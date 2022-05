Prøvekjørt: BMW iX M60 xDrive M til en kvart million ekstra

DISKRÉ: iX M60 brøler ikke ut, ved sitt ytre, at den har noe mer å by på enn de andre iX-modellene.

Hvis en allerede kraftfull elektrisk SUV ikke er nok for deg, pynter BMW iX-modellen med det lille M-ekstra.

BERLIN (elbil.no): Ikke for det, den nye iX-modellen er absolutt nedtonet. Den skriker ikke etter oppmerksomhet.

M-logoene finnes diskré på sidene og bak, og det er svært lite innvendig som hinter om at BMWs avdeling for ekstra moro har vært på ferde.

Det er når man ser litt nærmere etter, at detaljene dukker opp. Bak de 22 tommer store felgene med lavprofilerte dekk skjuler det seg grovere bremser med M-logo.

Og bak der igjen er det et mer raffinert hjuloppheng med tydelig M-signatur.

https://youtu.be/YkaNeIH_aXc

i4 M50-modellen, som ble lansert i fjor høst, var aller først ute av BMWs elbiler til å få den høythengende M-hederen. Ganske tidlig blir det klart at iX ikke klarer å matche den på erketypiske M-egenskaper.

Men begge leverer i øvelsen bærekraft. BMW gjør et svært tydelig poeng av hvor mye mindre CO2-fotavtrykk iX M60 har enn den tilsvarende X5 M50i-modellen.

Kjørt på europeisk strømmiks, er den 44 prosent bedre gjennom et livsløp på 200.000 kilometer. Dersom vi høyner til norsk, fornybar strøm, er den hele 81 prosent bedre.

Og med det skulle vi tro den diskusjonen er over.

Mye mer futt

Vi har allerede testet de to andre utgavene av iX-modellen, både i enkelttest og i årets store vintertest. Derfor går vi ikke spesifikt inn på de felles egenskapene, som alle har «etternavnet» xDrive – altså firehjulstrekk.

I utgangspunktet er det ingen enkel jobb å gi sportslig karakter til en bil som veier inn på 2659 kilo. Underveis i prøvekjøringen, på veier i og rundt Berlin, er det vanskelig å fravriste bilen alle dens hemmeligheter om kjøreegenskaper.

SPRINTER: BMW er tydelige på at makseffekten på 455 kW kun er tilgjengelig i ti sekunder.

De tørre tallene sier en forbigående systemeffekt på 455 kilowatt (kW), eller 619 hestekrefter. Forbigående, siden den kun leverer makseffekten i ti sekunder av gangen. Samtidig er den ordinære makseffekten, 397 kW, mer enn tilstrekkelig

Det faller seg naturlig å teste bilens såkalte «launch control», som tillater akselerasjon fra 0-100 km/t på 3,8 sekunder. Dette gjøres ved først å velge kjøreprogrammet «Sport». Deretter trykkes bremsepedalen inn, før wattpedalen presses i bunn.

KOMFORTKRYSSER: Selv om rekkevidden går ned målt mot iX 50 xDrive, er toppmodellen fortsatt i stand til å sluke et anstendig antall mil.

Da står bilen nærmest og dirrer, akkompagnert av nok en lydkulisse signert Hans Zimmer – som også står bak de øvrige av BMW IconicSounds Electric.

Akselerasjonen er såpass at det er på grensen til ubehagelig dersom man ikke planter hodet til nakkeputa, og holder definitivt i massevis for «showoff».

Og merk at Tesla knuser BMW på nettopp akselerasjon. Vi lar det stå åpent om det er behov for noe særlig raskere enn fire sekunder til hundre.

Imponerende, men…

Det at bilen har mer raffinerte biter, forsterket hjuloppheng og større hjul, innebærer imidlertid at matchvekten går opp fra 2510 kilo (iX 50) til 2659.

Disse 149 ekstra kiloene, pluss den ekstra rullemotstanden fra 22-tommerne, gjør at WLTP-rekkevidden krymper med 69 kilometer – fra 630 til 561.

Ikke minst betyr det at nyttelasten går ned fra 560 kilo på iX 50 til 426 kilo på iX M60. Dersom disse 134 kiloene betyr noe for deg, kan toppmodellen fort bli uaktuell.

Spørsmålet blir om iX M60 er sportslig nok til å tåle prisen og forsakelse på praktikk. Vår prøvekjøring i Berlin-traktene ga ingen entydige svar på dette, siden veiene aldri ble spesielt svingete – og hastigheten generelt var høyest på Autobahn.

Der klarte iX M60 glatt sine 250 km/t, og den gjorde det på det fjellstødige viset vi kunne forvente.

Stikkprøvene på svingete vei viser at understellet henger godt med i sving, i lavere hastigheter. Dersom farten hadde vært virkelig høy, for eksempel på en bane, kunne følelsen vært vesentlig annerledes.

Det er en kjensgjerning at mye vekt – innpakket i SUV-format – gjerne vil rett fram i sving, så det er kanskje ingen tilfeldighet at BMW iX M60 først og fremst har en komfortabel og fortsatt støysvak innpakning.

Luftfjæringen, med automatisk nivåjustering, byr imidlertid på en presisjon vi ennå har til gode å se i noen annen stor elektrisk SUV.

Toppen av kransekaka

Du må altså ut med 270.000 kroner mer i grunnpris for iX M60 enn for iX 50. Det betyr en frapris på 1.161.720 kroner.

Da er det fortsatt litt av hvert å krysse av for i utstyrslista. Det betyr igjen at denne modellen er i gruppa som vil bli hardt truffet av en eventuell endring i bilavgiftene som innebærer moms.

Bilen er – i første omgang – så definitivt eksklusiv vare, siden de 200 som kommer til Norge i år ble revet bort rett etter at det ble åpnet for bestilling. Den som bestiller nå, må regne med levering i løpet av første kvartal neste år.

M-SPOR: Innvendig skal man lete godt for å finne avtrykk av M Performance. Tilgangen til morofaktoren kommer først og fremst via berøringsskjermen.

Mange vil nok tenke at iX 50 er det (relativt) fornuftige alternativet, dersom lang rekkevidde og maksimalt lastevolum er hovedpoenget. I skrivende stund er det allerede over 2500 iX-utgaver på norske veier, og mange strekker seg for det største batteriet.

Med sine 105,2 utnyttbare kilowattimer (kWt) til kjøring (av 111,5) er det markedets største blant person(el)biler – ved siden av Mercedes-EQ EQS. Det gir uvanlig mye rekkevidde, og betyr at de fleste kommer fram til hytta gjennom hele året.

Ikke minst kan de trekke tilhenger på markedsledende 2500 kilo, og gjennomføre forvarming av batteripakken før lynlading vinterstid. Da går det an å nærme seg den teoretiske maksfarten på 195 kW, selv om gradestokken er knallblå.

Vi sjekket selvsagt at det virker under årets vintertest, men undertegnede (bildet over) etterlyste samtidig fra BMWs eksperter – under oppholdet i Berlin – at forvarmingen gjøres manuell – og at brukerne samtidig kan følge batteritemperaturen.