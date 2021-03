Stil-ikonet Jeep Wrangler blir elektrisk

Jeep er selve ikonet på terrengbil. Nå har de vist et nytt elektrisk konsept.

Jeep er en del av den etter hvert ganske så store Stellantis-gruppen. Citroën, DS, Opel og Peugeot er allerede er i full sving med elektriske modeller, mens tidligere FCA-gruppen som har merkene Fiat, Crysler og Alfa Romeo knapt har kommet i gang med ladbare hybrider, som til alt overmål ikke holder mål.

Deres eneste helelektriske bil til nå er Fiat 500.

Skal bli elektrisk

Som alle andre om dagen, sier Jeep at de ser for seg en helelektrisk fremtid, men at konsepter som vises nå er i et tidlig stadium.

Konseptet har de kalt Jeep Wrangler Magneto BEV Consept og ble nylig vist på The Easter Jeep Safari, et stort årlig treff i Moab i Utah siden 1967.

At historien betyr ekstremt mye for Jeep, så vi blant annet under Superbowl-finalen. For mens GM brukte sin tid på å annonsere sin elektriske fremtid (hvor de så til Norge), brukte Jeep pengene på å sende Bruce Springsteen rundt i USA med en klassisk Jeep.

Det er lite trolig og antagelig helt feil å forandre mye på det utvendige konseptet og profilen på bilen. Den skal fortsatt være kantete, med frittliggende skjermer og store muligheter for ombygging også i fremtiden.

Samme gamle leksa

I så måte bringer ikke det nye konseptet veldig mye nytt til torgs. Man har bare sluppet en elmotor og batteripakke ned i et eksisterende rammebygd offroad-konsept.

Rammen har også vært selve bærebjelken, bokstavelig talt, i Wranglers offroad-filosofi siden den så dagens lys i 1941.

Men det er også akkurat her konseptet kanskje skuffer en smule dersom man ønsker noe fremtidsrettet.

For man har beholdt både en svært plass- og energikrevende 6-trinns manuell girkasse med både clutch og fordelingskasse, drivaksler og stive aksler.

70 kWt

Her har man altså ikke benyttet seg av fordelene elektromotorer har, med separate motorer foran og bak og smart stabling av komponenter. For er det noe som dagens Wrangler mangler, er det plass og det er nettopp fordelen i en elektrisk skateboard-plattform, med eller uten ramme.

Det vil si at du finner motor og elektronikk under panseret og batterier godt beskyttet i ramma bak forsetene. Batterikapasiteten skal være på 70 kWt, basert på 800 volt teknologi. Batteriene har bare luftkjøling.

Motoren produserer de samme 285 hestene og 370 Nm som dagens 3,6 liters V6 som leveres i USA. De vil den 2,6 tonn tunge offroaderen fortsatt klare 0-100 km/t på rundt 6,8 sekunder.

Kommer kanskje i 2024

Det kan nok vise seg å være veldig lite for en bil med så høy vekt, luftmotstand og energitap i drivverket. Det er heller ikke gitt noen info om verken rekkevidde eller ladetid.

Nå har de riktignok lagt til grunn en tre års plan for å forberede konseptet til en eventuell lansering i løpet av 2024.

De som ønsker Wrangler med ledning, må nøye seg med en ladbar hybrid med toliters turbomatet firesylindret bensinmotor som lanseres i år.

