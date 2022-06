Skal kunne doble rekkevidden: BMW tester ut nytt batteri i iX

DAGENS DOBBEL: BMW iX50 klarer over 50 mil i nåværende versjon. Med nytt batteri fra amerikanske Our New Energy skal denne rekkevidden kunne dobles.

Skal kunne gi 1000 kilometer rekkevidde.

BMWs helelektriske suv iX har vært på markedet en stund nå. Bilen har fått god mottagelse her hjemme, og berømmes for suveren komfort, rikelig med plass og god rekkevidde.

Og akkurat rekkevidden kan komme til å blir enda bedre fremover. BMW er nemlig i ferd med installere en ny type batteri i en prototype av iX for testing, heter det i en pressemelding.

Batteriet har fått navnet Gemini og er utviklet av det Michigan-baserte startup-selskapet Our Next Energy (ONE).

Dette batteriet er bygget opp av to typer battericeller, hvorav den ene ved hjelp av avansert kjemi skal kunne lagre mer energi på mindre plass.

Prototype klar i løpet av året

Ifølge ONE skal BMW iX være kapabel til å rulle 600 miles eller mer med batteriet installert. 600 miles tilsvarer 965 kilometer, hvilket indikerer at den magiske grensen på 1000 kilometer er oppnåelig.

Til sammenligning har dagens iX40 en oppgitt WLTP-rekkevidde i spennet 372-425 kilometer, mens og iX50 oppgis til 549-630 kilometer. Toppversjonen M60 skal kunne klare 561 kilometer under optimale forhold.

Selskapene sier prototypen skal være klar for testing innen utløpet av året.

ONE har publisert denne promovideoen i forbindelse med lanseringen av samarbeidet.

Batteri for «den virkelige verden»

– Vi er henrykt over å få jobbe med BMW for å demonstrere teknologien bak våre langtrekkende Gemini-batterier, sier ONE-gründer og administrerende direktør Mujeeb Ijaz.

– Stadig flere kjøper elbil, og eierne lærer at kjøring under reelle forhold kan redusere rekkvidden betydelig. Vanlige ting som å holde motorveihastighet, vintertemperaturer, kjøre opp et fjell, ha noe på hengerfestet – eller en kombinasjon av disse fire tingene – er en utfordring for elektriske biler. Vi planlegger å pakke dobbelt så mye energi i batteriene, så elbiler enkelt kan kjøre langt i den virkelige verden, legger han til.

Da en prototype av Gemini-batteriet ble ettermontert i en Tesla Model S, klarte bilen å tilbakelegge en distanse på 1200 kilometer under en test i desember.

Lite kobolt og nikkel

Ifølge ONE skal en av fordelene med Gemini være at det at kan produseres mer brekraftig enn dagens elbilbatterier.

Gemini-teknologien reduserer bruken av lithium og grafitt med henholdsvis 20 og 60 prosent, mens bruken av kobolt og nikkel holdes på et minimum, heter det i meldingen.

Både kobolt og nikkel anses som en knapphetsressurs.

Ijaz sier til Reuters at ONE skal kunne tilby Gemini i tre forskjellige størrelser. Den minste og rimeligste varianten skal koste det samme som dagens konvensjonelle nikkel- og koboltbaserte batterier, «om ikke litt mindre».

– Gitt at det er økonomisk levedyktig, er vi overbevist om at dette samarbeidet kan gi kommersielle og strategiske muligheter til å integrere ONE’s batteriteknologi i vår fremtidige elektriske modellportefølje, sier avdelingsleder i BMW, Jürgen Hildinger.

Inne på eiersiden

BMW ledet forøvrig an da ONE hentet inn 65 millioner dollar (cirka 600 millioner kroner) i frisk kapital i fjor høst.

– Our Next Energy jobber for gjenoppfinne batteriet og samtidig forkusere på bærekraft, sikkerhet og kostnader – tre nøkkelfaktorer som vil bidra til å sette fart på utviklingen og overgangen til batterielektriske kjøretøy, uttalte partner Baris Guzel i BMW I Ventures dengang.

