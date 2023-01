Parkering for elbil

Elbilforeningen med seks råd til myndighetene: – Vi vil ikke nå 2025-målet med dagens politikk

SJANSESPILL: Generalsekretær Christina Bu i Elbilforeningen er bekymret for tendensene i norsk elbilpolitikk for tiden. – Det er et sjansespill med en av Norges største klimapolitiske suksesser.

Er vi i rute for å nå målet om 100 prosent utslippsfritt nybilsalg i 2025? Dette søker Elbilforeningen svaret på i en ny rapport som lanseres i dag.

Energimeldingen for snart sju år siden ble fulgt opp med Nasjonal transportplan i 2017. Målet har siden vært at i 2025 skal alle nye biler som selges være nullutslippsbiler.

Spørsmålet er om vi rekker fram i tide.

Stort sjansespill

I dag publiseres rapporten «Rekker vi frem til 2025 – status etter elbilåret 2022». Rapporten er laget av Norsk elbilforening, og du finner lenke til den lenger ned i denne artikkelen.

– Vi har laget denne rapporten fordi vi skal passe på at vi når Norges viktigste klimamål, og da må vi måle hvor langt vi er kommet og hvordan utsiktene er, sier Erik Lorentzen, som leder avdelingen for fag og rådgivning i Elbilforeningen.

Elbilforeningen mener nedtrappingen av elbilfordeler, som blant annet ble vedtatt i statsbudsjettet for 2023, har skjedd for raskt og vært for omfattende.

– Det er et sjansespill med en av Norges største klimapolitiske suksesser. Vi vil ikke nå 2025-målet med dagens politikk, konstaterer generalsekretær i Elbilforeningen, Christina Bu.

Seks råd til politikerne

Rapporten legges fram på kafeen Youngs i Oslo 5. januar, med politikere, journalister og bransjefolk til stede.

I rapporten kommer Elbilforeningen blant annet med følgende råd:

Gjennomfør tiltak som sikrer at elbiler vinner også i leasing-markedet

Tilpass firmabilbeskatningen en elektrisk nåtid

Styrk miljøprofilen i kjøpsavgiftene for nye biler

Styrk konkurransekraften til elektriske varebiler

Sikre en virkningsfull miljørabatt i bom

Følg opp den nasjonale ladestrategien

Her kan du laste ned og lese Elbilforeningens rapport:

Erik Lorentzen mener det er viktig at vi som nasjon kommer i havn med 2025-målet:

– Norges mest internasjonalt kjente klimamål er faktisk til inspirasjon for hele verden.