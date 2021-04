Verdens første elektriske Hummer solgt for 21,5 millioner kroner

En kvinne har punget ut for å sikre seg den aller første eksemplaret av den nye GMC Hummer EV. Alt for en god sak. Og med på kjøpet får hun en go'sak med 1000 hester og 56 mils rekkevidde.

Noen ønsker alltid å være først ute. Og noen ganger kan det koste dyrt.

For en den aller første nye GMC Hummer EV elektriske pickupen som blir produsert senere i år, er allerede solgt. Til en helt elektrisk pris.

Det var i oktober i fjor at GM offisielt lanserte sin nye helelektriske GMC Hummer EV – en «supertruck» med 563 kilometers rekkevidde og med en ladekapasitet på 350 kW.

Militær moro

Hummer var i utgangspunktet basert på det militære kjøretøyet High-Mobility Multipurpose Wheeled Vehicle (HMMWV, populært kalt Humvee, som ble levert av AM General Corporation til det amerikanske forsvaret fra 1985.

Etter at Humvee ble kjent gjennom bruken i Golfkrigen i 1991, introduserte de Hummer H1 i en sivil utgave i 1992.

Det hele kom i stand ikke minst på grunn av at skuespilleren Arnold Schwarzenegger falt pladask for bilen og fikk lov til å kjøpe et eksemplar til privat bruk.

Senere kom H2 og H3, før produksjonen opphørte i 2010.

Veldedighetsauksjon

Prisen på GMC Hummer EV Edition 1 starter i utgangspunktet på 112.595 dollar. Men den aller første utgaven fikk en helt eventyrlig prislapp.

På grunn av sin militære historie reserverte GM den aller første elektriske utgaven til en auksjon som ble avholdt forrige helg.

Da skal en anonym kvinne ha betalt hele 2,5 millioner dollar (21,53 millioner kroner) for V0001 2022 GMC HUMMER EV Edition 1.

Men: Det var for en god sak.

Alle inntektene fra auksjonen går nemlig til The Tunnel to Towers Foundation – en forening som blant annet bygger gjeldsfrie hjem for krigsveteraner og ofre etter 11. september.

– Hammerslaget fra denne auksjonen vil gi gjenklang i hele Amerika, sier Frank Siller, styreleder og administrerende direktør i Tunnel to Towers Foundation.

– Denne donasjonen fra HUMMER EV Edition 1 vil bidra til å bygge hjem for våre katastrofalt skadde veteraner og gi dem uavhengighet og bedre livskvalitet, sier han.

1000 hester

GM ruller nå den elektriske pickupen inn i produksjonslinja og planlegger de første leveransene innen utgangen av året.

Det er ikke klart hvor mange biler GM vil produsere, men selskapet sier at de ble utsolgt innen en time etter å ha åpnet opp for reservasjoner av toppmodellen Edition 1.

Den får tre elmotorer med en samlet effekt på 1.000 hestekrefter, og 0-100-sprinten for den svære pickup’en skal være rett i overkant av 3 sekunder.

Senere skal den komme i tre andre versjoner:

EV2: Innstegsmodell med to elmotorer på til sammen 625 hk. Da får den en rekkevidde på 402 kilometer (målt etter den amerikanske EPA-standarden). Startprisen i USA er 80.000 dollar (rundt 740.000 kroner).

EV2x: Samme motor som i EV2, men rekkevidden er økt til 480 kilometer. EV2x får også adaptiv luftfjæring, som gjør at bilen kan løftes 15 cm. Bakkeklaringen er opptil 40 cm. Denne blir dessuten utstyrt med «CrabWalk». Da kan alle hjulene vris slik at bilen kan flytte seg skrått framover. Prisen for den utgaven er 90.000 dollar, altså rundt 830.000 kroner.

EV3x: Denne får tre elmotorer, minst 480 kilometers rekkevidde og 800 hk. Da starter prisene på 100.000 dollar, om lag 925.000 kroner.

Hummer EV får et 800-voltsystem, slik Porsche Taycan har. Da skal den nye el-pickupen kunne lynlades med opptil 350 kW. Det vil kunne gi 16 mils rekkevidde på bare 10 minutters lading.

Her kan du se en video av hvordan «CrabWalk»-systemet fungerer:

Det er ventet at dette blir den aller første elektriske pickupen som blir levert i USA – før også Rivian R1T og Tesla Cybertruck vil tre inn i det gigantiske, amerikanske pickup-markedet.

GM planlegger å øke produksjonen sakte, og de forventer ikke komme med innstegsmodellen før i 2024.

