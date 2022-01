Avslørt: Nye BMW i7 Flaggskipet blir elektrisk i år

FLAGGSKIP: I 2022 får BMWs toppmodell, 7-serien, sin hittil største og viktigste oppdatering, nemlig helelektrisk drivlinje.

For første gang blir 7-serien tilgjengelig som elbil, og modellen skal hete BMW i7.

Prototypen av den kommende elektriske toppmodellen BMW i7 er i den siste utviklingsfasen, og ble nylig testet under ekstreme vinterforhold på BMW Groups vinter-testsenter i Arjeplog, Sverige.

Tradisjonelt har BMW og erkerivalen Mercedes-Benz kjempet en evig kamp om å lage verdens beste direktørbil. Bilprodusenten fra Bayern måtte se seg grundig slått av Mercedes da de lanserte sin første helelektriske S-Klasse, EQS, allerede i høsten 2021.

Elbil.no hadde store forventninger da vi testet EQS i fjor, og bilen imponerte:

Men vi mente likevel at den på flere områder ikke helt traff innertier. Dermed er det fullt mulig for den kommende i7 å overta tronen til tross for sen ankomst til festen.

DELER PLATFORM: BMW omtaler den nye i7 som verdens første helelektriske luksussedan.

70 mil rekkevidde?

BMW i7s elektriske drivlinje, batteri, elektronikk og ladeteknologi stammer fra den femte generasjonen BMW eDrive-teknologi som allerede er på plass i BMW iX3, BMW i4 og BMW iX.

De to siste er blant bilene i vår store vintertest, som er rett rundt hjørnet.

Foreløpig holder BMW kortene tett til brystet, og har sluppet få tekniske detaljer om den kommende luksusdoningen.

Vi blir ikke overrasket om i7s teoretiske maksrekkevidde bikker 70 mil

Det vi vet foreløpig er at strømforbruket skal være 1,95-2,25 kWt/mil etter WLTP-målesyklusen, basert på testresultater fra BMW. Til sammenligning er forbruket til Mercedes EQS noe lavere, 1,83 kWt/mil, mens oppgitt WLTP-rekkevidde er 645 kilometer.

En kjapp titt i Elbilforeningens krystallkule mer enn antyder at BMW sikter på å slå EQS-tallene.

Vi blir ikke overrasket om i7s teoretiske maksrekkevidde bikker 70 mil.

VINTERTEST: Den nye BMW i7 har gjennomgått en grundig testregime under ekstreme vinterforhold på BMW Groups testanlegg i Arjeplog, Sverige.

5G-teknologi på plass?

Til tross for den elektriske drivlinjen, lover BMW at i7 vil beholde 7-Serie DNA-et med klasseledende kjøreegenskaper, komfort og teknologi.

Toppmodellen 7-serie har tradisjonelt fungert som en rullende lanseringsplattform for ny teknologi som etter hvert drysser ned på de mer folkelige bilmodellene.

BMW anser testsenteret i Arjeplog som det ideelle stedet å teste og utvikle i7s kjøreassistenter som DSC, styring og regenerering gjennom bremser og drivlinjen.

Vi forventer et sterkt fokus på autonome kjøre- og sikkerhetsfunksjoner i i7-modellen. BMW iX er den første modellen fra BMW Group som er klargjort for 5G, og som åpner for rask kommunikasjon og trådløse oppdateringer.

i7 kommer etter all sannsynlighet til å utnytte 5G-teknologi i enda større grad.

VALGFRIHET: Den nye 7-serie vil være tilgjengelig som diesel, bensin, plugin-hybrid og helelektrisk.

Mer og mer fokus på elbil

BMW var tidlig ute med sin første helelektriske bilmodell BMW i3 i 2013, og vi var naturligvis på plass da den ble lansert i Amsterdam. Modellen er siden evolusjonert i to nye trinn, primært med økt batterikapasitet (2016 og 2018). Verdt å merke seg er at batteripakkene ikke er blitt større, men de har fått høyere energitetthet.

Ellers i perioden har ladbare hybrider fått mest fokus. Ingen andre elbiler enn i3 var tilgjengelige før iX3 ble lansert tidlig i 2021. Den tok vi med på den ultimate vintertesten for ett år siden. (link)

BMW legger stor vekt på at det skal være valgfrihet på drivlinjer, som betyr at plattformene tilpasses alt fra fossilt til helelektrisk. iX-modellen er så langt den eneste med en dedikert elbilplattform.

BMW X3 er allerede blitt elektrisk (iX3), og den kommende X1 blir tilgjengelig både som helelektrisk, diesel, bensin og plugin-hybrid. X1 vil da få den samme i-betegnelsen som resten av de helelektriske modellene fra BMW, og skal hete iX1.

Alt tyder på at den nye 7-serien vil få den samme valgfriheten på drivlinjen som X3 og X1.

BMW har dessuten uttalt at de har økt fokus på å redusere CO2-utslipp, ikke bare på forbruk fra fossilmotorer, men også fra produksjon og valg av bærekraftige materialer. Resirkulert plast fikk vi allerede i BMW i3. Om det vil dukke opp igjen i i7 gjenstår å se.