Enighet om Oslopakke 3: Dyrere for elbiler – men fortsatt halv pris

– Viktig signal, sier Elbilforeningens leder Christina Bu, og sender samtidig en kraftig advarsel til regjeringen.

Etter å forhandlet gjennom store deler av vinteren, er samarbeidspartnerne Oslo, Viken og staten enige om en ny Oslopakke 3-avtale.

Den innebærer blant annet at det blir dyrere å passere bomringene inn mot byen – også for elbilister.

Men siden forhandlingene har vært bundet av stortingsvedtaket om at nulutslippsbiler skal betale maksimalt halv takst, den såkalte 50 prosentregelen, lønner det seg fremdeles å kjøre elbil fremfor bensin- og dielsebil i og rundt Oslo.

– Dette er et viktig signal til de mange som nå vurderer å kjøpe seg elbil, enten brukt eller ny, om at det fortsatt vil lønne seg å velge en utslippsfri bil fremfor en forurensende bil, sier generalsektær Christina Bu i Norsk elbilforening.

Forhandlingsresultatet må godkjennes av bystyret i Oslo og fylkestinget i Viken.

Det var NRK, som meldte om nyheten først. Partene har innkalt til en pressekonferanse kl. 11.30.

Legger seg på nøyaktig 50 prosent

Takstene skal økes i to omganger, først fra 1. september i år, deretter fra 1. januar 2024. I tabellen under ser du nåværende takster opp mot de ny for de forskjellige biltypene, inkludert brikkerabatt.

Biltype I dag I dag Fra 1/9-2022 Fra 1/1-2024 Indre ring Bygrensa og Osloringen Alle ringer Alle ringer Bensinbil utenom rush 14,4 17,6 22,4 24,8 Dieselbil utenom rush 16 20,8 25,6 28 Elbil utenom rush 4 4,8 11,2 12,4 Bensinbil i rush 17,6 22,4 27,2 29,6 Dieselbil i rush 19,2 24,8 29,6 32 Elbil i rush 7,2 8,8 13,6 14,8

Det er fullt mulig å øke bompengetakstene for elbiler så lenge forskjellen opp til forurensende kjørteøy opprettholdes. Poenget er at prisen for hver passering aldri skal overstige 50 prosent.

Som tabellen viser, har Oslopakke 3-avtalen lagt seg nøyaktig på denne grensen. Det innebærer en relativt sett kraftigere skjerpelse for elbiler enn forurensende biler. Frem til nå har for eksempel elbiler bare betalt rundt en fjerdedel av en fossilbil for å passere bomringene.

ADVARER: Generalsektretær Christina Bu i Norsk elbilforening ber regjeringen hegne om 50 prosentregelen

Kraftig advarsel til regjeringen

Bu er enig i at elbilistene skal være med å betale for de viktige kollektivsatene i Stor-Oslo, men bemerker at dette er en markant økning.

– Elbil utgjør fortsatt kun 25 prosent av bilparken. Skal Oslo nå sine ambisiøse klimamål om at 100 prosent av bilparken skal være nullutslipp innen 2030, må vi ha miljørabatt som sikrer at stadig nye forbrukere tar valget og bytter ut sin forurensende bil med en elbil, sier hun.

Ordentlig fare på ferde er det imidlertid først hvis politikerne går løs på 50 prosentregelen, slik samferdselsminister Jon-Ivar Nygård tok til orde for tidligere denne uken.

– Jeg vil sende en kraftig advarsel til regjeringen om ikke å så tvil om stortingsvedtaket som sikrer at de utslippsfrie bilene aldri betaler mer enn 50 prosent. Regelen er ment å være varig og forutsigbar sånn at det alltid vil lønne seg å ta det utslippsfrie valget, sier Bu.

Pengene som kommer inn skal blant annet brukes på kollektivprosjekter som Fornebubanen, veiprosjekter/sykkelveier og drift/vedlikehold av trikk og t-bane.

NRK skriver at partene i forliket forusetter at Fornebubanen skal bygges. Prosjektet har imidlertid gått på den ene kostnadssprekken etter den andre, og det råder fortsatt tvil om hvorvidt Oslo bystyre og Viken fylkesting ønsker å gå videre med planene.

