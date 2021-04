Nå blir også en av verdens mest solgte pickuper elektrisk

Hiiihaa, Chevrolet skal bygge en Silverado som går på strøm. – Disse bilene vil forandre verden, skryter GM-sjefen.

GM opplyser nå at de skal bygge en helt ny Chevrolet Silverado Electric Pickup sammen med den nye Hummer EV på den nye fabrikken i Michigan.

I fjor kunne GM fortelle at Detroit-Hamtramck Assembly Center vil være stedet for en ny fabrikk som bare skal produsere elektriske biler. Den gangen bekreftet at de at prosjektet, kalt Factory Zero, også vil stå bak produksjonen av den nye GMC Hummer EV – en enorm pickup med over 1000 hestekrefter.

– Vil glede trofaste kunder

Under superbowl-finalen slo GM på stortromma med en enorm reklamekampanje med komikeren Will Ferrell i spissen. Da kom de med stikk til Norge og opplyste at selskapet bare skal produsere elbiler fra 2030. (Se video under.)

Og i går kom altså nyheten om at Factory Zero også skal produsere en helt ny Chevrolet Silverado Electric Pickup.

– Bilene som kommer fra Factory Zero, vil forandre verden og hvordan verden ser på elektriske biler, skryter General Motors-president Mark Reuss.

– GMC Hummer EV er en ekte superbil, og nå vil vi ta alt det Chevys trofaste kunder elsker ved Silverado – og mer til – og sette den i en elektrisk pickup som vil glede alle, sier han.

64 mils rekkevidde

Chevrolet BET Truck, som den foreløpig heter på konseptstadiet, vil være deres første elektriske pickup i full størrelse, og skal tilby mer enn 644 kilometers rekkevidde på én lading (basert på den amerikanske og relativt realistiske EPA-standarden).

Bilprodusenten bekrefter at den nye pickupen er designet helt fra bunnen av for å være et helelektrisk kjøretøy med Ultium-batteri og ny teknologi for drivlinja.

Ny batteriteknologi

GMs nye Ultium-batterier er nokså unike fordi cellene kan stables vertikalt eller horisontalt inne i batteripakken. Dette gjør det mulig for ingeniørene å optimalisere og tilpasse pakka til mange forskjellige typer biler.

Ultium-batteriene varierer fra 50 til hele 200 kWt, noe som skal kunne gi en rekkevidde på 644 kilometer og en 0-100-sprint på rett i overkant av 3 sekunder. Motorene vil være designet for å kunne støtte både forhjulsdrift, bakhjulsdrift og firehjulsdrift.

De fleste bilene vil få batteripakker på 400 volt og opptil 200 kW hurtiglading, mens på lastebil-plattformen vil det være 800 volts batteripakker og 350 kW hurtiglading.

Topper salgslistene

I USA – the land of hope and glory, hillbilly og ufattelig mange pickuper – har Silverado vært en av bestselgerne gjennom flere tiår. Over dammen har riktignok Ford F-serie stort sett ligget på salgstoppen, men i fjor ble produksjonen der rammet av korona. Da så GM sitt snitt til å overta tronen for totalsalget. Og det er ikke småtteri til tall, heller:

GM solgte hele 847.110 biler av typen Silverado og FMC Sierra i USA i 2020.

Legg så til 121.248 solgte mellomklasse-pickuper fra GM, så skjønner man at dette markedet er mer enn stort.

Så spørs det om amerikanerne er klare for å omstille seg, da.

GM-sjefen Reuss er i hvert fall ikke snauere enn at han sier den nye helelektriske pickupen vil ha «innovasjoner som du ikke engang kan forestille deg.»

Vi sier som alltid: «Den som har lever får se.»