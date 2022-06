Test: Mercedes-EQ EQS 450+: Ingen elbil i Norge går lenger

Vi tester verdens mest aerodynamiske og autonome bil akkurat der den hører hjemme – på motorveien.

Akkurat nå finnes det ingen elbil med lavere luftmotstand og lenger rekkevidde i Norge enn Mercedes-EQ EQS 450+. Den har luftmotstand på 0,20 CD og rekkevidde på opptil 780 kilometer.

CD (coefficent of drag) er en måleverdi som sier noe om bilens aerodynamiske egenskaper. Flere faktorer påvirker denne verdien, blant annet karosseriformen. Jo lavere CD-verdien er, desto bedre er bilens aerodynamiske egenskaper.

Det finnes heller ingen bil i Europa med bedre selvkjørende kjøreegenskaper i praktisk bruk i dag. Hva er vel bedre enn å ta en langtest på motorvei?

KØ: Turen starter med en båttur over Oslofjorden, før ferden går videre på motorveien.

Horten-Gøteborg og tilbake

Vi tar «straka vägen» til Gøteborg fra Horten, via Bastø electric, den største helelektriske ferga i verden for øyeblikket – med ladestasjon både i Horten og Moss. Sjekk filmen under.

Strekningen er på 254 kilometer, men farten på motorveidelen av strekningen er minimum 100 kilometer i timen, så forbruket vil overskride WLTP-tallene med god margin.

Spørsmålet er om vi kommer tur retur uten engang å bruke hverken destinasjonslading eller vår berømte ladebrikke, som kan brukes i hele Europa.

IKKE HYPER: 450+ er «spareutgaven», som ligner mer på den fossildrevne S-klasse innvendig. Denne får du ikke med Hyperscreen, men til gjengjeld med flere lekre alternativer i tre eller andre materialer. Smekker.

Kulere, men bruker mer

Mercedes er kanskje det bilmerket som tar rekkevidden mest seriøst av alle. Hver enkelt komponent man krysser av for i ekstrautstyrslista, forringer rekkevidden. Massasje i setene, varme i rattet, panoramatak osv.

SPISER REKKEVIDDE: Større hjul er et must for looken, men du må lade oftere.

Testbilen har «bare» 711 kilometer rekkevidde. fordi bilen er utstyrt med matchende større felger.

Skal du klare maks rekkevidde må den ha superglatt standardstyling og rulle på stusselige 235/55R19. Denne har en noe tøffere og mindre aerodynamisk AMG-line styling og litt kulere AMG 21-tommere med dekkdimensjonen 265/40-21.

SMAK SOM BAK: Dem som synes Hyperscreen blir for meget, kan kikke på denne løsningen og samtidig spare nesten 77.000 kroner.

Full luksus

En av de store forskjellene mellom 580 og 450+ er at lillebror mangler Hyperscreen. Heldigvis vil mange si. Her får du i stedet en skikkelig planke, eller hva nå enn du velger. Skipsplank er et godt alternativ.

GOD PLASS: Det er ingen forskjell i opplevd komfort og luksus, selv om man velger bakhjulstrekkeren.

Skjermen i midten har akkurat de samme funksjonene, men er ikke like enorm. Hurtigknappene er flyttet fra I forkant av armlenet til I underkant av skjermen.

Til og med midtkonsollen har bedre kvalitetsfølelse, selv om jeg gjerne skulle sett noe annet enn finish i pianolakk. Heldigvis kan du bestille annen finish. Plassering av ladeplata foran de uttagbare koppholderne er fortsatt ganske knotete og koppholderne ser akkurat like billige ut her.

LEKKERT: Velg i mange spennende materialer.

Billigste

EQS 450+ er det billigste alternativet. I tillegg har du 450 4Matic, 500 4Matic, 580 4Matic og Mercedes-AMG EQS 53 4Matic+

450+ er med andre ord den eneste med bakhjulsdrift. Motoren bak er på 245 kW/333 hk og 568 Nm. Den myke og deilige luftfjærede bilen med dunpute i nakken innbyr egentlig til avslappet kjøring, så effekten og akselerasjonen til 100 på 6,2 sekunder føles egentlig passe. Fordelen er et oppgitt forbruk på 1,64 kWt på mila, kontra 1,8 på 450 4Matic.

ENORMT: Bagasjerommet er svært i EQS. Det er synd de ikke har overført denne løsningen til EQE.

På dårlig brøytede vinterveier vil du merke forskjell, ellers klarer du deg med denne.

Vi glir ut på motorveien ved Moss Syd. Vi har bare kjørt 11 km så langt og har et snitt på 32 km/t. Nå skal vi bare la den elektriske intelligensen gjøre jobben for oss. Innstillingene er komfort, alle hjelpesystemer på, inkludert filassistent og automatisk tilpasning til fartsgrenser.

STRØMLINJE: Du må faktisk betale ekstra for det tredimensjonale stjernemønsteret. Men fronten er i det minste helt glatt.

På med massasjen og lett berøring av rattet.

Forbruket har sunket til 1,87 kWt per mil i det vi passerer Svinesund og anleggstrafikken over broa. Det er ikke superlavt, men med tanke på at vi endte opp på 1,75 på vår faste testrunde for noen dager siden, er det ikke ille. Hastigheten er jo tross alt mye høyere.

BAKHJULSDRIFT: Med kun én motor blir EQS både gjerrigere og billigere.

Navigasjonen viser at det er 174 kilometer igjen til Gøteborg sentrum og at vi skal ha 61 prosent igjen på batteriet ved ankomst. Det er tørre veier og optimale forhold.

Navigasjonen vi ha oss over på den andre siden av Gøta elv på grunn av trafikkork lenger ned, uten at det påvirker ruta nevneverdig.

AMG: Du kan få den uten samtlige av disse luftinntakene signert AMG hvis du virkelig vil komme langt.

Halvveis

Vi ruller inn på hotellet med et forbruk på 1,76 kWt på mila etter å ha tilbakelagt 24,3 mil på 2 timer og 52 minutter. Vi har 60 prosent igjen på batteriet og en gjenværende rekkevidde på 41,1 mil. Det er ikke galt.

Vi har tidligere testet EQS på autoslalåmbane og vet at det bor mye mer enn man opplever til vanlig i denne bilen (sjekk filmen under og argument nummer seks), men det er når den får flyte lydløst på myke luftbelger den virkelig kommer til sin rett.

Den er stille og ekstremt komfortabel. Og vi har den mest avanserte massasjepakka, som også inkluderer duft.

I det hele tatt kan du oppleve det aller meste her, som i de større modellene, med unntak av drift på fire og den svære glassflata i dashbordet.

Lavt forbruk!

Vi peker nesa hjemover og midtveis på tilbakturen antyder bilen at vi skal ha 18 prosent batterikapasiset når vi er tilbake i Horten. Vel tilbake viser triptelleren 490 kilometer, et snittforbruk på 1,8 kWt per mil og en gjennomsnittsfart på 80 kilometer i timen.

Med 17 prosent igjen på batteriet og 119 kilometer igjen på batteriet, er det fortsatt ikke noe rekkeviddeangst i sikte.

Dermed ble det ikke bruk for den geniale blå ladebrikken denne gangen heller. I mitt tilfelle var det flust med destinasjonsladere dit jeg kom, så jeg kunne klart meg med halvparten av rekkevidden, men EQS-en viser nytten av lav luftmotstand når hastigheten øker.

Vil vi ha den?

EQS kommer med hele fem motoriseringer. 450+ er den rimeligste og lopper deg for 964.800 kroner uten utstyr.

Med firehjulsdrift blir bilen både sprekere og kjappere, og koster bare 33.000 kroner mer. Da taper du riktignok noe rekkevidde, men her har du plenty uansett hvilken modell du velger.

