Nytt bilmerke: Kina-pickupen du vil ha

KINESER FOR AMERIKANERE: Svære Radar RD6 skal stjele markedsandeler i det amerikanske pickup-markedet.

Volvo-eier Geely lanserer nytt bilmerke og starter med en Pickup.

Rivian er først ute og mange sikler på både Ford F-150 og Chevrolet Silverado i elektrisk utgave, men det er lite som tyder på at de i det hele tatt kommer til Norge. Det nærmeste så langt er Maxus T90, som har vært i test i Norge en god stund allerede.

Ny bil på radaren

Men nå viser plutselig Geely frem Radar Auto.

Navnet skal visstnok være sammensatt av ordene Rational, Alone, Discovery, Accompany, Romantic.

Det høres nesten mer ut som noe de har funnet på etterpå.

SKREMMER INGEN: Peter Horbury tegnet også Volvo S80 for lenge siden. Denne designen slår kanskje ikke opp dørene på samme måte som Tesla Cybertruck.

Radar skal være livstids- og rekreasjonsbiler og første bil ut skal være denne Pickupen, RD6. Det skal være landets første pickup, noe vi ikke kan gå helt gode for.

STRØM PÅ PLANET: Alle har strømuttak på planet, men vi vet ikke hva som skjuler seg under panseret. Alt annet enn en kjempefrunk som på Ford F-150 Lightning vil være flaut.

Det kinesiske markedet er heller ikke veldig stort foreløpig, så her satser Geely på USA, noe også utseendet bærer preg av.

Det er Rivian de har utpekt som hovedkonkurrent og det er engelskmannen Peter Horbury, sjefsdesigneren hos Geely, som har æren for designen.

Vi vet foreløpig veldig lite om bilen, annet enn at den skal komme med både en og to motorer og trekke på enten to og fire hjul. Den vil ha en frunk, strømuttak i planet bak og ha plenty av plass på den flate SEA-plattformen til Geely.

Samme plattform som XC90

Det er samme plattform som skal brukes på Volvo XC90, Polestar 3, Luksusmerket Zeekr 001 med flere. Det er alle biler med rundt 5 meter lengde og to meter bredde. Denne blir trolig rundt 5,5 meter lang.

Zeekr 001 er annonsert med 400 kW (544 hk) og 700 Nm, toppfart på 200 km/t og lading opp til 360 kW på et batteri på 100 kWt.

Men det blir ikke lenge til vi får vite mer. I følge Geely, skal bilen allerede i produksjon og leveres ut i Kina i løpet av fjerde kvartal i 2022.

Foreløpig har de ikke sagt et ord om hvilken modell som følger, men det forundrer stort hvis ikke det blir en SUV, akkurat som Rivian.

Radar skal presentere en elektrisk ATV også på et tidspunkt.

I dag har Geely allerede bilmerkene Geely Auto, Geometry, Lynk & Co, Proton, Lotus, Smart, Volvo, Polestar, LEVC, Zeekr og Farizon Auto.

