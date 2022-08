Tuning av elbiler: Brabus øker rekkevidden på EQS

Brabus er kjent for å trimme Mercedeser til uante effekter og toppfarter. Nå går de stikk motsatt vei og gir deg lenger rekkevidde i stedet.

Brabus har vært alternativet for Mercedeseiere som ville ha de raskeste og mest luksuriøse bilene.

I glanstiden, før turboene og elektronikken, plukket de ned motorene i bestanddeler og bygde de opp igjen, mye større og kraftigere.

De tilbyr også helt egen styling, felger og kler om hele interiøret ditt hvis du vil.

SMÅ ENDRINGER: Annen innramming og annen aerodynamikk foran hjulhusene bidrar trolig mye for aerodynamikken.

Brabus var og er med andre ord for deg som har ekstra mye penger. I senere tid har de kastet seg over andre bilmerker også, som Porsche og Rolls Royce og har også en fantastisk avdeling for klassiske biler, der de restaurerer gamle Mercedeser.

ÅPNE: Brabus har valgt de åpne Monoblock Z-felgene på pressebildene.

Omstilling

Men når utfasing av fossildrevne motorer truer og i et marked som blir stadig mer elektrisk, må man fornye seg.

Derfor har firmaet, som nå er eid av Mercedes-Benz, begynt å fintune elbiler.

Og ikke bare Mercedes. Nylig slipte de en rekke deler til Porsche Taycan Turbo S og nå har tiden kommet til flaggskipet EQS.

SPOILER ALLERT: Brabus bruker flere virkemidler fra EQXX for å få ned luftmotstanden. Det vil si å få luft vekk fra hjulene, «forlenge» luftstrømmen bak hekken med spoiler og å få bilen mer mot bakken.

Fokus på rekkevidde

I stedet for å øke motoreffekten, har de bosatt seg i vindtunnelen for å optimalisere aerodynamikken.

Det nye bodykitet i karbon består av «add on» deler som fører luftstrømmen smidigere rundt bilen, spesielt rundt hjulene. De har presentert bilen for det meste med, smidde lekre 22-tommers åpne Z-felger, men kan også få platefelgen M, undertegnedes favoritt.

Sammen med en «SportXtra styreenhet til luftfjæringen som senker bilen 15 mm foran og 20 mm ekstra ned mot bakken når farta øker, hevder faktisk Brabus at de har lykkes med å redusere verdens mest aerodynamiske produksjonsbil med 7,2 prosent.

TETTE: Personlig liker jeg de tette og klassiske Monoblock M-felgene best på EQS.

Det skal øke rekkevidden på den bakhjulsdrevne 450+ med sju prosent i hastigheter mellom 100 og 140 km/t, perfekt for veinettet man har i Europa, fremfor alt i Tyskland.

Akkurat hvor mange kilometer, forteller de ikke, men det avhenger som kjent av en hel rekke faktorer, blant annet utstyrsnivået.

Si et tall

Vi var inne på pris. Den nevner ikke Brabus noe om. På hjemmesiden ber de deg ta kontakt om du er interessert.

Bli medlem! Få Norsk elbilforenings ladebrikke som gir deg tilgang til ladestasjoner i Norge og Europa, eksperthjelp på lading og supertilbud på veihjelp. Gjør som over 110 000 andre elbilister! Bli medlem

Les også