jeg.

Bilen, en Volvo Recharge Twin Ultimate, har tross alt makseffekt på 200 kilowatt (kW).

20 minutter hurtiglading burde holde til å rekke møtet i god tid. Eller?

En slags ladeangst

Jeg koblet bilen til en lynlader som leverer maks 240 kW. Fire minutter passerer og effekten har så vidt passert 80 kW.

For sakte…

Jeg leter frenetisk i bilens menysystem. Kan det være en manuell innstilling på effektbegrensning jeg ikke har fått med meg?

Etter 10 minutter slår ladeangsten inn for fullt, og jeg ringer til Elbilforeningens testansvarlig, Ståle Frydenlund.

IKKE OPTIMALT: Fem grader i luften og kald batteri var ikke optimalt for å hurtiglade denne bilen, en Volvo XC40.

– Temperaturen i batteriet må opp

– Når gradestokken kryper mot 0, er det et godt tips å være litt mer nøye med ladevanene. Det er tydelig at det ikke ble rom for forvarming her, som jo den aktuelle bilen faktisk har mulighet til, sier Frydenlund.

Han peker på at en batteripakke som bare holder noen få plussgrader – eller minusgrader, for den del – beskyttes mot høye effekter, av batteristyringssystemet (BMS), for å unngå at batteriet skades, og levetiden dermed reduseres.

– Derfor handler det meste om å få opp temperaturen i batteriet i starten av en hurtig- eller lynladeøkt. Etter en kald vinternatt i 20 minus kan det fort gå 15-30 minutter før du får ny rekkevidde å snakke om. Da er det slett ikke snakk om hurtig- eller lynlading i starten. Det går tregt, fortsetter Frydenlund.

IKKE KULDE, MEN: Selv om gradestokken viser plussgrader kan det fort bli kaldt nok på høsten til at hurtigladingen går betydelig tregere uten batteriforvarming.

Dette er idealtemperaturen når batteriet skal hurtiglades

En amatørtabbe fra min side, der altså.

Men det er jo ikke så kaldt, fem grader er ikke kulde. Kan det virkelig ha så mye å si?

– Ja, men siden det var ikke så kaldt, fikk du faktisk nye mil fra start – bare tregere enn du skulle ønske. Hadde det vært virkelig kaldt hadde det gått enda saktere, svarer Frydenlund.

Lading på vinteren oppsummert: Om vinteren kan det gå tregere å lade enn om sommeren. Har du hjemmeladeboks og tid til å lade over natta, trenger ikke dette være noen utfordring. Men hvis du vil forkorte ladetiden på hurtigladestasjonen finnes det et enkelt triks: Lad batteriet mens det er varmt.

– Sånn sett skulle jeg ønske bilprodusentene – utenom Porsche, som faktisk leverer – kunne ta beskjeden vi har sendt i årevis.

NESTEN NORMALT: Mot slutten fulgte bilen den vanlige ladekurven, men ladingen går fortsatt noe saktere enn med et forvarmet batteri.

Hvilken beskjed er det Elbilforeningens bilekspert og testansvarlige refererer til? Jo, denne:

– Vis oss batteritemperaturen!

– Da er det mye enklere å forstå hvorfor det går sakte noen ganger. Og dessuten følge med på hva forvarming av batteriet betyr, selv om jeg innser at det er litt nerdete. Idealtemperatur for lading – inne i batteriet – er et sted mellom 20 og 40 grader, sier Frydenlund.

Den samme Frydenlund har brukt veldig mye tid på å lade både smart og mindre smart gjennom årene, for å kunne gi best mulig råd. Som denne testen vinteren 2020:

Likt først fra 50 prosent

Ved å sammenligne vår hurtiglading med Volvoen her om dagen med ladekurven fra da vi under en biltest ladet Polestar 2 – som har den samme batteripakken som XC40 (82 kWt netto) – ser vi tydeligere resultatet av å lade med kaldt batteri.

Ikke før XC40-en med kaldt batteri har bikket omtrent 50 prosent, følger den samme ladekurve som Polestar 2.

I en tidligere biltest brukte vi 29 minutter på å lade Polestar 2 fra 10 til 80 prosent, med en gjennomsnittseffekt på fine 127,5 kW.

I denne testen gikk det fem og et halvt minutt ekstra å fylle samme intervall, mens gjennomsnittseffekten over hele ladeforløpet ble – tross alt anstendige – 93,5 kW.

– Dersom det hadde vært ordentlig kaldt, ville differansen blitt langt større, kommenterer Ståle Frydenlund.

BILLIGST HJEMME: Har du mulighet, lad bilen hjemme, og helst om natten når strømprisen også er på sitt laveste. Slik sparer du penger og sikrer deg 100 prosent fulladet batteri om morgenen.

Noen tips for enkel lading

– Det enkleste rådet er å huske på å stappe ladekabelen i bilen før du går til sengs hjemme. Da er strømmen som regel også billigst, og du starter neste morgen med oppladet batteri.

Men har du glemt hjemmeladeøkten, og tror at det holder å kjøre en liten tur for å få opp dampen i batteriet før man hurtiglader, kan det være greit å nyansere litt:

– Det kan fungere når det er plussgrader, men holder ikke når gradestokken viser 15-20 minusgrader. Da må det gjerne en times kjøring på motorvei til for å få opp temperaturen i en eldre elbil som ikke har forvarmingsmulighet. Generelt kan du merke om temperaturen er på vei dersom bilen regenererer godt ved oppbremsing, påpeker Frydenlund.

Og dersom du er så heldig å ha en moderne elbil som byr på muligheten til å forvarme batteriet ved hjelp av egen energi på vei til en hurtig- eller lynlader, er oppfordringen fra Frydenlund denne:

– Bruk funksjonen, men merk at den selvsagt innebærer at det løpende strømforbruket øker. Sjekk også hvor mye av batteriet du kan bruke før funksjonen kuttes; dette varierer.

– På enkelte bilmodeller kan forvarming skrus på manuelt, mens de fleste krever at du må navigere til en bestemt hurtiglader – og at forvarmingen dermed startes når bilen finner det hensiktsmessig etter at ladestasjonen er plottet inn i bilens navigasjonssystem.