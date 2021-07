Brawley GTS: Denne elektriske offroaderen tar deg over alt

Man har god oversikt fra karosseriet i glassfiber. Det er glass nederst på dørene – og halve taket er i glass. Batteripakken er samlet i en stabel midt i bilen, noe som gir en ganske så høy midtkonsoll, uten noen mulighet for oppbevaring av ting. Dette blir rett og slett et leketøy.

Designen er inspirert av Jeep, men vil aldri bli godkjent i Europa med like små skjermer og fravær av støtfangere, i hvert fall dersom man sikter seg inn på å få den registrert som bil. Interiøret er av den enkle typen, men her skal du ikke leke med store skjermer. Isteden har man sett bakover og her er både ratt og instrumenter inspirert fra 60-tallet.

Toppmodellen GTS har hele fire motorer, ikke hjulmontert, men en for hvert hjul. Til sammen har de 404 hestekrefter og minst like viktig i terrenget, 651 Nm i dreiemoment.

Deres nye Brawley GTS er noe helt annet. Den later til å være inspirert av buggier og har understell med svært lange bærearmer, og 56 cm lang fjæringsvei. Sammen med skyhøy bakkeklaring og fravær av karosserioverheng, gir det gode kår for bra terrengegenskaper.

Senere har de laget en kvikk elektrisk versjon av denne, som de kalte Edison 2. To elmotorer på til sammen 180 hester, 0-100 rett over 4 sekunder og batteri på 30 kWt som tar deg 300 kilometer.

De som trodde at terrengbilene vil forsvinne i samme dragsuget som fossilbilene, må tro om igjen. For gjør man tingene riktig, har de langt flere fordeler der ingen skulle tru at nokon kunne bu, eller langt mindre kjøre.

Din personlige integritet er viktig for oss. Vi bruker hovedsakelig cookies for statistikk og for å forbedre brukeropplevelsen. Jeg aksepterer Mer informasjon

Denne erklæringen gjelder for Norsk elbilforening med tilhørende nettsider.

Hva er informasjonskapsler (“cookies”) og lokal lagring av data?

Når du besøker nettsidene våre lagres det ulike typer data lokalt på din enhet via nettleseren din. Dataene kan for eksempel inneholde brukerinnstillinger, informasjon om hvordan du har surfet på våre nettsider, hvilken nettleser du bruker, hvilke annonser du har blitt vist. Slike “lokalt lagrede data” kan brukes til å tilpasse innhold og funksjoner på tjenestene til deg, og dermed bidra til å gjøre ditt besøk bedre tilrettelagt og mer meningsfullt for deg. Informasjonskapsler inneholder ikke direkte identifiserbare data om deg (slik som navn, adresse, telefonnummer og liknende), men informasjon om nettleseren din og aktivitet som har funnet sted gjennom denne.

Hva bruker vi informasjonskapsler og lokalt lagret data til?

Vi bruker lokal lagring av data for å:

Levere og tilpasse tjenestene våre til enheten og nettleseren du bruker

Gi deg relevant og tilpasset innhold

Måle og analysere trafikken på nettsidene

For mer informasjon om vår personvernspolicy, se Personvern.

Både Norsk elbilforening og våre underleverandører (for eksempel Idium AS som leverandører av denne nettsiden) lagrer data lokalt på din enhet. Eventuelle underleverandører er da underlagt databehandleravtaler og får ikke bruke dataene til annet enn å levere tjenesten vi har bestilt av dem. For mer info om hvordan Idium AS sine tjenester behandler persondata se her.