Elbilsalget i april 2022: Bilsalget ned – Volvo til topps

TIL TOPPS: Volvo XC40 har vært på markedet en stund og er nå også tilgjengelig som forhjulstrekker. Den klatret til topps for første gang.

2021 var et rekordår for bilbransjen. Nå er det bråstopp på grunn av råvaremangel og nytt koronautbrudd i Kina.

I april ble det registrert 9725 nye personbiler, 3441 færre (- 26,1 %) enn i april 2021. Blant de nye personbilene hadde nullutslippsbilene 74,1 prosent markedsandel i april.

Dette viser apriltallene fra Opplysningsrådet for veitrafikken (OFV).

Hittil i år er det registrert 15 prosent færre personbiler enn i samme periode i 2021, mens antallet nullutslippsbiler er 28,9 prosent høyere.

Ved inngangen til mai, er det totalt registrert 42.067 nye personbiler. Av disse er 34.002 elbiler – som gir en elbilandel på nesten 81 prosent.

I fjor på samme tid var elbilandelen på drøyt 53 prosent, så retningen på hva de fleste vil ha blir stadig tydeligere.

– Det viktige for oss er at elbilandelen går opp. Vi ser tross alt en positiv utvikling i elbilandelen, og vet at det er mange som venter på elbilene sine, sier generalsekretær Christina Bu i Norsk elbilforening.

RIKTIG VEI: – Det er hyggelig å se at hele Norge velger elbil, også distriktene, sier Generalsekretær i Elbilforeningen, Christina Bu.

Aldri vært flere valg – Volvo på topp

Teknologiskiftet har gitt oss flere valgmuligheter. Nå er det 54 bilmerker å velge mellom. Så mange har vi aldri hatt i Norge.

– Situasjonen med produksjonsutfordringer og utlevering av nye biler til ventende kunder er fortsatt merkbar. Samtidig vet vi at det er veldig mange biler i ordrereserver. Så fort det kommer en ny båtlast med biler øker utleveringstakten og pilene går opp. Det er fremdeles grunn til å tro at også 2022 blir et år med høyt nybilsalg, sier sier direktør Øyvind Solberg Thorsen i Opplysningsrådet for veitrafikken (OFV)..

Han peker på at tallene er påvirket av krigen i Ukraina og et nytt koronautbrudd i Kina,

For første gang topper Volvo XC40 lista, tett fulgt av Skoda Enyaq. Toyota Rav4 er, som så mange ganger før, den eneste ikke elektriske bilen på topp 20-lista.

Troms bedre enn Oslo

Det skjer ikke de store forandringene fylkesvis, men andelen elbiler fortsetter å krype oppover. Oslo er vant med å knive helt i toppen på elbilandel, men i april må Oslo (76,63 %) se seg slått av ikke bare Trøndelag (80,45 %), men også Vestland (79,53 %), Rogaland (79,32 %), Troms (78,93 %) og Møre og Romsdal (77,4 %)

